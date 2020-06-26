Выплаты, МФО и налоги: что изменится с 1 июля

С 1 июля стать самозанятым можно будет в любом из регионов страны: раньше этот налоговый режим применялся только в 23 регионах. Благодаря изменениям в законодательстве россияне вне зависимости от места работы и проживания смогут платить налог с доходов, полученных за оказание профессиональных услуг.

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Если услуга была оказана физическому лицу, то заплатить придется 4% от суммы заработка. При оказании услуг юридическим лицам и ИП ставка повышается до 6%. При этом самозанятые могут претендовать на налоговый вычет в размере 10 тыс руб. Заплатить сумму можно через специальное приложение «Мой налог».

Под профессиональными услугами понимается множество различных видов деятельности: считать себя самозанятыми могут актеры, ремонтники, бухгалтеры, мастера косметических услуг, перевозчики пассажиров и грузов, продавцы продукции собственного производства, а также те, кто оказывает юридические консультации.

Ограничения для МФО

С 1 июля вступает в действие ряд ограничений для Микрофинансовых организаций (МФО). Впредь такие кредиторы обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре своих участников и акционеров, если они не являются некоммерческой организацией (НКО). Кроме того,

уставной капитал такой организации с июля не может быть меньше одного миллиона рублей.

Еще одно нововведение касается взаимодействия с коллекторами. Теперь МФО обязаны вносить соответствующую информацию в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридического лица, если для взаимодействия с должником-физлицом привлекается коллектор.

С начала этого года по закону снизился общий объем долга клиента со всеми штрафами и пени. С 1 января общая сумма не может превышать 150% от «тела» долга, то есть если клиент взял в МФО кредит на 10 тыс. рублей, то требовать с него больше 25 тыс. организация не имеет права.

Покупай российское

С 1 июля вводится запрет на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд некоторых видов товаров, произведенных за рубежом. К таким товарам относятся легковые автомобили и машины скорой помощи, пассажирские и товарные вагоны, части железнодорожных локомотивов и моторных трамвайных вагонов, а также автотранспортные и грузовые средства для перевозки 10 и более человек.

Маркировка товаров

С начала июля все обувные товары должны маркироваться. Сама маркировка должна наноситься непосредственно на товар, потребительскую упаковку или товарный ярлык, а вся соответствующая информация должна вноситься в информационную систему мониторинга за оборотом товаров.

Помимо обувных товаров, с 1 июля обязательной маркировке подлежат лекарственные препараты для медицинского применения. С того же дня прекращается оборот немаркированных табачных изделий — сигарет и папирос.

Опекуны на пенсии

С 1 июля пенсионеры-опекуны и попечители детей до 18 лет будут получать индексированные выплаты. Соответствующий закон в марте приняла Госдума. По словам спикера нижней палаты парламента,

такие выплаты положены почти 30 тысячам россиян.

Раньше, по словам лидера фракции «Единая Россия» Вячеслава Неверова, эта категория россиян получала «заработную плату» порядка 3-4 тысяч рублей, поэтому их относили к работающим пенсионерам, и положенные им выплаты не попадали под индексацию.

Всего на индексацию выплат этой категории граждан до конца года потратят 720 млн рублей.

Карта МИР

С 1 июля все социальные выплаты, включая пенсии, должны производиться на национальную платежную карту «Мир». Единственное послабление касается случаев, если такие выплаты производятся на банковские счета их получателей, к которым привязаны платежные карты других систем, а другой возможности нет. Это послабление будет действовать до 1 октября этого года.

Парковки для инвалидов

С начала месяца право бесплатно парковать автомобиль распространится на инвалидов III группы: раньше им могли воспользоваться только инвалиды I и II групп. Оно коснется тех инвалидов, которые получили опознавательный знак «Инвалид» до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы (МСЭ) и имеют ограниченные возможности передвижения любой степени выраженности.