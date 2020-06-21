«Заманчивые вершины»: как меняют профессии из-за пандемии

Звездный актер Киану Ривз выставил на аукцион 15-минутную беседу с самим собой по видеочату в Zoom. Первоначальная цена лота — $10 тыс., сейчас ее подняли до $16 тыс. Аукцион закроется в понедельник, беседа с актером запланирована на 6 июля.

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Но это не бизнес-проект, уточняет исполнитель главных ролей в «Матрице» и «Джоне Уике». Доходы с аукциона переведут в Camp Rainbow Gold в Айдахо на лечение онкобольных, сообщает CNN.

Оставшаяся без работы во время карантина и проживающая в Австрии оперная дива Анна Нетребко пошла трудиться на ферму — клубнику собирать. Реализовала давнюю мечту и заодно помогла фермерам, испытывающим нужду в гастарбайтерах. «Ужасно понравилось — поеду еще!» — поделилась со своими поклонниками Нетребко в соцсетях.

Эти примеры лишний раз убеждают, как сильно пандемия и экономический кризис — коронакризис — буквально за три месяца изменили жизнь многих. Не всегда в лучшую сторону. «Газета.Ru» собрала примеры трансформаций, которые резко изменили жизнь россиян, их видение мира, мотивацию к труду. Причем, без возврата к прежней жизни.

Вот что они сами рассказывают о том, какое влияние на них оказали карантин и изоляция.

Когда яхты встали на прикол

«Шеф, все пропало!» — так думали мы, когда поняли, что туризм в этом сезоне накрылся», — рассказала «Газете.Ru» соучредитель компании «Яхтеринг» Алсу Гумирова. — Вместе с нашим бизнесом, который был связан с доставкой продуктов на яхты — в Савоне, Италия». Это и называется yachtering, пояснила она.

Но паника прошла с осознанием, что мир поменялся в выгодную сторону — народ активно освоил заказы продуктов через интернет, таким образом рынок вырос в разы, говорит Алсу. Причем именно продуктов, наборов (мясо, яйца, зелень, рыба, паста) для приготовления еды — из-за экономии.

«Вот мы и адаптировали наш яхтеринг на сухопутку! — рассказала предпринимательница. — Человек не просто рыщет в онлайне по магазинам, набирая товары в корзину, а выбирает блюда на несколько дней вперед, а ему привозят продукты для приготовления этих блюд, причем по цене обычных магазинов. Смысл именно в изменении алгоритма заказа и облегчении труда хозяйки — не надо мучительно ломать голову, что же приготовить, можно просто выбрать меню и указать количество людей. Этот же подход у нас был в яхтеринге».

Еще одно направление, которое активно развивается во время изоляции, — это тема здоровья, заметила Алсу. Рынок потребления аромамасел вырос за этот период в десятки раз. Эфирные масла отлично справляются со многими заболеваниями и приводят в состояние гармонии, что особенно важно, чтобы не сойти с ума, сидя дома, считает она. «Подумываю сейчас, а не открыть ли дополнительный бизнес», — поделилась Алсу.

С мечтой об Америке

Московский художник Алина Андеева на протяжении последних 15 лет была дизайнером ювелирных украшений. Неожиданно наступившая пандемия и кризис в ювелирной отрасли, уже в конце декабря дали свои плоды.

«Короче говоря, мои доходы обнулились», — рассказала Алина корреспонденту «Газеты.Ru». — Я никогда не поддаюсь панике и считаю, что все возможности – они внутри нас. Когда весь мир замер, воцарилась внешняя тишина, появилось время для осмысления и понимания, чего же мне по-настоящему хочется. Я спросила себя: что я люблю больше, чем дизайн ювелирных украшений? И рука сама собой потянулась за акварелью».

Так Андеева начала писать картины — акварелью, иногда акрилом на холсте. Она пишет природу, цветы — «все то, что стало так ценно и дорого за время карантина», и усиленно изучает рынок живописи, тренды, покупательную способность. Художница рассказала о планах создать серию работ на тему пандемии, а точнее выхода из нее, с философской составляющей. Появились поклонники ее творчества, Алина начала зарабатывать.

«К сожалению, в России искусство не ценят. Продажи картин лучше идут на онлайн-ресурсах в Америке и Европе. Для меня это пока в теории, но я уже нарабатываю базу потенциальных заказчиков и покупателей моих картин»,

— рассказала она.

Также Алина дает уроки онлайн, занимается репетиторством, проводит на своей странице в Instagram эфиры, в которых показывает бюджетные варианты написания картин. Конечно, пришлось реанимировать все свои знания по педагогике, высшее педагогическое оказалось очень кстати, рассказала она.

«Таким образом, пандемия стала для меня коучем и психологом в одном лице, дала возможность заглянуть внутрь себя, многое переосмыслить и увидеть новые заманчивые вершины», — заключила свой рассказ Алина.

ИП вместо ЕГЭ

В этом году московский дизайнер Дарья Ненашева собиралась после школы поступать в Высшую школу экономики. Но случились кризис и пандемия, карантин стал поворотным событием.

«Вместо того, чтобы думать об ЕГЭ, я зарегистрировала ИП под будущий бизнес-проект, — рассказала Дарья. — Стартовый капитал в 150 000 рублей предоставили родители. Не просто так, на условиях возврата».

Так она разработала дизайн одежды, ставку сделала на стиль lounge — такая одежда одинаково органично смотрится во время перелета в самолете, в офисе и на пляжном курорте.

«Отличная посадка, ткани и широкий выбор цветовой гаммы позволяют создавать микс под любое настроение и ситуацию, — считает Дарья. — И я не прогадала – идея выстрелила».

Дизайнер не совсем уж новичок в сфере. Она обучалась в школе искусств «Старт». Но все, что было до пандемии, – «это просто так, а сейчас пришел успех», говорит Дарья. На карантине у людей появилось много свободного времени, которое они проводили в интернете. Число покупок через социальные сети резко выросло уже в середине марта. Буквально за два месяца с момента регистрации ИП был открыт интернет-магазин, оформлены онлайн-касса, интернет-эквайринг.

«А высшее образование можно получить и потом. Сначала верну кредит родителям», — рассказала о планах дизайнер.

Не просто домохозяйка

Светлана Чугунова из Москвы была домохозяйкой, заработка мужа хватало на нормальную жизнь. Пандемия оставила семью без средств к существованию, если не считать некоторых накоплений, поделилась она.

«Накопления стали быстро таять. Что делать? Выучилась онлайн на консультанта по натуральному омоложению и сейчас продвигаю эту модную тему! — рассказывает Светлана. — Провожу через соцсети консультации, показываю упражнения для лица и тела».

Оказалось, что изоляция волшебным образом научила людей пользоваться интернетом, и сейчас все радостно готовы заниматься онлайн, значительно экономя время и деньги, заметила она.

Постковидная эпоха: новые ценности

Мысль о том, что кризис и пандемия «глубоко перепахали» сознание людей стала уже общим местом, но это действительно так, считает бизнес-тренер, ведущий эксперт РАНХиГС Елена Дугина.

«Несмотря на то, что человеку свойственна романтизация своего прошлого, жизнь уже изменилась, фарш из мясорубки невозможно провернуть назад, изменения в личных взаимоотношениях и в бизнесе затронут не менее половины людей», — говорит Дугина.

По ее словам, грядет тотальная цифровизация общества и в этих условиях начнет отмирать, например, директивная, репрессивная культура управления бизнесом.

«Руководить, мотивируя подчиненных на выполнение заданий при помощи сурового лица — трудновыполнимая задача на расстоянии, когда рядовые сотрудники сидят на удаленке. Придется подбирать другую мотивацию», — говорит Дугина.

Впрочем, эксперт предупреждает, что многочисленные примеры резкой смены поведения людей, переход на новые и неожиданные бизнес-модели от уже привычных, например, из массажиста в риэлторы или наоборот, не всегда эффективны.

«Метаться из одной крайности в другую в постковидную эпоху не самая удачная жизненная стратегия. Необходимо использовать накопленный опыт и искать применение своим силам в близких, родственных сферах деятельности», — говорит Дугина и приводит примеры «правильных стратегий».

Это когда, например, IT-специалист работает по найму не в одной компании, а ведет одновременно несколько IT-проектов в разных сферах. Или, например, специалист в сфере дизайна и производства одежды открывает онлайн-примерочную или переходит на пошив театральных костюмов.