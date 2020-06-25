Бесплатно не раздавать: почему Европа будет экономить

Еврокомиссия предложила проект общего бюджета Евросоюза на следующий год. «Предлагаемый бюджет ЕС на 2021 год состоит из 166,7 млрд евро в виде обязательств»,— говорится в документе, который вынесен на обсуждение стран - членов Евросоюза.

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Обязательства — это сумма, которая точно будет потрачена. А еще 163,5 млрд евро запланированы в виде предполагаемых расходов.

В целом бюджет на 2021 год на 1% больше, чем на текущий год. При этом рост расходов на общеевропейские нужды в предыдущие годы достигал 2-3%. Из этой суммы необходимо еще вычесть 6% — на административные расходы еврочиновников, включая зарплату, и затраты на информационные системы, уточняет гендиректор «УК Спутник — управление капиталом» Александр Лосев.

Несколько более скромные расходы на следующий год объясняются несколькими факторами, но главный среди них — «Брексит». Бюджет 2021 года будет первым бюджетом для 27 стран Евросоюза без взносов Великобритании, которая вышла из состава ЕС в январе.

«Еврокомиссия рассчитывает, что получит право быть более гибкой в принятии решений о расходовании средств общего бюджета. В 2021 году основные расходы общего бюджета ЕС будут направлены на восстановление экономики, подорванной коронакризисом, на проекты связанные с сельским хозяйством, с борьбой с изменениям климата и помощь мигрантам», — говорит Лосев.

Прекрасная жизнь и триллион евро

Бюджет на 2021 год является частью финансового плана ЕС на новую семилетку (2021-2027 годы). Предыдущий семилетний план завершается в нынешнем году.

«Мы стремимся не к увеличению потенциала финансирования в пределах сотен миллиардов, а скорее к сумме, превышающей триллион евро. Конечно, в данном случае речь идет как о кредитах, так и о грантах. Именно такой уровень амбиций мы обсуждаем в контексте нашего предложения об инструменте восстановления»,

— цитировало агентство Reuters вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

Но триллион евро — это расходы не только на 2021 год. Если учесть, что в следующем году будут потрачено на общеевропейские нужды более €300 млрд, то триллион евро за семилетний период не выглядит высоким уровнем амбиций.

Новый бюджет Евросоюза, как предполагается, будут утвержден в середине июля. Точной даты пока нет, и уже сейчас понятно, что принятие решения не будет бесконфликтным. Конфликты уже начались, когда стали известны первые параметры главного евродокумента.

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция объединились в лоббистскую группу стран (ее прозвали «экономная четверка») и представили альтернативный проект бюджета.

Они предложили больше тратить на исследования, инновации и здравоохранение, а также на зеленую энергетику и цифровую повестку дня.

Любой каприз, но не за наши деньги

Второе принципиальное отличие проекта бюджета, сверстанного в основном под влиянием лидеров ФРГ и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, — общеевропейские деньги должны выдаваться разным странам и компаниям на возвратной основе.

«Четверка» предложила ввести принцип «Кредиты для кредитов», они должны быть дешевыми, но не бесплатными. Эти страны не хотят поощрять иждивенчество некоторых членов ЕС.

«Традиционно Германия и Франция продолжают «тянуть» на себе весь Евросоюз, в том числе и вечно недовольные дотационные страны Южной и Восточной Европы», — говорит директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Страны, чье участие в общем бюджете минимально, например, балтийские государства, Болгария, Молдавия, больше других беспокоятся, что будут получать теперь меньше денег из-за увеличения объемов помощи южным странам: Италии, Португалии, Испании.

Венгрия и Польша хотели бы сохранить дотации на прежнем уровне. И те, и другие устраивают демарши, например отказываются признавать полномочия Европейской прокуратуры – нового органа, который призван контролировать бюджетные расходы.

Заноза чувствуется все больнее

Бюджет и особенно его программу Next Generation EU многие комментаторы поначалу называли прорывным. На самом деле, если углубиться в детали, то проект больше похож на упущенный шанс, чем на реальный шаг вперед в евроинтеграции, пояснил «Газете.Ru» глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Проблема в том, что объем общих евросредств (около 0,9% ВВП ЕС в год в ближайшие семь лет) — это ниже того, что требуется в нынешней ситуации. «Кроме того, проект бюджета имеет имеет очень плохой временной план. Процесс одобрения этого бюджета парламентами стран-членов ЕС, скорее всего, затянется. Риск задержки выплат чрезвычайно велик. В ближайшие два с половиной года планируется предоставить меньше четверти общего объема средств, а максимальные темпы стимулирования намечены на 2023-2024 годы, что очень поздно для восстановления экономики ЕС», — говорит Дембик.

Наконец, Еврокомиссии нужно будет прояснить критерии распределения денег между странами. Пока что критерии не прописаны детально. «Сказано только, что средства будут доступны всем странам-участницам, однако поддержка будет сконцентрирована в наиболее затронутых кризисом странах с наибольшей нуждаемостью в обеспечении их устойчивости», — уточняет Дембик.

Конституционный комитет парламента Финляндии, рассмотревший бюджет в предварительном порядке, решил, что документ может не соответствовать законодательству ЕС.

«Это возражение, конечно, не такое уж непреодолимое политическими средствами препятствие, но заметная заноза и для Еврокомиссии, и для сторонников предложенного плана», — заключает эксперт анализа Saxo Bank.

Эксперты не исключают, что проекту бюджета, который формировался еще в прошлом году, потребуются дополнительные вливания. В нем оказались не учтенными ряд факторов, которые набирают силу буквально в последние недели. Администрация президента США Дональда Трампа может обложить новыми пошлинами товары европейского экспорта на сумму $3,1 млрд в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний. Это может вылиться в трансатлантическую торговую войну, сообщает Bloomberg.

Кроме того, на глобальную экономику накатывается вторая волна коронакризиса. МВФ в июньском обзоре ухудшил оценку мировой экономики в 2020 году — до -4,9% вместо -3%, прогнозировавшихся в апреле. Последствия пандемии и ограничительных мер оказались значительнее, чем предполагалось. В 2021 году падение мирового ВВП составит 5,4% вместо 5,8%, ожидавшихся ранее.