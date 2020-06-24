Сотрудничество было успешным: Сбербанк и «Яндекс» разошлись

«Яндекс» сохранит за собой маркетплейс «Яндекс.Маркет», выкупив 45%-ю долю у Сбера. Это не значит, что Сбербанк отказывается от планов по развитию своих сервисов в сфере электронной коммерции.

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«Мы признательны коллегам из компании «Яндекс» за совместную работу и активное внедрение лучших практик наших компаний. Вместе мы смогли за короткое время создать с нуля маркетплейс Беру и обеспечить ему стремительное развитие на высококонкурентном российском рынке электронной коммерции», – заявил первый зампред правления банка Лев Хасис, уточнив, что сейчас маркетплейс Беру посещает более миллиона человек в день, а его оборот составляет порядка 4 млрд рублей в месяц.

В беседе с «Газетой.Ru» аналитик ИК «Атон» Михаил Ганелин отметил, что компании разделились цивилизованно и без каких-то скандалов, как это иногда случается в России. Это подтверждается словами Льва Хасиса, объявившего, что после закрытия СП Сбербанк намерен и дальше работать в партнерстве с «Яндексом» по разным коммерческим направлениям. «Конкуренция между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» стала нарастать, мы искали взаимоприемлемый выход из этой ситуации, и нам совместно с менеджментом «Яндекса» удалось найти взвешенное и взаимовыгодное решение», – разъяснил Лев Хасис.

Развивать свой бизнес и дальше намерен и «Яндекс». По данным «Ведомостей», компания намерена разместить новые акции на бирже и за счет этого привлечь порядка $800 млн долларов инвестиций. Причем акции на $600 млн выкупят три частных инвестора, среди которых – «ВТБ Капитал».

«ВТБ, как и Сбербанк, пошел на расширение сферы деятельности своего бизнеса и тоже создает различные платформы, как и Сбер. У них уже есть совместные проекты с Ростелекомом и Теле2, теперь за счет синергии с «Яндексом» банк будет создавать новые конкурентные сервисы», – пояснил Михаил Ганелин.

Замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в комментарии «Газете.Ru» призвала прочие предприятия, заинтересованные в разделе бизнеса, следовать примеру Сбербанка и «Яндекса».

«Развод произошел цивилизованно, поскольку обе компании – очень крупные игроки на рынке, и по сути это становится довольно ярким прецедентом культурного взаимодействия в корпоративной среде. Я считаю, что этому примеру должны следовать и другие российские компании в подобных ситуациях», – оценила закрытие СП компаний аналитик.

Мильчакова напомнила, что подобные «разделы» бизнеса входят в историю. Еще в прошлом веке крупнейший британский банк Barclays совместно с малоизвестной на тот момент платежной системой Visa установили первый в мире банкомат в Лондоне, но успешный стартап не привел к более тесной интеграции двух бизнесов, и каждый из них в итоге пошел своим путем.

«Сотрудничество было успешным в том смысле, что стартапы, запущенные CП Сбербанка c «Яндексом», быстро окупились и начали приносить солидные доходы и прибыль», – разъяснила Мильчакова.

Что будет дальше

Запланированная сделка выгодна для Сбербанка, поскольку выкуп доли «Яндекса» в сервисе «Яндекс.Деньги» будет произведен примерно за 2,4 млрд рублей (конечная цена будет зависеть от курса доллара). Это ниже рыночной цены: сумма обусловлена акционерным соглашением от 2013 года.

При этом с момента открытия СП бизнес «Яндекс.Денег» существенно вырос. К концу 2019 года оборот компании вырос в 13 раз и составил 502,7 млрд рублей, а чистая прибыль – 1,9 млрд рублей. При этом через кошелек проекта в России оплачивают товары и услуги около 53% пользователей интернета. Но закрытие СП произошло не из-за желания заработать, уверены эксперты.

«Вряд ли тут есть какая-то история про то, что кто-то сильно заработал, а кто-то сильно потерял. Фокус всего процесса идет именно на реорганизационных моментах», – пояснил Михаил Ганелин из ИК «Атон».

Как сложится дальнейшая жизнь разработанных в СП проектов, сказать пока сложно, но потенциал для здорового роста у них есть, уверены эксперты, поскольку многие из них уже давно прошли стадию стартапа и представляют собой полноценно сформированные бизнес-проекты. Пока не пройдет собрание акционеров «Яндекса», на котором будет избираться новый состав совета директоров компании, глава Сбербанка Герман Греф останется в совете, но после этого не планирует участвовать в коллегиальном органе управления IT-компанией.