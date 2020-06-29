Коронавирус не помог: ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза продлил секторальные экономические санкции против России, сообщается на сайте Совета ЕС. Санкции, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, будут действовать еще полгода, до 31 января 2021 года. Такое решение было принято из-за невыполнения Минских соглашений по Донбассу.

«Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики России еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года»,— говорится в заявлении Совета ЕС.

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Отмечается, что решение о продлении санкций было принято на онлайн-саммите в формате видеоконференции. Этому способствовал доклад президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отсутствии прогресса в реализации договоренностей по Донбассу. Постановление вступит в силу после публикации в «Официальном журнале» ЕС. Напомним, что санкции против России появились в 2014 году на фоне событий на юго-востоке Украины и после присоединения Крыма. Срок действия ограничительных мер был обозначен в конце 2015 года с привязкой к «полному выполнению минских соглашений», однако ввиду их несоблюдения рестрикции неоднократно продлевались.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя продление Евросоюзом санкций, обратил внимание на сохранение режима ограничений даже в условиях глобального экономического кризиса.

«Мы уже привыкли к тому, что политика Вашингтона диктует условия всему западному сообществу, невзирая ни на реалии, ни на экономический кризис, возникший во время пандемии коронавируса... Для нас это уже привычно, а вот для европейских фермеров и промышленников, которые, возможно, надеялись на улучшение экономических связей с Россией, это довольно неприятно», — заявил Бальбек в беседе с RT.

Ранее руководство Евросоюза заявило, что не видит никаких проблем в сохранении санкций против России в условиях пандемии.

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано отметил, что это никак не влияет на борьбу российской стороны с коронавирусом, поэтому вопросов об отмене санкций возникать не должно.

Так чиновник прокомментировал обращение депутатов Европарламента с требованием к Европе «не допустить отмены санкции против России под предлогом борьбы с пандемией коронавируса». Он также процитировал слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что санкционные режимы ЕС не должны подрывать поставки средств и оборудования для борьбы с коронавирусом.

Накануне этого заявления Россия и еще 28 стран составили резолюцию, призывающую государства сотрудничать между собой и помогать наиболее пострадавшим странам. В ней также предполагалось снятие санкций, которые могут подрывать усилия по борьбе с COVID-19. США, страны Евросоюза, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали проект российской резолюции на Генеральной ассамблее ООН.

«Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — заявили после голосования в российском постоянном представительстве. Москва обратилась к странам Запада, заблокировавшим проект резолюции, с просьбой представить свои аргументы и обосновать, почему они отказываются от нее.

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призывал лидеров стран G20 снять все санкции в отношении большинства стран до окончания пандемии по той же причине: ограничения могут помешать поставкам необходимых для борьбы с вирусом медикаментов и оборудования. Его, в свою очередь, поддержал Жозеп Боррель. Он уточнил, что поддерживает инициативу Гуттериша о временной отмене санкций, и подчеркнул, что ведется работа над коммюнике, которое окажет поддержку генсеку ООН, однако члены Евросоюза холодно отнеслись к такому предложению.