Санкции ослабят доллар: Болтон раскрыл страхи Минфина США

Американские санкции против России и других стран могут ударить по доллару как мировой валюте – этого боится министр финансов США Стивен Мнучин, написал в своей книге «Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома» Джон Болтон, экс-советник главы государства Дональда Трампа по национальной безопасности.

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Как сообщает информационное агентство Bloomberg, Мнучин всячески тормозит введение санкций Вашингтоном, в том числе – посредством публичных заявлений, чтобы не подорвать стабильность доллара, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Мнучин утверждал, что постоянное применение санкций и давление, которое мы оказываем на международную финансовую систему, со временем ослабят этот инструмент, поскольку государства, пострадавшие от санкций, будут пытаться от них уклониться», — утверждает Болтон.

Американская валюта в следующем году может обесцениться на треть, считает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч.

По мнению эксперта, эпоха доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу. В ближайшее время американская валюта может ослабеть на 35%.

Роуч основывает прогноз на сравнении США с их главными торговыми партнерами, в частности с Китаем и ЕC. А экономики этих стран, весьма вероятно, будут серьезно укрепляться, считает экономист.

К падению доллар приблизит также сокращение сбережений населения и рост государственного долга, уверен аналитик.

Надеждам на обрушение доллара не суждено сбыться, так как американская валюта занимает особое место в мировой финансовой системе, не предполагающее возможности быстрого перехода к новой глобальной экономической «архитектуре», считает со своей стороны экономист Владислав Иноземцев.

По его словам, доллар сегодня – не просто национальная денежная единица. Времена, когда Дж. Коннели мог сказать своим ведущим партнерам, что доллар – «это наша валюта, но ваши проблемы», прошли. Сейчас американская денежная единица выполняет некоторые уникальные функции, полагает финансист.

«Ее мощь обеспечена не только размером американской экономики, гарантией прав собственности в США или предсказуемостью политических процессов в этой стране. Все это говорит в пользу доллара, но не определяет его статуса», — указывает эксперт.

Три дня назад в немецком бундестаге предложили наложить санкции на американских сенаторов, которые инициировали новые ограничительные меры против реализации российского проекта «Северный поток — 2». С таким предложением выступил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

«Мы должны задуматься, не нужны ли ответные меры, например, штрафные пошлины на СПГ из США. Мы должны затем задуматься, не следует ли ввести санкции против инициировавших [законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»] сенаторов», — сказал он.

Политик добавил, что Германии необходимо использовать то, что ей передается председательство в ЕС.

По его мнению, власти ФРГ могли бы «провести обсуждения о том, являемся ли мы штатом США, сателлитом США».

В прошлом месяце американский сенатор Линдси Грэм и его коллеги внесли законопроект о санкциях против Китая за пандемию коронавируса и ее последствия, а на следующий день раскрыл его подробности.

Если в течение двух месяцев со дня принятия закона Китай не предоставит полный отчет по возникновению пандемии, не подтвердит, что закрыл все рынки, где люди могут подцепить вирус от животных, и не освободит всех активистов, задержанных в Гонконге после начала эпидемии, американские власти получат право ввести против страны санкции.

Если США и Китай вернутся к полномасштабной экономической войне, ее последствия ощутит на себе вся мировая экономика. Еще в ходе торговой войны в июле прошлого года темпы экономического роста КНР упали до 6,3% в годовом выражении – это худший показатель в стране с марта 1992-го.