Москва и Чукотка: где проживают самые богатые семьи

Рейтинг регионов Российской Федерации по уровню благосостояния семей в 2019 году продемонстрировал вполне ожидаемые результаты. Как сообщает РИА «Новости», проводившее исследование на основе сведений Росстата, возглавили список нефтегазодобывающие округа.

На первом месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, он занимает эту позицию уже в девятый раз. На втором месте – Сахалинская область. В этих регионах на семью с двумя детьми после всех расходов остается 88,5 и 72,5 тыс. рублей соответственно.

Расчет рейтинга производился по следующей методике — две среднегодовые зарплаты матери и отца складывались, при этом НДФЛ не принимался в расчет. Далее из полученной «родительской» суммы вычитались региональные прожиточные минимумы с учетом одного-двух детей.

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Третье и четвертое места заняли Москва и Санкт-Петербург. Здесь на семью с двумя детьми в среднем оставалось 65,8 и 57,3 тыс. рублей соответственно.

Пятую строчку списка занял Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Там среднестатистическая семья россиян с двумя детьми после минимальных трат имеет 56,8 тыс. рублей в остатке.

Очень сложно содержать двух детей

Еще в шести российских регионах остающиеся в распоряжении семьи суммы выше общенационального уровня — 37,5 тыс. рублей. Сюда попали Магаданская область, Чукотка, Ненецкий АО, Якутия, Подмосковье и Тюменская область.

В конце рейтинга — Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Алтайский край, Карачаево-Черкесия, там остается на семью от 6,4 до 9 тыс. рублей. В Псковской и Ивановской областях, а также в Чечне — от 4,2 до 5,7 тыс. рублей. Наконец, в Кабардино-Балкарии семья уходит в минус, остаток является отрицательным, -1,02 тыс. рублей.

Эксперты РИА «Новости» на основании этих данных сделали вывод, что в регионах из конца списка семьям со средней зарплатой сложно содержать двоих детей без неучтенных доходов.

Стоит добавить, что в 19 регионах РФ после минимальных расходов у среднестатистической семьи остается от 10 до 15 тыс. рублей. Это тоже весьма скромная сумма. Отмечается, что максимально возможный остаток денег скорректирован на величину потребительской корзины региона — поскольку в разных субъектах РФ разные цены. В реальности минимальные расходы россиян выше, чем прожиточный минимум, отмечают эксперты. Однако «ниже эти затраты быть не могут», говорится в сообщении агентства.

Уверенность падает

В конце января 2020 года глобальное исследование потребительского доверия The Conference Board, проведенное совместно с компанией Nielsen, показало, что россияне все чаще стараются экономить. Отметим, что данные собирались до начала пандемии коронавируса и падения нефтяных цен после разрыва сделки ОПЕК+ в марте.

«В глобальном рейтинге стран Россия по уровню уверенности потребителей опустилась на 61 место из 64», — говорится в сообщении Nielsen.

В частности, в четвертый квартал 2019 года количество тех, кто сокращал расходы на одежду, увеличилось до 59% (+3%).

Многие россияне переключились на «доступные бренды продовольственных товаров». Иными словами, стали покупать более дешевые аналоги. Количество респондентов, которые об этом заявили, выросло до 56% (+2%). Больше стало экономящих на развлечениях вне дома (54%, +2%), покупке бытовой техники (38%, +3%), развлечениях дома (36%, +7%). Реже даже использовался личный автомобиль (19%, +4%).

На поведение наших сограждан повлияло состояние экономики. Более четверти респондентов (28%) встревожены ростом цен на еду, у 26% беспокойство вызывает рост тарифов на электроэнергию и газ. Еще 19% сомневаются в будущем российской экономики.

Также пессимистичны россияне из-за оценки собственных перспектив на рынке труда. То есть боятся, что им могут сократить зарплату или уволить. За отчетный период число оптимистов относительно своей карьеры снизилось до 21%.

Добавим, что государство предпринимает широкомасштабные шаги по поддержке российских семей. Помимо многочисленных льгот проводятся также повсеместные финансовые выплаты и вводятся различные институциональные меры.