«Пока думаем»: когда можно будет летать в Турцию

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что российская сторона изучает предложение Турции по возобновлению авиасообщения между двумя странами. Его слова передает ТАСС.

«Мы по этому поводу думаем», – заявил он журналистам в ответ на вопрос о позиции РФ по предложению Анкары. Напомним, турецкие власти предлагают снова пустить пассажирские самолеты между Россией и Турцией с 15 июля.

Дитрих сообщал ранее, что сохраняется вероятность возобновления международных полетов из России в июле. Незадолго до этого глава правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение Росавиации и Роспотребнадзору – провести анализ возможных вариантов, когда и как можно снова начать международные пассажирские авиаперевозки.

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Как сообщает ТАСС, в конце марта на фоне пандемии COVID-19 власти РФ полностью закрыли авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, грузовые и почтовые рейсы. Первоначально российские власти ввели дополнительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. В частности, было ограничено авиасообщение с рядом городов Италии, Германии, Франции.

При этом в мае спрос на авиабилеты по России «ожил»: жители страны в этом месяце купили более чем на 40% больше билетов, чем в апреле, рассказывали ранее «Газете.Ru» в Aviasales. Согласно данным OneTwoTrip, самыми востребованными курортными городами на тот момент стали Симферополь, Сочи, Краснодар и Анапа. Кроме того,

традиционно у путешественников популярны Москва и Санкт-Петербург.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок за границу, чтобы не привозить в страну коронавирус. Он отметил, что в сложившихся обстоятельствах, помимо риска для здоровья, могут возникнуть сложности при возвращении путешественников домой. О том, что предпосылок для быстрого восстановления международных турпотоков пока что не видно, на этой неделе говорил и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, напомнив, что рекомендацию Ростуризма воздержаться поездок за рубеж от 19 марта никто не отменял.

22 июня руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.

«Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — сообщила чиновница.

При этом турецкие власти и отельеры еще до закрытия авиасообщения – в феврале – заявляли о новых мерах, призванных увеличить турпоток из России. В частности, прорабатывалась возможность расчета в рублях для российских туристов.

«Идет процесс согласования порядка расчетов соответствующими ведомствами, но уже есть некоторые договоренности по этому поводу, это точно. Это, конечно, очень поможет развитию туризма. Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями», – сообщил губернатор Антальи Мунир Каралоглу.

«Анталья является самым популярным туристическим районом Турции. Больше всего туристов приезжает, конечно, из России. В 2019 году 5 млн 585 тыс. русских провели отдых в Анталье», — добавил он.

Следить за безопасностью туристов в 2020 году Каралоглу пообещал более пристально. Отдельно он коснулся вопроса бассейнов, где происходило много несчастных случаев.

Прошлое лето стало для российских туристов в Турции очень смертоносным — посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что за сезон погибли 88 человек. Кроме того, зафиксировано около 40 фактов медицинской эвакуации. Рост числа несчастных случаев связан с тем, что россияне стали чаще посещать Турцию, пояснил дипломат.