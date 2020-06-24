Осторожный оптимизм: россияне начали пополнять валютные вклады

В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках. Это следует из данных ЦБ. На депозиты внесено $721 млн. Всего на валютных счетах физлиц накопилось почти $89 млрд.

На 1 июня общий объем средств на валютных вкладах составил 88,9 млрд.

Ранее в условиях пандемии и карантина в течение четырех месяцев граждане, наоборот, забирали валюту. Наибольший отток пришелся на март, в этом месяце на фоне паники на фондовых рынках и резкого снижения ставки ФРС (тогда ряд банков просто отказались от долларовых вкладов) россияне сняли с депозитов почти $5 млрд.

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В апреле россияне продолжили выводить валюту с банковских депозитов, сообщал ЦБ на своем официальном сайте.

За апрель объем вкладов физических лиц в иностранной валюте уменьшился на $1,1 млрд, то есть на 1,2%.

С начала 2020 года по апрель включительно россияне забрали из банков $8,3 млрд — практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год.

Глава рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин ранее сообщал принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, что выведение валюты с депозитов связано с их низкой доходностью, а также слухами об изъятии вкладов государством.

В свою очередь глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что ресурсов государства сегодня достаточно, чтобы избежать таких радикальных решений, как изъятие вкладов граждан.

На поведение клиентов могла повлиять падающая доходность рублевых вкладов, считает старший аналитик агентства Moody's Семен Исаков. К июню средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках снизилась до 5% годовых, обновив исторический минимум.

Увеличение средств на валютных счетах свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить кризисная экономическая ситуация и пандемия. Как отметил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин, граждане вернулись к вопросу с валютой из-за того, что не хотят открывать новые вклады из-за низких ставок.

Осторожный позитив радует вкладчиков

А ставки низкие, потому что банки опасаются резких скачков курса национальной валюты. В последнее время рубль укрепляется, но никто не знает, надолго ли это?

Ведущий эксперт «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает, что шансы рубля закрепиться ниже 70 рублей за доллар довольно существенны.

Но в целом ситуацию на рынке можно оценить как «осторожный позитив», поскольку глобальные инвесторы готовы в любой момент выйти из нефтяных, рублевых и других рисковых активов. Если это случится, рубль снова ждет обвал.

Но на более длинном отрезке (полгода - год вперед) Валерий Емельянов считает, что справедливый курс – в районе 66 - 67 рублей за доллар, если брать в расчет спекулятивные риски.

«При нефти от 45 до 50 долларов мы легко вернемся к 67 рублям за единицу. По мере приближения к этой отметке динамика российской валюты будет все более сглаженная и более спокойная. То есть снижение курса доллара к рублю будет идти не до 0,5 - 0,7 рубля в день, как раньше, а в более привычном темпе по 10-20 копеек за 2 - 3 дня», — сообщил аналитик «Газете.Ru».

Основное влияние на курс рубля сейчас оказывает восстановление цен на нефть. Рубль вернулся к отметкам начала марта, где в тот момент находился и Brent. Там же сейчас и российские фондовые индексы, отмечает Емельянов.

Среди валют развивающихся стран укрепляется не только рубль. «Топовый фонд валют развивающихся стран WisdomTree Emerging Currency Fund с январских пиков упал на 13%, после чего отскочил на 4,5% вверх, но все еще остался на 8% ниже котировок начала года», — констатирует аналитик.

Рубль с января по март потерял более 23%, но затем восстановился на 16%, и сейчас на 11% ниже майских значений.

То есть российская валюта движется в общем тренде с собратьями по портфелю, но при этом у него динамика в 1,5-2 раза сильнее, чем в среднем по миру.

Аналогичную динамику, по словам Валерия Емельянова, показывает и мексиканский песо. «С начала вирусного кризиса эти двое так и ходят парой друг за другом. Иногда к ним еще примыкают турецкая лира и чилийский песо», – рассказал аналитик «Газете.Ru».