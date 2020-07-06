Даром не нужен: в России упал спрос на готовый бизнес

Спрос на готовый бизнес в России снизился на 32% по сравнению с первым кварталом 2020 года, подсчитали аналитики сайта объявлений «Авито». Несмотря на то что общие показатели снизились, в некоторых сферах наблюдается рост.

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Так, в целом по стране на 15% больше стали интересоваться сельхозпредприятиями. В Москве спрос на них вырос на 70%, в Санкт-Петербурге — на 39%. Скачок интереса к ним наблюдается и в регионах: в Тольятти сельхозкомпаниями интересуются в 3 раза больше, чем в предыдущем квартале, в Екатеринбурге и Волгограде — 2 раза; на 70% вырос спрос у жителей Ростова-на-Дону, на 50% — барнаульцев. По сравнению со вторым кварталом 2019 года спрос на бизнес из области сельского хозяйства в России вырос на 43%.

При этом предприятия из этой области в то же время стали чаще продавать. Количество объявлений в категории сельское хозяйство увеличилось на 23% по сравнению с первым кварталом. В Москве сельхозпредприятия стали продавать на 42% больше, а в Санкт-Петербурге — на 17%. Аналогичная ситуация сложилась и в регионах — число объявлений о продаже сельскохозяйственных компаний выросло в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Ижевске, Краснодаре, Воронеже и многих других городах.

В моменты кризисов россияне традиционно обращают внимание на сельское хозяйство и приусадебные участки, отмечает исполнительный директор АО «Инвестиционно-Аграрный Фонд» Марина Строгая.

«И это не лишено смысла: в условиях, когда момент открытия границ с другими странами остается под вопросом, а экономические цепочки поставок товаров нарушаются, в регионах возникает дефицит некоторых категорий продуктов питания», — объясняет эксперт «Газете.Ru».

Она также отмечает, что кроме кризиса это может быть связано с неурожаем предыдущего года и с таможенными проблемами. Марина Строгая приводит в пример ситуацию на Дальнем Востоке, где наблюдается аномальная цена на картофель (порядка 120-180 рублей за кг), так как в соседних регионах, традиционно поставляющих сельхозтовары, в 2019 году часть урожая погибла из-за погодных условий.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что при этом спрос на свежие овощи и фрукты будет всегда стабильным:

«Население может экономить на одежде или гаджетах, но продукты питания покупает регулярно. В условиях низкой конкуренции (продукты не так активно завозятся из-за рубежа) бизнесмены стараются не упустить теплое время года, чтобы обеспечить урожай: покупают готовые поля и аграрные предприятия, специализирующиеся на переработке продукции», — говорит Строгая, добавляя, что те, кто сейчас продает бизнес, успели оценить риски и поняли, что на данном этапе финансово не готовы работать.

Жители сразу нескольких городов во втором квартале стали активнее интересоваться покупкой строительных компаний: в Ижевске, Барнауле и Новосибирске на них вырос спрос на 39%, на 33% — в Омске, на 21 и 17% больше запрашивали строительные предприятия в Иркутске и Красноярске. В Омске на 30% активнее стали интересоваться приобретением интернет-магазинов. На 14 и 5% соответственно спрос на них вырос в Барнауле и Волгограде.

Однако с таким же успехом выросло и количество объявлений о продаже в этих категориях. Бизнесы из этих сфер в 1,5-2 раза чаще во втором квартале стали продавать в Барнауле, Омске и Екатеринбурге.

Высокий интерес к e-commerce ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Пётр Пушкарёв объясняет тем, что «лавры создателей Amazon или, к примеру, Ozon» многим не дают покоя:

«Раскрутить товар для продажи в интернете — не мешки ворочать, и далеко не столь же накладно, как данный товар произвести. В интернете сейчас активно обучают на вебинарах схемам СЕО-оптимизации, воронкам продаж; величину затрат на интернет-проект можно регулировать в широких пределах, отталкиваясь от текущего уже имеющегося денежного результата», — объясняет «Газете.Ru» эксперт.

По словам Пушкарёва, взять уже принёсшую некий минимальный выхлоп интернет-площадку как минимум психологически проще, нежели рисковать созданием её совсем с нуля. При этом он отмечает, что есть и люди, которые специально создают такие «проекты-середнячки» для последующей перепродажи один за другим, вкладываясь в каждый по минимуму. Отсюда и число таких выкупленных проектов повсеместно растёт, объясняет эксперт.

Больше всего за IIэквартал уменьшился спрос на предприятия в сфере развлечений (-51%) и общепита (-41%):

«Эти отрасли оказались наиболее уязвимыми в начале карантина и за время самоизоляции значительно «просели» в выручке. Некоторые из таких предприятий сейчас находятся в нересурсном состоянии, и при их покупке предпринимателю нужно будет вложиться так же, как и при старте бизнеса с нуля», — отмечают в Авито.

Средняя стоимость готового бизнеса в стране при этом во II квартале увеличилась на 52%, а по сравнению с прошлым годом — более, чем в 2 раза, составив почти 14 млн. Такой скачок в средней стоимости бизнеса аналитики объясняют тем, что во втором квартале на продажу было выставлено множество дорогостоящих предприятий, например, торговые центры, каршеринги, фабрики и другие.

Экономист Пётр Пушкарёв отмечает, что продают не обязательно умирающие предприятия:

«Хороший бизнес продают, и это не такая редкость: обычно если бизнес-идея не уникальная, но вполне рабочая, а сам создатель бизнеса изначально не собирался связывать с его развитием всю свою жизнь. Доведя проект до определённой черты окупаемости, можно осознать, что и простое поддержание процессов, а уж тем более их совершенствование, начинает отнимать слишком много его времени», — объясняет эксперт. Он добавляет, что в такой ситуации лучшим решением может стать как раз продать бизнес «под ключ» новому владельцу, в чьих руках предприятие сможет развиваться дальше.