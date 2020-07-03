Переход в онлайн: Hyundai наладит продажи без дилеров

Российский дистрибьютор Hyundai — «Хендэ Мотор СНГ» — запустит полномасштабный проект онлайн-платформы с возможностью купить автомобиль напрямую у производителя с октября 2020 года, сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев на конференции, посвященной деятельности компании в первом полугодии.

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По словам Калицева, запуск платформы дает клиентам компании возможность бронировать, получать автокредит, оформлять страховки (КАСКО и ОСАГО) и оплачивать автомобиль в онлайн-режиме на сайте Hyundai. Спикер уточнил, что клиенты получат «весь комплекс услуг в полностью бесконтактном режиме с дилерским центром, продавцом, диспонентом, логистом и прочими консультантами». Машину можно будет получить как у дилера, так и заказать доставку на дом.

«В этом мы видим истинный смысл онлайн-продаж — никаких исключений, и допущений, и переговоров.

Выбрать автомобиль можно будет именно на нашем складе автомобилей, который есть в распоряжении «Хендэ Мотор СНГ».

Это максимально простой транспарентный способ продажи автомобилей. Это будет дополнение к текущему общеизвестному (продажа через дилера — «Газета.Ru») формату, поэтому мы сейчас на это делаем серьезную ставку и активно инвестируем», — рассказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ».

Конфликта интересов между дилерами и автопроизводителем в этом вопросе нет, «потому человек, который идет в «онлайн», не хочет общаться с дилером вообще», считает Калицев. Такие клиенты хотят получить здесь и сейчас понятную транспарентную цену, но не готовы приходить в автосалон, выбирать и общаться с консультантом, отметил он. Впрочем, новая схема совсем без дилера обойтись не сможет.

«Мы рассчитываем, что это будет дополнительный канал продаж, он без дилера неосуществим. Да, прямой контакт с клиентом будет идти из Hyundai, но тем не менее дилер будет участвовать и в предпродажной подготовке, и в каких-то комиссионных вознаграждениях.

Интерес дилера мы обязательно учитываем, точно так же, как мы его учитываем в проекте Hyundai Mobility (сервис аренды по подписке — «Газета.Ru»),

— пообещал Калицев .

Тем не менее новость о прямых продажах в режиме онлайн, минуя автосалоны, у дилеров оптимизма не вызвала. Сейчас такие продажи у бренда Hyundai существуют по автомобилю Sonata, но это не совсем онлайн-продажи под ключ: клиент бронирует автомобиль на сайте, выбирает дилерский центр, а затем приезжает туда и вносит предоплату, пояснил корреспонденту «Газеты.Ru» директор филиала «Авилон. Hyundai» Дмитрий Макарычев.

«Это то, что работает сейчас. Но что касается описываемой параллельной продажи напрямую от производителя (пока у нас официальной информации об этом нет), то для автодилера продажи без дилерских центров — это невыгодно. Дилер в таком случае потеряет какую-то часть денег, и не только от продажи автомобилей, но и от тех дополнительных продуктов, которые он предлагает клиенту: сдача машины в трейд-ин, автокредиты, страховки и так далее», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Макарычев.

На дилерском бизнесе параллельные продажи скажутся, безусловно, в негативном ключе, поскольку первичная продажа автомобиля является отправной точкой во взаимодействии с клиентом и генерирует все остальные виды дохода дилера,

считает руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян. В числе таких доходов собеседник издания называет реализацию дополнительных услуг, последующее сервисное обслуживание, реализацию автомобиля с пробегом.

Фактически первичная продажа автомобиля дилером позволяет реализовать максимум возможных услуг клиенту. Компенсировать снижение этих доходов за счет предпродажной подготовки и гарантийного обслуживания не представляется возможным, поскольку эти услуги носят либо разовый характер, либо регламентируются импортером и подразумевают практически полное отсутствие дилерской наценки, считает Авакян.

«Сама схема, как таковая, безусловно, имеет право на существование. Скорее, она применима к каким-либо новым проектам.

Но в крупных дилерских сетях, насчитывающих более 100 дилерских центров, подобные схемы продажи будут реализовываться неохотно.

Каждый из дилеров инвестировал в строительство, в соответствии со стандартами импортера, в развитие своего бизнеса. Поэтому, в первую очередь, заинтересован в самостоятельной реализации автомобилей и сопутствующих услуг», — подчеркнул представитель «АвтоСпецЦентра».

Непосредственно при продаже автомобилей Hyundai дилеры зарабатывают на марже (6-11% от стоимости автомобиля), также в доход идут предложение дополнительного оборудования и таких услуг, как страховки и автокредиты, напоминает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Весь этот доход дилеры потеряют в прямых сделках между непосредственно дистрибьютором Hyundai и клиентом, отмечает он. Дистрибьютор, наоборот, сможет на этом повысить заработок от продаж собственных атвомобилей.

Бургазлиев полагает, что переход Hyundai на прямые продажи подтолкнуло развитие классифайдов, торгующих автомобилями и допуслугами.

«Уже появляются онлайн-платформы такие, как «Авито Авто», Auto.ru и «Сбер.Авто», где в два клика можно купить автомобиль и сопутствующие услуги, поэтому автопроизводители не хотят оказаться в роли догоняющих у IT-гигантов», — поясняет Бургазлиев.

Для автопроизводителя прямые продажи, безусловно, выгодны, ведь помимо дополнительных доходов они большую часть оборотных средств сохраняют у себя, не дожидаясь, пока дилер реализует автомобиль со склада, отмечает эксперт. Бургазлиев считает, что с точки зрения традиционного планирования эта схема объективно лучше даже в сравнении с факторингом торговых операций. Однако прямые продажи от автокомпаний очень быстро наберут популярность в больших городах и в перспективе это негативно скажется на дилерском бизнесе, уверен он.

«Что касается дилеров, то они, конечно, будут несчастливы от этой истории, поскольку у них остается только обслуживание и ремонт. Как агента их исключают из этой цепочки продаж. Дилеры теряют существенный доход, учитывая, сколько инвестиций они вложили в бизнес», — заключает Бургазлиев.

Схема продаж автомобилей без дилеров использует компания Tesla в США. За это американский производитель электрокаров неоднократно подвергался критике и давлению со стороны северо-американской Национальной ассоциации автомобильных дилеров (NADA).