«Акт агрессии»: Киев предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.

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«Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией. Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России», — отметил парламентарий в комментарии РИА «Новости».

Шеремет добавил, что вопросы, связанные с добычей газа на шельфе Черноморского бассейна, решаются на уровне министерств иностранных дел двух государств. При этом следует учитывать статус полуострова и изменившуюся фактическую морскую границу между Украиной и Россией в связи с переходом Крымского полуострова в состав России в 2014 году.

«Все должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям», — сказал депутат.

Ранее стало известно о намерении украинской компании «Нафтогаз» возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря после того, как шесть лет назад разработка месторождения вблизи полуострова была прекращена. Об этом сообщали украинские СМИ со ссылкой на главного исполнительного директора «Нафтогаза» Отто Ватерландера.

«У нас есть амбиции перейти в Черное море, мы уверены, что там большие ресурсы», — сообщил он на онлайн-дискуссии «Нафтогаз». Что дальше?». При этом Ватерландер добавил, что специалисты компании «бурят глубокие скважины», так как компания «планирует добывать газ из плотных пород».

Месторождениями углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей занимается компания «Черноморнефтегаз». Она также эксплуатирует сухопутную часть полуострова. До середины марта 2014 года организация принадлежала «Нафтогазу», но после того, как в Крыму прошел референдум и полуостров стал российской частью, компанию национализировали.

В 2016 году Украина обратилась в арбитражный суд с требованием обязать Россию выплатить ей компенсацию и подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

При этом украинские власти ссылались на конвенцию ООН по морскому праву. В иске Киева, в частности, идет речь о якобы нарушенных правах Украины на добычу полезных ископаемых, нефти, газа и рыбных ресурсов вокруг полуострова Крым.

Россия, в свою очередь, возразила украинской стороне, заявив, что арбитраж не может рассматривать это дело, так как у него нет соответствующей юрисдикции. Москва обратила внимание, что разбирательство касается претензии на суверенитет над Крымом, а не спора по толкованию конвенции. В 2020 году арбитражный суд отказался рассматривать это дело, так как «не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом», передает РБК, принадлежащее Григорию Березкину. При этом суд отметил, что это не говорит о законности российских действий.

Летом прошлого года Киев обвинил Москву в незаконной добыче природного газа в пределах шельфа Черного моря. Спустя полгода — в январе 2020 года — украинский президент Владимир Зеленский пригласил американские компании добывать нефть и газ на Украине, а также разрабатывать месторождения на шельфе в Черном море.

«Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа», — отметил Зеленский после переговоров с американским госсекретарем Майком Помпео, который в конце января прибыл с визитом на Украину.

Стоит отметить, что его приглашение американского бизнеса на Украину звучало на фоне заявлений «Укргазодобычи» о том, что пять крупнейших газовых месторождений страны постепенно истощаются. В данном случае имелись в виду запасы Яблоновского, Ефремовского, Мелиховского, Шебелинского и Западно-Крестищенского месторождений. Компания предупредила, что они истощены на 79-90%. В связи с этим «Укргазодобыча» занимается поиском новых ресурсов, которые могли бы «компенсировать добычу и естественное падение».