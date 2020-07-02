Много писанины: почему компании отказываются от господдержки

Часть компаний, попавших в список системообразующих предприятий, хочет выйти из этого перечня из-за вала отчетов, которые им на постоянной основе нужно предоставлять в государственную информационную систему промышленности (ГИСП) Минпромторга.

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На данный момент в этом списке находятся 1335 компаний, 43% из которых относятся к промышленности, еще 14% – к транспорту. Причем с момента старта программы господдержки было выдано только 139 льготных кредитов на сумму 130 млрд рублей. По данным Минэкономразвития, на которые ссылается «Коммерсантъ», средняя ставка по таким кредитам составила 2,9%.

При этом некоторые компании и вовсе не планируют обращаться за господдержкой, но само наличие такого статуса обязывает их предоставлять финансовые, операционные и HR-показатели, которые компании даже для себя раньше не собирали. К этому добавляются региональные отчеты, а раз в три дня такие фирмы вынуждены проходить стресс-тесты.

Если стресс-тесты показывают, что у компании могут возникнуть проблемы, она может претендовать на отсрочки по налогам и различные кредиты и госгарантии.

Если компания рассчитывает на то, что при необходимости она сможет получить поддержку от государства, ей необходимо выполнять все эти условия. По данным «Коммерсанта», в протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая написано, что если компании перестанут отчитываться о своем финансово-экономическом состоянии в ГИСП и ГИС ТЭК, рассмотрение их заявок на поддержку будет приостановлено.

Все это вызывает неудобства у компаний, претендующих на поддержку. Например, в Nissan надеялись пополнить оборотные средства и компенсировать расходы на персонал за счет господдержки, но не смогли этого сделать из-за «избыточных требований и сложных процедур отбора».

Другие источники издания разъяснили, что зачастую информация, которую нужно предоставлять в виде отчетов, очень чувствительная и относится к коммерческой тайне. Поэтому фирмы опасаются, что она может попасть к конкурентам, и не спешат отправлять ее в систему.

Еще одно важное постановление, которое позволяет компаниям получить отсрочку по налогам и дополнительные субсидии, тоже на практике не заработало, утверждает один из источников издания. Первая проблема в том, что согласование должно было проходить через профильное министерство, потом через специальную комиссию в Минэкономразвития, а потом – через штаб в правительстве. В результате из 15 компаний, подававших заявки, до правительственного штаба добрался только «Аэрофлот».

Подавать заявления на помощь от государства многие компании не планируют еще и потому что на практике спад оказался не таким серьезным, и реальные проблемы начнутся только в третьем-четвертом квартале.

А летом, когда приходит время платить дивиденды, компании не планируют от них отказываться и выводят часть прибыли. В случае, если компания претендует на господдержку, ей нельзя выплачивать дивиденды своим акционерам.

Впрочем, некоторые компании все же остались довольны схемой, по которой распределяется господдержка предприятий. Так, столичные аэропорты не заметили каких-то проволочек, но признали, что отчетов отправляют действительно много. А в «Морспасслужбе», получившей от Совкомбанка кредит в 500 млн рублей на пополнение оборотных средств, назвали существующую модель «вполне рабочей».

Источник «Коммерсанта» близкий к правительству разъяснил, что сам по себе статус системообразующего предприятия не дает каких-то преференций автоматически, а вся система по факту существует для того, чтобы мониторить финансово-экономическое состояние таких компаний и, в случае серьезных проблем, оперативно предоставить им поддержку.