Молодая отрасль: как новый закон скажется на виноделии в России

Новый закон о виноградарстве и виноделии призван не просто поддержать эту отрасль в России, но фактически воссоздать ее с нуля после того, как она была уничтожена в середине 80-х годов прошлого века.

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«В Грузии и Молдавии есть аналогичные законы. И это позволило им не только выйти на российский рынок, но и представлять свою винодельческую продукцию в европейских и американских странах. Их опыт убеждает нас в необходимости принять наш российский закон», – говорил тогда депутат Госдумы Геннадий Онищенко (цитата по «РИА Новости»).

Принятый в России закон закрепляет множество новых положений, которые касаются не только государственной поддержки отрасли, но и технологий производства вин, а так же организационно-правовых форм предприятий, которые могут работать в этой сфере.

В частности, виноградарские и винодельческие хозяйства теперь смогут создавать не только большие компании с государственной аккредитацией, но и маленькие фермерские и крестьянские хозяйства, созданные частными предпринимателями.

В законе прописано, что теперь российским вином может называться только напиток, произведенный из винограда, выращенного на территории страны. И теперь в стране появится национальная система защиты вин, аналогичная тем, которые давно существуют в странах с развитым виноделием: по географическому указанию и месту происхождения.

Со временем появятся и общедоступные рейтинги винодельческой продукции, которая производится на территории страны. В них будут сопоставления потребительских свойств и качества продукции не менее 3/4 работающих внутри страны производителей.

«Закон прежде всего отвечает требованиям поставить отдельно вино и не воспринимать это как очередной алкогольный напиток вроде водки. Соответственно, регулироваться он должен отдельно. Это прописано в законе и это ключевое», – рассказал «Газете.Ru» председатель совета директоров «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Эксперт добавил, что с новым законом качество отечественных вин должно вырасти, поскольку там прописан регламент регулирования, включая создание саморегулируемых организаций, в обязанности которых войдет контроль качества.

Красностоп и другие незнакомые слова

Отдельные положения нового закона посвящены распространению так называемых автохтонных сортов винограда – характерных только для определенных регионов. В России такие сорта тоже есть, но учитывая, что виноделие в стране, особенно в отношении таких сортов, пока что находится в зачаточном состоянии, депутаты предусмотрели законодательную базу для их дальнейшего развития.

Закон, в частности, предусматривает прямую помощь от государства тем хозяйствам, которые работают на развитие отрасли: им компенсируют затраты на покупку посадочного материала, создание виноградных питомников и необходимое оборудование.

«Мы еще только учимся работать с отдельными сортами, и некоторые, как тот же красностоп, уже успели себя показать. Я думаю, что такие сорта будут входить как новый тренд, но исключать развитие европейских сортов, тоже не стоит»,

– разъяснил Павел Титов «Газете.Ru».

При этом он напомнил: как показывает международная практика, даже в странах со зрелым виноделием на рынке присутствуют как местные сорта, так и общепризнанные.

В любом случае, развивать собственные виноградники необходимо хотя бы потому что сейчас на рынке отечественного виноматериала сохраняется заметный дефицит. Но поднимать из-за этого цены в «Абрау-Дюрсо» пока не планируют.

А вот вина из зарубежных виноматериалов, скорее всего, подорожают. Новый закон не предполагает, что они полностью исчезнут с рынка. Фактически, теперь они будут разливаться в других странах и попадать в Россию уже в бутылках. Такое опасение высказал ТАСС владелец винодельни Uppa Winery Павел Швец.

Увидеть своими глазами

Популяризация отечественных вин должна заметно сказаться и на российской туристической отрасли. Здесь показателен пример Молдавии, где гастрономический и винный туризм поставлен на поток: в течение нескольких дней люди ездят по различным виноградникам и узнают, как продукция виноделов гармонирует с местной кухней. Причем такой туризм популярен не только у местных жителей, но и у иностранцев.

В беседе с «Газетой.Ru» PR-менеджер Центра туризма «Абрау-Дюрсо» Виктория Силакова рассказала, что

в России перспективы развития винного туризма очень высоки. Она разъяснила, что в стране два главных центра виноделия – это Крым и Краснодарский край. И главный принцип – не просто показать туристу какой-то один завод или музей, а сформировать у него полное представление о том, как живет эта отрасль в стране.

«В нашей агломерации это Абрау-Дюрсо, Мысхако, Семигорье, Таманский полуостров, Крымск. Мы запустили несколько лет назад проект «Винные дороги». Суть в том, чтобы наши гости могли посетить не только одну нашу винодельню, а получили полное представление о том, как эта отрасль работает в Краснодарском крае и на Крымском полуострове», – рассказала Виктория Силакова.

Особенность такого вида туризма состоит в том, что уже сейчас он представляет собой полноценный курортный отдых: с отелями, экскурсиями, спа-процедурами, гастрономическими открытиями и красивыми видами. Но при этом винный туризм доступен не только летом, но и в течение остальных сезонов, ведь винодельни работают круглый год.

«Для сравнения — если в 2015 году Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» посетили 160 тыс. гостей, то в 2019 году их было 220 тыс., и это мы берем только экскурсии. Мы постоянно открываем новые объекты, поскольку поток людей растет. И я думаю, что остальные винодельни тоже хотят развиваться в этом направлении», – считает Виктория Силакова.