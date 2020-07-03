Кредит на место у костра: как будут отдыхать россияне

Россияне стали вдвое чаще интересоваться поездками на отечественные базы отдыха, кемпинги, в санатории. На последней неделе июня базы отдыха на картах искали 337 тысяч раз по данным геосервис 2ГИС. По сравнению с последней неделей мая, когда такой вид отдыха собрал 163 тысячи запросов, прирост составил 107%.

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Всплеск интереса к отдыху на родных просторах в июне совпал с ослаблением карантинных мер, разрешением на работу домов отдыха и санаториев и теплой погодой.

По росту интереса к базам отдыха в топ-5 среди крупнейших городов России с населением свыше 1 млн человек вошли Ростов-на-Дону, Волгоград, Новосибирск, Москва и Воронеж. В этих городах поиск санаториев как в самих городах, так и в их окрестностях в среднем увеличился почти в 3 раза. В том числе в Москве — в 2,4 раза, в Новосибирске — в 2,5 раза.

Санкт-Петербург среди миллионников занял только восьмое место. В окрестностях «северной столицы» места для отдыха искали «всего» в полтора раза чаще, чем в конце мая, то есть количество запросов выросло на 54%. Среди городов с населением от 500 тысяч до 1 млн человек в топ-5 по росту интереса к базам отдыха, по данным 2ГИС, вошли Махачкала, Астрахань, Краснодар, Саратов и Иркутск. Здесь число запросов к турбазам выросло в среднем в 3,5 раза. В городах с населением менее 500 тыс. человек топ-5 выглядит так: Грозный, Таганрог, Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Псков. Там интерес к базам отдыха вырос в более чем в пять раз.

Сочи занял только 19-е место среди городов с населением менее 500 тыс. жителей — частота поиска мест отдыха в этом городе выросла за месяц в 2,4 раза.

В конце мая Сочи находился на 62-м месте по интересу к отдыху. Как отмечают аналитики 2ГИС, столь стремительный взлет курорта в рейтинге связан с сезонностью спроса и, конечно, закрытыми из-за пандемии границами.

Ранее сообщалось, что международные полеты из России и в Россию могут начаться с середины июля. Но 30 июня подтвердилось худшее: Евросоюз не готов открыть границы для россиян. Запрет будут действовать до 1 августа, после чего может быть принято новое решение. Россия закрыла свои границы для регулярного и чартерного международного авиасообщения с почти ста странами еще 27 марта.

Если бы границы были открыты, то наиболее желанным направлением для летнего отдыха стали бы Италия (по ней скучают 13,75% опрошенных туристов), Испания (9,4%) и Португалия (6,3%), следует из опроса поисковика OneTwoTrip среди своих клиентов.

Готовы отдыхать хоть под березой в лесу

В июне посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что что Италия стала третьим по популярности направлением для российских туристов в 2019 году, ее посетили более 1,2 млн россиян. Много голосов на опросе набрали Таиланд (6%) и Турция (5%). Кстати, Турция в середине июня открыла границы для въезда, однако регулярных рейсов из России нет.

Как отметили в OneTwoTrip,

некоторым россиянам уже неважно, куда лететь. Они готовы купить билеты в любую зарубежную страну, которая откроется для туристов из России.

Пока граница на замке, российские туристы осваивают не только санатории и дома отдыха, но и пешие экскурсии с палатками и удочками.

Повышенный спрос на товары для активного отдыха — палатки, рюкзаки, спальные мешки и удочки — был зафиксирован еще в середине июня, когда стало понятно, что заграница, скорее всего, будет недоступна. По данным сервиса «Авито», спрос на палатки вырос по сравнению с прошлым годом почти вдвое (на 94%). Покупками рюкзаков и спальников интересовались на треть больше покупателей, спрос на удочки подскочил в 2,5 раза. Надувные лодки стали популярнее почти в полтора раза.

Стоимость антикризисного комплекта (палатка, рюкзак и спальник) в среднем стоит 15 тысяч рублей.

Дотянуть до бархатного сезона

С 1 июля туроператорам, специализирующимся на внутреннем и въездном туризме, обещаны льготы и субсидирование новых маршрутов. В этом сезоне власти впервые поддержат грантами предпринимателей, которые реализуют экопроекты, кемпинг-отели и кемпинг-парки, быстровозводимые модульные отели и другие варианты отдыха, в том числе на автомобиле. Поддержат и круизные компании, совершающие рейсы по рекам.

Планируется открыть новые направления. Например, на Байкал (из-за стоимости авиабилетов поездка туда может быть достаточно дорогая) турпакет на 10 дней будет стоить в районе 45 тыс. рублей.

При этом власти признают, что при всем энтузиазме россиян относительно отдыха на родине существует проблема предоставления качественного досуга.

«Проблема в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам», — говорил на заседании правительства 8 июня премьер Михаил Мишустин.

Объявленную властями поддержку туристической отрасли можно считать беспрецедентной, отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она говорит, что на ее памяти такого не было никогда, чтобы правительство согласилось поддерживать, например, чартерные рейсы.

Но в туриндустрии много нюансов. «Один из них — 85% поездок на отдых внутри России — это самостоятельные туры, это неорганизованный туризм и, соответственно, этот вид поддержки дойдет не до всех туроператоров и турагентов», — говорит Ломидзе.

Еще одна проблема — в этом году господдержка просто не успеет дойти до адресатов, сезон уже стартовал. «К бархатному сезону дойдет», — иронизирует глава АТОР Ломидзе.

Ростуризм ожидает восстановления внутреннего туризма только к весне 2021 года, сообщала ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

База отдыха и кемпинг — не самая лучшая альтернатива привычным гостевым домам и отелям, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари«Анна Бодрова.

«По опыту прошлых сезонов видно, только 15-20% из тех, кто ищет через интернет вариант подобного размещения, действительно воспользуются потом таким предложением. Все-таки это вариант на любителя», — говорит Бодрова. Еще примерно треть россиян в этом году, скорее всего, просто откажутся от планов на отпуск, прогнозирует эксперт.

На российском туристе не заработаешь

Это большое заблуждение, что санаторно-курортная сеть в России находится в неудовлетворительном состоянии, возражает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «В каждом регионе в последние годы появились дома отдыха и целые курортные города, где сервис мало отличается от уровня иностранных гостиниц. Конечно, нельзя говорить, что таким уровнем комфорта обладает большинство санаториев в стране, но их немало», — считает Сигал.

По его мнению, Крым, Краснодарский и Алтайский края, Карелия уже имеют развитую систему санаториев и курортов разной ценовой категории.

Если авиация вернется в июле к более-менее пристойной частоте полетов внутри страны, то популярные места отдыха получат своих туристов, в том числе и тех, кто не дождется открытия границ, отмечает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Но рассчитывать на то, что местные власти много на этом заработают, не стоило бы. «Туриндустрия на местах, скорее, только покроет убытки от позднего старта сезона, налоговые поступления будут ниже, чем в 2019 году, а надежды что работающие в сфере туризма заплатят значительные налоги, на мой взгляд, мало обоснованы. Значительная доля сервиса — это ИП, они мало вносят в региональный бюджет», — заключает Кирьян.

Cервис путешествий «Туту.ру» подсчитал, что каждому второму россиянину не на что ехать в отпуск. Еще 19% рассказали, что сбережений хватает только на поездки по области. У 15% опрошенных денег на путешествия достаточно, и они ждут, когда откроются нужные им направления, а 4% уже купили билет или запланировали тур. Еще 3% респондентов заявили, что будут брать кредит на отпуск.