База сданных: ЦБ возьмет на себя штрафы за отсутствие ОСАГО

Страховщики утратят контроль над АИС ОСАГО — информационной базой о всех договорах, когда либо заключавшихся за 17-летнюю историю «автогражданки». АИС будет передана в ведение Центробанка. Об этом «Газета.Ru» сообщили в пресс-службе регулятора. В банке отмечают, что нынешняя реформа ОСАГО требует «существенного изменения и подходов к его IT-составляющей».

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«Сегодня значительно возросли требования к данной системе (АИС ОСАГО — «Газета.Ru»). Они связаны не только со страховым законодательством, но и с необходимостью реализации общественных функций. Например, речь идет о контроле наличия полисов ОСАГО у водителей с помощью средств фото- видеофиксации, — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Центробанка. — Такая система должна обеспечивать возможность получения в цифровом формате всего комплекса страховых услуг, начиная от заключения договора и заканчивая получением возмещения».

Страховщики намеревались внедрить систему автоматического взимания штрафов за отсутствия полисов ОСАГО еще с 2015 года.

Осенью прошлого года в пилотном режиме в Москве камеры ЦОДД фиксировали автомобили без полисов, но в итоге от теста пришлось отказаться — АИС ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА) не смогла обрабатывать огромный массив информации: около 50 млн проездов фиксировавшихся 1,5 тыс. камер фото- видеофиксации.

В ЦБ также отметили, что база договоров ОСАГО «должна являться источником достоверной информации для потребителей страховых услуг в части личной страховой истории». Согласно статистике ведомства Эльвиры Набиуллиной, самые распространенные жалобы на страховщиков, поступающие в ЦБ, как раз относятся к утрате компаниями истории страхования клиента. Из-за этого страховщики отказывают гражданам в предоставлении гарантированных законом скидок в рамках системы понижающих коэффициентов «бонус-малус».

Кроме того, в ЦБ подчеркнули, что наличие этой базы поможет банку правильно «рассчитывать экономически обоснованные тарифы по обязательным видам страхования».

Сейчас решения о повышении тарифов принимаются исключительно на той статистике, которую сами страховщики предоставляют органам в той или иной степени влияющим на этот рынок

— Госдуме, Совету Федерации, Минфину и Центробанку. Наличие этой базы также не позволит страховщикам необъективно оценивать риски, связанные с заключением конкретного договора.

«Таким образом, текущий функционал АИС ОСАГО требует существенной переработки и он далеко выходит за рамки функционала РСА (Российского союза автостраховщиков). Поэтому, на наш взгляд, эта важная общественная функция должна быть передана государственному органу или иному специализированному субъекту», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

В РСА к идее изъятия у них базы отнеслись критично, и пообещали уже с 28 июня запустить новую IT-систему АИС ОСАГО. Глава РСА Игорь Юргенс настаивает, что база данных должна в дальнейшем остаться в ведении союза. По его словам, «страховое сообщество предприняло беспрецедентные усилия по ее запуску, портатив за счёт средств своих членов на этот проект более 2 млрд рублей», сообщает пресс-служба союза страховщиков.

Автомобильные эксперты положительно оценили инициативу ЦБ по изъятию базы у страховщиков.

«Давно пора было эту базу централизовать. Очень часто люди, когда меняют страховую компанию или водительское удостоверение, потом узнают, что страховая история у них утрачена. Соответственно и скидка тоже (доходит до 50% — «Газета.Ru»), а ее восстановление — чрезвычайно долгий и утомительный процесс», — рассказал адвокат движения «Свобода Выбора» Сергей Радько.

У автоюриста вызвали опасения идеи ЦБ наладить систему автоматической фиксации дорожными камерами отсутствия страховок. Проблема в том, что вносящие в базу сведения агенты страховщиков зачастую делают это несвоевременно и допускают ошибки. Это в свою очередь может привести к тому, что законопослушные граждане будут несправедливо оштрафованы, заключил Радько.

Страховщики всегда манипулировали статистикой ОСАГО в свою пользу, Центробанк обязан сделать эти данные достоянием общественности, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Россиянам нужны честные данные об убыточности ОСАГО. Страховщики 17 лет говорят, что оно им приносит убытки, но не отказываются от него, а только продавливают антинародные реформы. Страховые тарифы необходимо пересмотреть в строну кардинального снижения либо полной отмены обязательности этого полиса», — убежден Ифанов.