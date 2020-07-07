Летнее топливо: авторынок накрыла волна отложенного спроса

Комитет автопроизводителей АЕБ в России подвел итоги продаж новых автомобилей в первом полугодии. Всего за 6 месяцев было реализовано 636 тыс. автомобилей, что на 23,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За июнь было продано 122,6 тыс. автомобилей, что на 14,6% меньше, чем в июне 2019 года.

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И хотя рынок показывает все еще отрицательную динамику, нынешние результаты куда позитивнее, чем в мае (63 тыс. шт.; -52%), когда в ряде крупных городов из-за карантина по COVID-19 автосалоны работали исключительно в режиме онлайн-продаж. Более того, в июне ряд автокомпаний показали уверенный рост.

Так, из десятки сильнейших в плюсе оказалась Skoda (7,3 тыс. шт.; +3%), которая к летнему сезону запустила продажи глубоко модернизированного лифтбэка Rapid. Японцы из Mazda хоть и выпали из перовой десятки лидеров, но в июне немного отыграли долгое падение (2,6 тыс. шт.; +9%). Демонстрирует стабильный рост Lexus (2 тыс. шт.; +23%), а также китайский Haval (1,4 тыс. шт.; +99%), выросший на низкой базе прошлого года.

При этом китайцы уже вплотную подкрались к именитым конкурентам из Европы и Японии.

Не менее позитивно движется к лидерам китайский Geely (1 тыс. шт.; +10%), на волне успеха эта компания уже готовит несколько новинок китайского рынка для России. Выйти в плюс также смогли FAW (236 шт.; +181%), Suzuki (604 шт.; +10%), Honda (221 шт.; +60%) и Cadillac (103 шт.; +6%).

В АЕБ отмечают, что после двух месяцев резкого падения продаж во время карантина «в июне появились признаки медленного возвращения к результатам прошлого года».

«Несмотря на то, что дилеры работают, меры государственной поддержки дополнительно стимулируют продажи и положительно сказывается отложенный спрос, все же в июне мы наблюдаем снижение продаж на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года.

Для производителей и дилеров прошедшие полгода напоминали американские горки: небольшой подъем в начале года, беспрецедентно резкое падение в апреле-мае и медленное восстановление в июне»,

— заметил по этому поводу председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

По новому прогнозу АЕБ, в 2020 году продажи новых автомобилей упадут на 24% до 1,34 млн штук. Этот прогноз учитывает продолжение государственной поддержки авторынка за счет субсидий, а также отсутствии второй волны пандемии.

Нынешний взрыв продаж на рынке обусловлен отложенным спросом, который сформировался за счет приостановки продаж в апреле-мае, полагает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. Но в дальнейшем будет наблюдать снижение спроса и отрицательная динамика рынка, считает он.

«Мы прогнозируем сокращение рынка до 30% по итогам года. Простой автомобильных заводов на протяжении двух месяцев негативно отразится на доступности автомобилей и на рынке просто не будет нужного количества автомобилей, позволяющего обеспечить большой объём.

Из положительных факторов поддержки авторынка — программы господдержки и развитие внутреннего туризма.

При закрытых внешних границах деньги остаются и тратятся внутри страны», — отметил Денис Петрунин.

Схожую оценку рыночной ситуации дает операционный директор автомобильной группы «Авилон» Алексей Гуляев. Говоря о прогнозе и дальнейшей динамике рынка, он подчеркивает, что отрасль очень много потеряла и быстро не восстановится. Можно ожидать, что по итогам 2020 года авторынок может упасть на 30%, считает эксперт.

«Ажиотажа или взрывного роста в июне мы не наблюдали. Интерес покупателей был устойчивый, и примерно на том же уровне, что и в июне 2019 года. Однако важно учитывать, что это отложенный спрос с апреля и мая, а не восстановление рынка, такой временный положительный эффект, — рассказал Гуляев. —

Можно ожидать, что влияние отложенного спроса частично сохранится до августа, и авторынок продолжит демонстрировать отрицательную динамику».

Среди тенденций этого месяца собеседник выделяет рост кредитных сделок по некоторым брендам. Еще один немаловажный тренд этого месяца — дефицит автомобилей вопреки падению продаж. Первоначально причиной дефицита стал простой заводов в январе-марте из-за коронавируса в китайской провинции Хубей, а позже автопром остановился на карантин и по всему миру, напоминает автоэксперт Сергей Ифанов.

«По моим данным, сейчас практически все основные игроки рынка не могут удовлетворить спрос по ходовым моделям. Но это не столько бум продаж тому виной, сколько простой и отсутствие комплектующих, ограничивающие мощности заводов. Чуть позже ассортимент у дилеров станет получше, а сейчас очереди на ходовые модели и комплектации», — рассказал Ифанов.