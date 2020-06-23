Риск второй волны: что будет с курсом валют в июле

В июне российский рубль стабилизировался во многом благодаря отсутствию шоков на нефтяном рынке и постепенному снятию карантинных ограничений. Так, в течение первых трех недель месяца доллар колебался в диапазоне 68,2-70,2 рубля, а евро – в промежутке 76,2-79,2 рубля. При этом

доллар в течение месяца ослаб к рублю: если 1 июня на Московской бирже за единицу американской валюты давали 69,12 рубля, то 23 июня – уже 68,66. Евро за тот же период подорожал – с 76,95 до 77,8 рубля.

В беседе с «Газетой.Ru» замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала, что по ее прогнозу в июле доллар будет колебаться в диапазоне 67-73 рубля за доллар и 76-82 за евро. Причем дальнейшее укрепление рубля, по словам аналитика, в целом, более вероятно, чем ослабление.

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«Основным сигналом для динамики курса рубля в июле по-прежнему останутся цены на нефть, – полагает Наталья Мильчакова. – Мы считаем, что благодаря действию соглашения ОПЕК в июле цены нефти будут колебаться в рамках $40-45 за баррель, что будет оказывать поддержку курсу рубля».

Глава люксембургского офиса консалтинговой группы «KRK Group» Никита Рябинин не видит оснований для серьезного укрепления рубля в ближайшее время. По мнению аналитика, в июле курс доллара останется в диапазоне от 67 до 72 рублей, а евро – от 76 до 81 рубля. Помимо значительного влияния ситуации на нефтяном рынке на состояние отечественной валюты, многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире, считает эксперт.

Более оптимистичный прогноз в комментарии «Газете.Ru» привел эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

По мнению аналитика, в июле за доллар будут предлагать 68-69 рублей, а за евро – 76,5-78 рублей. При этом Дмитрий Бабин не исключил, что рубль может временно укрепиться до 65 за доллар.

«В моменте может и к 65 уйти, но даже при цене нефти $50 доллар способен оставаться около 70 рублей, что будет соответствовать рублевой стоимости нефти 3,5 тыс рублей за баррель, которая была до мартовского обвала рынков», – пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Большой риск

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов не разделяет оптимизма и уверен, что рубль может значительно обвалиться в следующем месяце – до 75 за доллар – и это базовый сценарий на предстоящий месяц.

«Мы закладываем всплеск волатильности, резкое ослабление рубля и последующую консолидацию ниже текущих значений. Под влиянием сезонных факторов и выхода инвесторов из рискованных активов доллар вполне может подняться к 75 рублям»,

– рассказал Валерий Емельянов.

Но длительным этот обвал не будет. Эксперт напоминает, что это – довольно частый летний сценарий, так что после вероятного обвала произойдет медленный откат с восстановлением утраченных рублем позиций. Поэтому размах колебаний может быть шире, чем в июне – от 67 до 75 рублей за доллар.

Сильное сопротивление

Существенных сигналов для резкого укрепления рубля сейчас не видит ни один из собеседников «Газеты.Ru». Так,

Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари» считает, что новости о возникновении второй волны коронавируса в мире могут серьезно ударить по рублю, и такая неопределенность практически исключает возможность выхода валютного курса на уровень 65 рублей за доллар.

Валерий Емельянов из «Фридом Финанс» считает, что рубль может укрепиться до 65 за доллар только в том случае, если нефтяные котировки вернутся к уровню $50 за баррель.

Несмотря на то, что в последние дни нефть заметно прибавила в цене (23 июня Brent подорожала до $43,5 за баррель, а американская WTI торговалась на уровне $41,1 за «бочку»), «черному золоту» будет трудно прибавить в цене в ближайшее время.

«Цены на нефть за последние два месяца уже достаточно сильно выросли. Не ожидаем сохранения этой устойчивой тенденции в ближайшее время. В качестве ближайшей сильной зоны сопротивления по Brent выступает область $44–45.

На более существенный подъем при прочих равных пока сложно рассчитывать», – уверен Дмитрий Бабин из «БКС Брокер».

Еще одним серьезным риском для нефтяных котировок остается добывающая промышленность в США, считает собеседник «Газеты.Ru». Если цены будут повышаться и дальше, американские нефтедобытчики могут запустить выведенные из эксплуатации (за время пандемии — «Газета.Ru») буровые установки. Это приведет к нарушению баланса на рынке энергоносителей, и нефть снова подешевеет.

Валерий Емельянов из «Фридом Финанс» тоже считает, что очередной нефтяной шок, если он произойдет, может сильно ударить по российской валюте.

«Сценарий резкого и глубокого падения рубля – если его рассматривать всерьез – может быть связан с политической повесткой: новый конфликт внутри ОПЕК+, санкции против российских компаний и госдолга или нечто похожее», – объясняет аналитик.

При реализации подобных негативных событий, по мнению Валерия Емельянова, курс валют вернется к весенним показателям 77-82 за доллар.