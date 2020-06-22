На полных парах: сколько дадут за перевод автомобиля на газ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит изменения в одно из приложений к госпрограмме «Развитие энергетики». В документе, в частности, уточняется размер субсидий, с помощью которых государство будет компенсировать перевод автотранспорта на компримированный (сжатый) природный газ (метан).

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«Принятое решение простимулирует перевод транспорта с бензина на газ и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан. Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года, — сообщает правительство. — Одновременно ведется работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры.

В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок».

Так, только в 2020 году ввиду «коронакризиса» компенсация предполагается не более двух третьих от стоимости работ и самого газобаллонного оборудования (ГБО), если владелец машины частник или субъект малого или среднего предпринимательства (МСП). В последующие годы — не более одной трети от затрат на переход на газ.

Впрочем, в правительстве очертили максимальный размер, который может покрыть субсидия. Так, для наиболее массовой категории транспорта — легковые автомобили весом до 1800 кг — субсидия не превысит 27 тыс. руб. При том, что в среднем само ГБО стоит около 25-30 тыс. руб., и примерно столько же — работы по его установке.

Владельцы легковых автомобилей массой 1801-2499 кг (микроавтобусы и большие внедорожники) смогут рассчитывать на 34 тыс. руб. газовой субсидии, свыше 2,5 тонны — 42 тыс. руб. Для автобусов компенсация за переход на ГБО составит 63-111 тыс. руб., а для грузового транспорта — 114-200 тыс. руб. Опять же ввиду пандемии в исключительно в 2020 году независимо от вида транспорта граждане-частники и субъекты МСП могут рассчитывать на удвоение субсидирования, но, как ранее было сказано, не более двух третьих (60%) от общей стоимости переоборудования автомобиля.

С первого взгляда перспектива перехода на газ может показаться весьма заманчивой. Актуальная цена метана составляет 16-17 рублей за кубометр, наиболее распространенный бензин АИ-92 в июне в среднем продается по 42-43 руб. за литр. В тоже время в России число автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) не превышает 500 штук.

В густонаселенной Москве всего 12 станций, а в маленькой Италии, для сравнения, насчитывается около 1,4 тыс. заправок, объединенных в единую сеть.

Субсидия покроет примерно половину от общих затрат граждан и предпринимателей на перевод транспорта на газ, но эффект от нее будет ощутимый, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Субсидия покроет половину цены от самого дешевого оборудования. Сейчас во время «коронакризиса», я полагаю, что многие захотят перевести свой автомобиль на газ, поскольку экономия от этого неоспоримая. В грузовых и пассажирских перевозках затраты на топливо ощутимые — около 40%», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

В тоже время, эксперт подчеркивает, что процедура постановки автомобиля с ГБО на учет в ГИБДД требует сертификации в связи с внесением изменения в конструкцию транспортного средства.

Связанная с этим бюрократическая процедура весьма обременительная для граждан, из-за этого, по мнению Бургазлиева, она может «съесть» всю субсидию.

«Уже есть объявления частных фирм о помощи в переоформлении автомобиля на ГБО, цена примерно такая же, как субсидия. Правительству стоит подумать над упрощением этой процедуры, поскольку будет очень обидно, если субсидия по сути будет потрачена на услуги мутных контор», — отметил Бургазлиев.

Все эти меры стали возможны благодаря принятия в прошлом году подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива», которая является составной частью более масштабного госпроекта «Энергоэффективность и развитие энергетики». Согласно целевому показателю программы, с 2019 по 2024 годы российский парк автомобилей на метане должен увеличиться до 274 тыс. единиц.

В правительстве ожидают, что уже через четыре года треть автомобилей на метане будут произведенными заводами-изготовителями, как битопливные (использующие газ наряду с бензином), а остальные — переделанными из бензиновых. Сейчас количество газомоторных автомобилей, использующих компримированный природный газ не превышает 190 тыс. В Италии, для сравнения, газ используют более одного миллиона автомобилей.

В 80-х годах прошлого века СССР также предпринимал попытку перевести транспорт на газ, в наследие от тех времен в России досталась небольшая сеть газовых заправок для автомобилей использующих пропан-бутан, в качестве топлива. Однако субсидирование перехода на этот вид топлива правительственной программой не предусмотрено.

Это совершенно правильное решение, поскольку пропан-бутан более опасный газ, по сравнению с метаном, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Пропан-бутан более взрывоопасен, а метан по классу опасности даже ниже, чем бензин. Он легче воздуха и при нарушении герметичности он просто улетучивается, а пропан может вызвать взрыв», — объяснил эксперт.