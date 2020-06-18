Кассовый отрыв: зачем ритейл отказывается от кассиров и продавцов

С виртуальной корзиной - в магазин

«Азбука вкуса «открыла первый в России магазин, работающий по модели take-and-go в деловом центре «Москва-Сити» еще в мае, но тестирование шло на ограниченном числе покупателей. Спустя три недели и 200 чеков торговая точка стала общедоступной.

Сергей Александрович Ломакин — российский бизнесмен и предприниматель В 1998 году вместе с партнерами основал одну из первых в России сеть продовольственных дискаунтеров «Копейка». В период с 1998-го по 2007 год занимал должность генерального директора сети магазинов «Копейка». В 2006 года сеть называли одним из наиболее привлекательных активов в российском ритейле.



В 2007 году Сергей Ломакин и его партнеры продали принадлежащие им акции «Копейки» ГК «Уралсиб», а в том же 2007 году Сергей Ломакин в созданной совместно с зарубежными инвесторами инвестиционной компании возглавил направление по организации в



В 1998 году вместе с партнерами основал одну из первых в России сеть продовольственных дискаунтеров «Копейка». В период с 1998-го по 2007 год занимал должность генерального директора сети магазинов «Копейка». В 2006 года сеть называли одним из наиболее привлекательных активов в российском ретейле.



В 2007 году Сергей Ломакин и его партнеры продали принадлежащие им акции «Копейки» ГК «Уралсиб», а в том же 2007 году Сергей Ломакин в созданной совместно с зарубежными инвесторами инвестиционной компании возглавил направление по организации в России новых стартап-проектов в ретейле и инвестированию в существующие проекты. Такими проектами стали Fix Price, Modis, «ЦентрОбувь».



В декабре 2007 года при непосредственном участии Ломакина был открыт первый магазин сети Fix Price. В начале 2009 года Сергей Ломакин стал миноритарным акционером торговой сети по продаже одежды и обуви «ЦентрОбувь», однако вследствие конфликта среди акционеров был вынужден выйти из проекта в марте 2015 года.



В 2019 году компания Fix Price вошла в ТОП-150 крупнейших по выручке компаний в стране по версии РБК (136 место), а также в ТОП-100 крупнейших частных компаний российского рынка по версии Forbes (95-е место).



Сегодня Fix Price — международная сеть, работающая для клиентов России, Беларуси, Грузии, Казахстана и Латвии. Общая торговая площадь магазинов превышает 530 тысяч квадратных метров. Открыто более 3500 магазинов в 830 населенных пунктах в 78 регионах РФ и за ее пределами.

Партнерами ритейлера в этом проекте выступают Сбербанк и платежная система Visa. Клиенту достаточно установить на смартфон мобильное приложение, зарегистрироваться в нем и привязать к созданному аккаунту банковскую карту. При входе в магазин покупатель сканирует QR-код из мобильного приложения, проходит в торговый зал, берет необходимые товары и покидает торговую точку. Все остальное за него сделают ИТ-системы. Система компьютерного зрения, проследит за передвижением клиента, зафиксирует, какой именно продукт он взял. Алгоритмы поместят покупки в виртуальную корзину и после выхода человека из магазина спишут с его банковского счета сумма покупки, а на его электронную почту отправят чек. Аналогично тому, как списывается оплата после завершения поездки на такси, заказанном через агрегатора.

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«Фактически «беспилотные» магазины становятся переносом онлайн-преимуществ в оффлайн. Именно коронавирус ускорил технологическую эволюцию ритейла и общепита.

Путь к «цифре» сократился с нескольких лет до месяцев. Если Amazon, которая начала первые эксперименты с форматом take-and-go еще в 2016 году, понадобилось два с лишним года, чтобы открыть первый магазин, работающий без кассиров, сейчас она масштабирует этот опыт на большие города США за недели и уже открыла гипермаркет без персонала. Сейчас у компании 20 торговых точек с полностью бесконтактным обслуживанием, в течение года их число должно достичь 3000», - говорит сооснователь торговой сети FixPrice Сергей Ломакин.

По его словам, есть два варианта работы без кассы – scan-and-go, при котором покупатели сканируют выбранные товары с помощью мобильного приложения ритейлера в своем смартфоне, формируют корзину в приложении и оплачивают товары там же. Принцип «сканируй и покупай» действует в сети Sam's Club с 2016 года. Аналогичные решения применяет 7-Eleven. Недавно компания Fairway стала предлагать покупателям такой формат покупок, о планах объявил бразильский ритейлер Lojas Americanas SA.

В нашей стране похожие решения разрабатывает Metro Cash&Carry, в том числе, для франчайзинговых магазинов «Фасоль». В 2019 году экспериментировать с форматом «без кассиров» начала X5 Retail Group, которая в декабре 2019 года открыла в Долгопрудном мобильную «Пятерочку», где нет кассиров. Попасть в универсам можно с помощью QR-кода, формируемого мобильным приложением «Пятерочка с собой».

Альтернативный вариант основан на использовании технологии компьютерного зрения: камеры и датчики, которыми оборудован торговый зал, позволяют в режиме реального времени контролировать передвижение покупателей и наполняемость полок. AICV до недавнего времени внедрял преимущественно Amazon. Сейчас в числе его конкурентов израильский стартап Trigo Vision и японская торговая сеть Signpost Corp.

Непривычный опыт

Разработчики автоматизированных решений уверены, что к покупатель безболезненно перейдет к новым правилам совершения покупок. Коронавирус стал новым аргументом в пользу «безлюдности», отсутствия касс и очередей, при сохранении полноты выбора.

По оценкам Infolinе, около трети россиян предпочли бы в период осложнения эпидемиологической обстановки не общаться с кем-либо вообще, еще 30% хотели бы минимизировать социальное общение. Так что в пользу цифрового самообслуживания или взаимодействия с роботом выступает большинство клиентов.

Глобальный опрос, проведенный еще до пандемии в декабре 2019 года, показал, что большинство респондентов хотели бы посетить магазины без касс, семь из десяти опрошенных хотели бы попробовать совершать покупки по модели scan-and-go, а 61% заинтересовались идеей «беспилотных» магазинов. Кроме того, в Visa выяснили, что более 60% россиян заинтересованы в применении инновационных способов оплаты, так как считают их удобными.

Однако, как считают эксперты, пока take-and-go - это нишевой сегмент розничной торговли. Формат будет оправдан в категории небольших премиальных торговых точек, на территориях с ограниченным доступом — например, в деловых центрах. Кроме того, внедрение такого формата может вызывать рост социальной напряженности в обществе из-за потенциальной угрозы увеличения безработицы занятых в ритейле.

Еще одно слабое место, по мнению аналитиков, это необходимость оперировать смартфоном при совершении покупки, что, как показал опыт московского режима самоизоляции, не каждому пожилому человеку по силам. Не все готовы обойтись без помощи продавцов в магазине и живого общения с ними. Компаниям предстоит столкнуться и с новыми рисками – возрастает опасность цифрового мошенничества или утечки данных.

Инвестиции в технологии и имидж

Сергей Ломакин также согласен, что повсеместного появления магазинов такого формата быстро ждать не стоит.

«Скорость распространения инновационных решений сдерживается, в первую очередь, высокой стоимостью инноваций. Разработка софта и мобильного приложения, оборудование (каждый магазин должен быть обеспечен высокопроизводительными серверами для обработки видеоизображения на месте), постоянные затраты на поддержание работоспособности систем — все это требует немалых инвестиций. По экспертным оценкам, от 25 млн рублей, - подчеркивает Сергей Ломакин. — Конечно, отсутствие персонала в торговом зале позволит ритейлерам экономить на зарплатах, но ФОТ – не самая большая затрата у крупных игроков. За счет постоянного автоматизированного контроля за всем происходящим в торговых точках продавцы могли бы сократить объемы воровства в магазинах: согласно статистике Amazon Go, краж в итоге становится в три раза меньше, но другие игроки рынка, внедрившие работу без персонала, говорят о потерях в 3-20%».

Как замечает эксперт, хотя сейчас сроки окупаемости вложений не ясны, инвестиции оправданы, т. к. запуск магазинов без касс, с одной стороны, возможность обкатать технологии и микросервисы, на которых предстоит выстраивать конкурентное преимущество уже в ближайшее время. Такие масштабные и дорогие проекты чаще всего реализуются в коллаборации ритейлеров с финансовыми или технологическими компаниями. Например, Walmart планирует открывать автоматизированные магазины в сотрудничестве с Microsoft.

«С другой стороны — это хорошая имиджевая история, — считает Сергей Ломакин. — Мы вступаем в эру более доверительных отношений с покупателем, дарим ему новый потребительский опыт и показываем, чем прогресс может быть полезен именно ему».