На новой почве: «Рольф» уходит в эмиграцию

Основатель и владелец группы компаний «Рольф» Сергей Петров намерен открыть дилерские центры в Европе. Об этом он рассказал британскому изданию Auto Express. По его словам, наличие бизнеса исключительно в России в его ситуации довольно рискованно.

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«Мы сделали это и хотим повторить. Возможно не только в России и на внешних рынках. Возможно, это даже лучше, поскольку я не хочу складывать все яйца в одну корзину, хранить все в России, — рассказал Петров. —

Я смотрю на то, как бы расширить наш бизнес в Европе.

И доказать, что мы могли бы вести более эффективный бизнес, если бы наняли более увлеченных и энергичных людей, которые будут управлять этим бизнесом с желанием стать лидером, номером один и быть более увлеченными текущей ситуацией. Это непростая задача, потому что европейский бизнес продвинутый», — отметил он.

Владелец «Рольфа» не назвал потенциальные параметры нового предприятия. В тоже время, по его словам, он готов даже выкупить какого-нибудь европейского дилера, работающего на грани рентабельности и улучшить его показатели прибыльности.

«Каждый бизнес, который работает сегодня ниже рентабельности, то есть на 3%, это потенциально интересно для меня, потому что я знаю, что это может быть 3,5%, а может быть и больше. Конечно, было бы лучше посмотреть, как работает компания, но гораздо интереснее улучшить ситуацию, которая не так проста. Я не ищу легких путей для достижения какого-то успеха», — подчеркнул создатель «Рольфа».

С ноября прошлого года номинальный владелец ГК «Рольф», кипрский офшор Delance Ltd, подконтрольный семье бизнесмена Сергея Петрова, уведомил о подготовке к продаже 100% компании. Финансовым консультантом в потенциальной сделке выступит компания CrestPrecise, а юридическим советником — Bryan Cave Leighton Paisner. Впрочем, по словам Петрова, открытие нового бизнеса в Евросоюзе никак не связано с продажей самого «Рольфа».

Бизнесмен также не исключает создание совместного предприятия «Рольфа» с каким-нибудь западноевропейским автодилером.

В июне прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова и нескольких топ-менеджеров «Рольфа», инкриминируя им статью о валютных переводах нерезидентам с использованием подложных документов. Следователи утверждают якобы в 2014 году руководство холдинга выкупало у кипрской компании «Панабел Лимитед» акции дочерней компании «Рольф Эстейт» по существенно завышенной цене. Таким образом из компании были выведены 4 млрд руб., предполагают в СК.

Владелец «Рольфа» не признал обвинения, которые ему были выдвинуты заочно, сейчас он находится в международном розыске. На момент предъявления обвинений Петров пребывал за рубежом, поскольку является гражданином Австрии. Начатое против него и руководителей компании уголовное дело он связывает с реакцией власти на его оппозиционную политическую позицию, а также с вероятным рейдерским захватом.

В январе этого года, до начала «коронакризиса», журнал Forbes сделал предварительную оценку стоимости ГК «Рольф».

С учетом всех кредитов компании и актуальной рыночной ситуации издание оценило её в 56,3 млрд руб., или около $920 млн по курсу на момент расчета.

Петров сообщил Forbes, что после возбуждения уголовного дела ему неоднократно поступали предложения о покупке холдинга, но они были отвергнуты ввиду неадекватности предложения.

Источники «Газеты.Ru» в автобизнесе не готовы открыто комментировать ситуацию вокруг «Рольфа», в неофициальной беседе они по-разному оценили заявления его собственника иностранной прессе.

Один из источников, знакомый с нынешней ситуацией в компании, говорит, что с учетом падения рынка и грядущего экономического кризиса, продать компанию за сумму по оценке Forbes и даже ниже сейчас практически нереально. Озвученный в интервью иностранному изданию выход «Рольфа» на европейский рынок он назвал «своего рода бравадой».

«Европейские дилеры свой бизнес ковали десятилетиями, они работают на маленькой марже, еще меньше, чем в России. Вот так просто прийти туда и что-то начать делать вряд ли получится. Тем более там очень не любят, когда русские что-то начинают скупать, не думаю, что дадут», — поделился мнением собеседник.

В то же время в Европе развивается кризис из-за карантина и многие дилерские компании находятся на грани банкротства, если и входить на этот рынок, то сейчас самое время, полагает руководитель одного из крупных российских дилеров. Впрочем, он убежден, что занять такую же позицию, какую занимает «Рольф» в России (4 место по продажам среди ведущих дилерских холдингов), в Европе не получится.

«Что касается стоимости «Рольфа», то коронакризис вряд ли сильно на нее повлияет, возможно, будет небольшой дисконт. В целом рынок потихоньку восстанавливается, у «Рольфа» хорошо сбалансированный портфель брендов, у них много премиальных марок. Дилерские центры только в богатых городах — Москва и Санкт-Петербург. Вопрос — кто сейчас готов вкладываться?», — рассказал представитель автобизнеса.

Пока Петров не продаст «Рольф», он не сможет начать бизнес в Европе, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Для старта в странах с высоким налогообложением, очень серьезной социальной нагрузкой, высокими зарплатами и пенсионными отчислениями, а также расходами на ведение бизнеса нужно очень много денег, говорит он.

«Конечно, нет ничего невозможного. Нужно понимать, что «Рольф» долгое время был самой лучшей российской дилерской компанией. Они формировали рынок и лидировали на нем, их скрипты, технологии, менеджмент и подход к KPI транслировались потом на весь автобизнес. Другое дело сможет ли Петров перенести все это на европейскую почву?», — заметил Ифанов.

Связаться с владельцем Рольф» Сергеем Петровым по телефону не удалось, на сообщение в мессенджере он не ответил. В пресс-службе дилера на вопросы относительно выхода на европейский рынок не ответили.