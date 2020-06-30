Калитка открывается: кого Европа ждет на пляже

Евросоюз во вторник, 30 июня, утвердил список стран, граждане которых могут приехать на отдых с 1 июля. Снять ограничения предложено для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая.

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Китая Европа тоже не боится, граждане Поднебесной, как считается, победили COVID-19. Россия и США с пандемией еще не справились, и Европа не ждет ни россиян, ни американцев.

«Список будут пересматривать каждые две недели, причем как для включения, так и для исключения «третьих стран» в зависимости от эпидемиологической обстановки.

При этом Совет Европы напомнил, что список стран — это рекомендации, они не обязательны к исполнению, финальное решение по открытию границ остается за каждой конкретной страной союза.

В едином порыве

«Список не является юридически обязывающим документом. Власти всех стран-членов ЕС остаются ответственными за выполнение данных рекомендаций. Они могут при условии полной транспарентности поэтапно снимать ограничения в отношении каждой из перечисленных стран», — говорится в документе, который обнародовал Совет ЕС.

Но руководству стран, входящих в ЕС, не стоит самостоятельно, без согласования с Брюсселем, снимать действующие ограничения на въезд. «Страны ЕС не должны принимать решения об отмене ограничений на перемещения в отношении государств, не указанных в этом списке, пока такое решение не будет принято [всеми членами ЕС] в скоординированной манере», — уточняется в документе.

Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, входящие в Шенгенскую зону, также планируют открывать границы.

Перемещения внутри европейского пространства были в основном сняты с 15 июня. А закрытие границ происходило с середины марта. Каждая страна сама решала, когда ограничивать транспортное сообщение с остальным миром и в каком порядке.

Совет ЕС пояснил, какие критерии были учтены для открытия границ. Во-первых, внимание уделялось количеству новых заражений коронавирусом. Этот показатель за последние 14 дней на 100 тысяч человек не должен был превышать средних значений по ЕС на 15 июня. Впрочем, сам этот показатель ЕС не указал. Во-вторых, в каждой стране, претендующей на въезд, должна быть зафиксирована тенденция к снижению числа заражений. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Третий критерий — уровень противодействия вирусу, то есть интенсивность тестирования населения на COVID-19, отслеживание контактов, достоверность статистики по больным, качество лечения зараженных.

Кроме того, должен действовать принцип взаимности: если вы хотите к нам, то и мы должны иметь право приехать к вам.

Правила въезда «не высечены в камне»

Еще 4 мая «Газета.Ru» прогнозировала, что в ближайшее время сложится такая ситуация: Европа, Турция и еще ряд стран откроют границы, а Россия — нет. Так и получилось.

Активнее всего завлекают туристов те страны, для которых важны не только стабилизация пандемии, но и поддержка бизнеса. Германия ослабила карантин еще с 20 апреля, открыв небольшие магазины. Бельгия с 4 мая смягчила ограничительные меры для граждан, а с 8 июня открыла рестораны и гостиницы. Причем, по словам премьера страны Софи Вильме, планы по смягчению карантина могут быть пересмотрены в любой момент, они «не высечены в камне».

Новая Зеландия еще в январе этого года жаловалась на засилье туристов, которые ставят под удар целостность ее самых популярных пейзажей. Власти тогда обсуждали меры ограничения турпотока, сообщала The Guardian. А теперь Веллингтон одним из первых в мире открылся миру и разрешил поездки за рубеж. Страна маори напугана экономическим прогнозом МВФ, согласно которому ее ждет обвал ВВП на 6-7%.

Если страны в ближайшее время не начнут открывать границы, мировой туризм от распространения коронавируса может потерять в этом году $1 трлн, прогнозируют эксперты Всемирного экономического форума.

Священное море Байкал

Российские власти пока не определились с открытием границ, зато в усиленном режиме агитируют за отдых на родных просторах. В отечественные курорты планируется инвестировать из бюджета миллиарды рублей. Обещаны новые маршруты на всех основных направлениях летнего отдыха — Сочи, Крым, Байкал, Калининградская область.

По информации компании TUI Россия, тур на двоих в Имеретинскую бухту с перелетом до Адлера в отеле 4 звезды стоит сейчас от 48 тысяч рублей. Рейс на Байкал на 4 июля уже заполнен, на 12 июля билеты пока есть.

Стоит ли ждать открытия Европы для россиян в условиях надвигающейся «второй волны» коронавируса, каждый решает сам. Эксперты говорят, что

едва ли не главным препятствием для отдыха в Европе может стать не пандемия, а желание российских властей ограничить выезд.

«Российские власти, конечно, смогут ограничить выезд. Но это однозначно будет нарушением Конституции РФ, а конкретнее свободы передвижения», — говорит партнер ФБК Legal Александр Ермоленко.

В действующей конституции это право закреплено в главе 2. Менять ее нельзя, так как в ней содержатся основные права и свободы граждан. По крайней мере, так было задумано в 1993 году, когда в новой России принимался основной закон, добавляет Ермоленко. «Изменить эти статьи можно при условии созыва Конституционного собрания, порядок созыва которого до конца не прописан. Фактически переписывание этих статей означало бы принятие новой Конституции», — уточняет эксперт.

Власти не решились ввести режим ЧП — чрезвычайного положения, а значит после снятия карантина, скорее всего, будут приниматься меры только косвенного давления на россиян, пожелавших выехать за границу, отмечает эксперт. Это отсутствие авиарейсов, железнодорожного и автомобильного и прочего сообщения между странами.

«Если Европа или Турция откроется для россиян, то не выпустить вас туда никто не имеет права на законных основаниях, но можно ввести вполне законный порядок: вернулся — отсиди, например, две недели карантина в больнице, пока не будут готовы тесты на коронавирус. Это законно. И это поддержит отечественный туризм. В итоге желающих позагорать на Средиземном море просто по факту будет немного», — заключает Ермоленко.