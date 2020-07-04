Попросили вернуть: МИД РФ требует деньги с российских туристов

Российский МИД обратился к россиянам, которые, не уведомив власти, самостоятельно вернулись из-за рубежа. Граждан просят вернуть деньги, перечисленные ранее в качестве материальной помощи в условиях коронавируса.

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В пресс-службе Минкомсвязи отметили, что уведомления «нескольким тысячам» граждан были отправлены через портал Госуслуг. Данные, по заверению ведомства, предоставили сотрудники МИД РФ.

«По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательства по информированию о своем возвращении в Россию, Вам были излишне перечислены бюджетные средства.

Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты поступления настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета», — такие сообщения получили россияне, недавно вернувшиеся из-за рубежа, передает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи. В ведомстве также уточнили, что в сообщениях указана для перечисления как точная сумма ожидаемого перевода, так и реквизиты.

В конце марта этого года правительство России приняло решение приостановить с 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Исключение было сделано для грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Кроме того, были разрешены перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.

В связи с распространением инфекции и закрытием границ российские туристы не могли долгое время выехать из-за рубежа. Но власти страны организовали вывоз россиян из иностранных государств.

Кроме того, им была оказана материальная помощь. Для этого в начале апреля кабмин выделил 500 млн рублей из резервного фонда правительства, которые были перечислены МИД России. Министерство, собрав необходимую информацию о застрявших за рубежом россиянах, начисляло им выплаты. На материальную помощь могли рассчитывать только те, кто находился за границей с 1 января 2020 года, отмечает РИА «Новости».

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил внешнеполитическому ведомству до 1 февраля 2021 года представить отчет о целевом расходовании выделенных средств.

Мишустин подчеркивал, что помощь рассчитана на период вплоть до возвращения граждан на родину или возобновления регулярного международного авиасообщения.

В постановлении отмечалось, что будет также открыт отдельный счет, на который можно будет вернуть деньги, если они поступили ошибочно или в излишнем размере.

Выделяемые деньги предназначались, прежде всего, на размещение граждан в гостиницах, а также на питание. В апреле «Коммерсант» сообщал, что помощь оказывается в размере 2,4 тыс. рублей в сутки (для взрослого) и 1,6 тыс. рублей в сутки для детей в возрасте до 14 лет.

Позднее кабмин выделил еще 500 млн руб., а затем Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 900 млн руб.

Вывозные рейсы продолжают курсировать до сих пор. Ранее Минкомсвязи России опубликовало в своем Telegram-канале расписание этих рейсов, сформированное вплоть до 7 июля. Так, на 5 июля планируются рейсы Дубай — Москва, Чэнду — Санкт-Петербург, Нью-Йорк — Москва. 6 июля ожидается рейс Душанбе — Санкт-Петербург, 7 июля — Душанбе — Екатеринбург.

Распространение коронавируса началось в конце декабря прошлого года. Эпицентром инфекции стал китайский мегаполис Ухань. Впоследствии вспышки стали возникать по всему миру, в частности, в европейских странах, США и России. В марте мировые державы стали постепенно закрывать свои границы, из-за чего у туристов зачастую не было возможности добраться до родины. На сегодняшний день некоторые страны возобновляют авиасообщение, но в России был продлен запрет на регулярное международное авиасообщение вплоть до 1 августа.