«Глядя на успех РЖД, практику поддержат другие компании первого эшелона»

В начале текущей недели была закрыта книга заявок по первому в истории России выпуску бессрочных облигаций корпоративного заемщика ОАО «Российские железные дороги» (кредитные рейтинги BBB/Baa2/BBB-/ruAAA/AAA(RU)(Fitch/Moody's/S&P/Эксперт РА/АКРА) серии 001Б-01.

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В ходе формирования книги, которое проходило с 11:00 19 июня по 15:00 22 июня были поданы заявки от широкого круга инвесторов, обеспечившие переподписку по объему размещения более чем в 2 раза. Это позволило несколько раз снижать ориентир по ставке купона (с 7% до финального 6,55%) и увеличить объем размещения с изначальных 15 млрд. руб. до 20, а затем до 30 млрд. руб.

Накануне открытия книги выпуск был включен в международную расчетную систему Евроклир (Euroclear), благодаря чему в размещении приняли участие иностранные инвесторы. Более 80% всего спроса пришлось на банки, оставшийся спрос был получен со стороны пенсионных фондов и управляющих компаний.

В итоге книга была закрыта в объеме 30 млрд. руб. по ставке 6,55% (или ОФЗ + 1,55%).

Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 26 июня 2020 года. Полученные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «РЖД». Организаторами размещения выступили МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Рынок проявил энтузиазм

Сделка стала первым выпуском бессрочных облигаций корпоративного заемщика в истории российского публичного долгового рынка, говорит руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

«Несмотря на новизну продукта, на маркетинговую кампанию было отведено всего три дня. Тем не менее, рынок воспринял новый инструмент с энтузиазмом - на пике общий спрос превышал 65 млрд руб., на фоне чего эмитент принял решение об увеличении объема размещения сначала с 15 млрд руб. до 20 млрд руб., а затем до 30 млрд рублей», — заявил он «Газете.Ru».

По словам Соловьева, столь высокий интерес дал возможность трижды понижать маркетинговый диапазон с первоначальных 6,70-6,80% до финальных 6,55-6,60% и позволил закрыть книгу по нижней границе ценового ориентира. Спред к ОФЗ составил 155 б.п. По итоговой ставке спрос составил 45 млрд руб.

По словам эксперта, в сделке также приняли участие иностранные инвесторы, в частности из Великобритании.

«Бессрочные облигации такого типа относятся к категории гибридных инструментов, сочетающих характеристики долгового и акционерного капитала. До недавнего времени эта категория, довольно популярная среди заемщиков инфраструктурного сектора на западных рынках, в России представлена не была, за исключением гибридных инструментов регулируемого банковского капитала. Пионером этого типа инструментов в 2011 году стал банк ВТБ. Ключевой особенностью гибридных инструментов является возможность засчитать привлеченные средства как акционерный капитал (до 100%) что позволяет избежать роста долгового обременения и повышения стоимости прочих заимствований компании», — подчеркнул он.

Гибридные инструменты использовались для привлечения финансирования такими компаниями как British Airways, EDF, Hutchison Whampoa и другими. Размещение РЖД открывает широкие возможности этого инструмента для российских эмитентов, подытожил Соловьев.

Размещение прошло крайне успешно, соглашается с Соловьевым управляющий директор по рынкам долгового капитала Sberbank CIB Эдуард Джабаров.

«Первоначально объем выпуска был заявлен в 15 млрд рублей, в силу агрессивного спроса российских и иностранных инвесторов объем увеличен в два раза. Для чего нужны вообще бессрочные облигации, зачем компании их выпускают: средства, полученные в результате этих облигаций могут быть зачислены в капитал, а не являются долгом в классическом понимании и не увеличивают долговую нагрузку компании», — говорит он.

«Очень интересный инструмент»

«Выпуск «вечных» облигаций для корпоративных российских заемщиков — это новый инструмент, который компании первого эшелона скорее всего будут привлекать, глядя на успех РЖД», — считает Джабаров.

«С точки зрения частного инвестора, Бумага предоставляет возможность заработать больше, по сравнению с размещением средств на депозитах в банке — сейчас сложно найти депозит, который приносил бы доходность хотя бы выше 6%. РЖД разместили облигации по ставке купона в 6,55. Она бессрочная, но у эмитента есть право через пять лет его погасить. То есть это инициатива на стороне эмитента — он может погасить, если ставки на рынке начнут расти, например, чтобы ему не платить этот купон дальше. Потому что, если он не гасит через пять лет, то обязан будет повышать ставку. Это основные принципы подобных бумаг», — констатирует он.

«Это интересно инвесторам — если сравнить доходность обычных облигаций РЖД, не бессрочных — они все торгуются ниже 6% по ставке. Данный инструмент предлагает определенную премию на кривой доходности РЖД. Это очень интересный инструмент, и мы ратуем за то, чтобы его могли приобретать и частные российские инвесторы. Скажем так, с учетом того, где находятся ставки по депозитам — все меньше и меньше качественных инструментов для инвестирования, предлагающих интересную доходность», — рассуждает аналитик.

В высоких качествах заемщика в данном случае сомневаться не приходится никому, отмечает Джабаров.

«Сравнивать с банковскими бессрочными облигациями бумаги РЖД все-таки нельзя. Во-первых, банки активно привлекают бессрочные облигации в виде субординированных инструментов, но банковские «вечные» облигации существенно более рискованные — может быть списан весь объем привлечения в капитал. В данном же случае риск, конечно, ниже. Мой выбор как частного инвестора упал бы на бессрочные корпоративные облигации. На Западе это распространенная практика, Deutsche Bahn, железные дороги Германии привлекали бессрочные облигации. Этот инструмент органичен для естественных монополий. РЖД - это кровеносная система для инфраструктуры и экономики страны», — говорит аналитик.

«Вечные» облигации не подразумевают погашения номинала вообще — вы покупаете, грубо говоря, одну бумагу за 1000 рублей, а вам с нее платится процент, ваш доход. Аналог депозитного дохода в банке, но здесь эмитент платит этот доход каждые полгода. Но несмотря на то, что даты погашения у бессрочных облигаций нет, через 5 и 10 лет у компании — в данном случае РЖД — есть право досрочно погасить эти облигации. Если через 5 лет досрочного погашения не происходит, то РЖД должны будут платить повышенный процент, и это в определённой степени мотивирует компанию гасить инструмент раньше, а не держать его вечно, — объясняет Джабаров. — Но есть и возможность не погашать инструмент вообще, поэтому рейтинговые агентства и аудиторы не оценивают средства, привлечённые в ходе размещения вечных облигаций в долг, а записывают их в капитал. В этой связи кредитные метрики не нарушаются и долговая нагрузка не увеличивается».