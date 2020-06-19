«Вина на государстве»: почему растет число просрочек по займам

Во всех сегментах кредитования выросла просроченная задолженность, сообщают Национальная ассоциация коллекторских агентств (НАПКА) и БКИ «Эквифакс». По данным организаций, хоть и в долевом соотношении к портфелю основной показатель просроченной задолженности находится в пределах нормы, абсолютные показатели выросли в каждом сегменте.

Реклама

Так, доля просроченной задолженности в ипотечном кредитовании с начала года выросла более чем на 12%. Это рекордный показатель за последние 4 года. В сегменте кредитных карт рост составил 11%, в сегменте потребительского кредитования — 8,7%. Доля просроченной задолженности в автокредитовании увеличилась на 6% против снижения на 2% за аналогичный период прошлого года — это рекорд за два года. Отмечается, что есть вероятность ускорения роста этого показателя ближе к концу третьего квартала 2020 года.

«Совершенно очевидно, что при сохранении текущей экономической обстановки еще на протяжении 2-3 месяцев ситуация будет развиваться по аналогии с апрелем-маем, когда просроченная задолженность в абсолютном выражении показывает рост»,

— сообщают в пресс-службе БКИ «Эквифакс».

Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Пётр Пушкарёв объясняет, что за последние два года очень многие российские семьи, долго не задумываясь, брали кредиты даже не под конкретные цели, а ради поддержания привычного, но все менее доступного для них уровня жизни в условиях фактического падения доходов и роста цен. По данным эксперта, только за 2019 год физлица взяли новых займов более чем на 2,7 трлн рублей, а общая долговая нагрузка, включая займы в МФО, в начале 2020 года приблизилась вплотную к отметке в 20 трлн рублей. Но доля просроченных займов была небольшой: всего около 5%, отмечает Пушкарёв.

«Карантинные ограничения оказались полной неожиданностью и шоком для абсолютного большинства населения. Поэтому если до пандемии основные просрочки наблюдались все-таки по потребительским кредитам, к обязательствам по которым граждане относились «легче», то сейчас проблема неплатежей перекинулась на ипотеку при том, что изначально к жилищным выплатам граждане относились намного более серьезно, допуская просрочки лишь в самых исключительных случаях», — сказал «Газете.Ru» Пушкарёв.

Так, по данным исследовательской компании «инФОМ», почти половина (47%) из более 1,5 тыс. опрошенных заемщиков из разных субъектов РФ пожаловалась на падение доходов в период пандемии. При этом у трети респондентов заработок упал на 30% и более, а 7% сообщили о том, что дохода практически не стало.

Руководитель филиала «Фора-Банка» Татьяна Меркулова сообщила «Газете.Ru», что граждане стали активно пользоваться возможностью взять кредитные каникулы:

«В связи с кризисом просрочки при выплате кредитов изначально присутствовали со стороны плательщиков. Однако большинство заемщиков, которые потеряли работу и доход, обратились в банк с заявлениями о предоставлении каникул или отсрочки основного долга, подтвердив это документально», — сказала Меркулова. При этом она отмечает, что на сейчас ситуация пришла в более стабильное русло, и роста просроченных задолженностей со стороны плательщиков в следующем квартале не ожидается.

Пётр Пушкарёв напоминает, что для того, чтобы воспользоваться кредитными каникулами, нужно сообщить в банк о падении дохода на 30% и более и подтвердить этот факт:

«Многие не могут сделать этого из-за зарплат в конверте и неофициальных подработок, которыми живет, пожалуй, реально полстраны. Потому вина за массовые просрочки фактически лежит сейчас на государстве: людям создали условия, в которых они вынуждены нарушать условия кредитных договоров»,

— уверен эксперт.

По мнению экономиста, стоило бы на федеральном уровне прописать более внятный и универсальный механизм, когда всеобщая самоизоляция давала бы право любому заемщику без объяснений перед банком и последствий отсрочить обязательства на длительный срок не менее года. А часть издержек банка, как и часть издержек МФО, в этих условиях могло бы взять на себя государство.

«Поскольку ничего из этого сделано не было, часть своих рисков банки просто возложат на вновь приходящих к ним добросовестных заемщиков: ЦБ понижает процентные ставки, а банки могут держать прежнюю планку процентов по займам и отказывать большему числу заемщиков, ужесточая к ним требования», — сказал Пушкарёв, отметив, что с более строгими условиями предоставления займов уже сталкиваются и розничные клиенты, и компании — в случае займа корпоративного клиента банки теперь реально опасаются банкротства компании.