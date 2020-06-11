«Мы все обеднели»: россияне не спешат возвращаться в ТЦ

Россияне начали постепенно возвращаться к офлайн-шопингу. По данным оператора онлайн-касс «Эвотор», посещаемость торговых центров в Москве в первую неделю после снятия большинства ограничений на их работу, с 1 по 7 июня, достигла 44% докризисного значения.

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«Это в три раза больше, чем неделей ранее (25-31 мая), когда торговые центры получили всего 14% посетителей от докризисных показателей», — рассказали в компании.

В субботу, 6 июня, в московских ТЦ было зафиксировано наибольшее количество посетителей — 48% от докризисного уровня. Что касается региональных ТЦ, по данным компании, среди лидером по восстановлению посещаемости торговых центров значатся Оренбург (68% от средней докризисной недели) и Иркутск (66%).

По словам директора по развитию рекламных продуктов «Эвотора» Игоря Оганесяна,

трафик в торговых центрах может временно превысить летние сезонные показатели на фоне отложенного спроса в течение ближайшего месяца, если ситуация с пандемией стабилизируется.

Он также добавил, что восстановления выручки, согласно прогнозам аналитиков, придется ждать до конца года или дольше.

Генеральный директор Baon Илья Ярошенко в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что консолидированный ритейл-прогноз по выручке на июнь составляет -30% год к году, на август и сентябрь — -20-30%. Примерно так же дела обстоят с трафиком, говорит предприниматель. Он указывает, что в центральных ТЦ Москвы трафик мизерный, его падение составляет 70-80% относительно прошлогоднего уровня. В небольших ТЦ рядом с транспортными узлами дела обстоят лучше — там посещаемость упала на 30-40%.

«В Москве до 9 июня действовали пропуска, что очень негативно сказывалось на трафике. Не все население было оповещено о работе ТЦ, да и погода в первую неделю июня была совсем не летняя. Но после отмены пропусков трафик и выручка выросли в полтора-два раза», — говорит Илья Ярошенко.

Топ-менеджер также отмечает необычную тенденцию: потребители стали чаще посещать дисконт-центры и аутлеты.

«Сейчас покупатель вдруг почувствовал, что пора экономить — мы все обеднели, и значит теперь шопимся только в дисконтах. Три аутлета делают выручку как 10 регулярных магазинов. И это не только у нас. Весь ритейл это замечает», — обращает внимание Ярошенко.

Если сравнивать текущую посещаемость торговых центров с показателями аналогичных дней 2019 года, согласно данным компании Watcom, трафик столичных ТЦ в первую неделю июня был в среднем ниже на 43%, подчеркивает заместитель руководителя департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяна Дивина.

«Открытие торговых объектов при сохранении режима самоизоляции позволило избежать ажиотажа и большого скопления людей в первые дни после открытия. Со снятием ограничений мы, конечно, увидим рост посещаемости. В первые недели свободного передвижения по городу будет всплеск — реализация отложенного спроса. Но он будет достаточно краткосрочным», — предполагает эксперт. По ее прогнозам,

в целом до конца года посещаемость торговых объектов в среднем будет на 10-15% ниже аналогичных показателей прошлого года.

«Но даже при высоких показателях посещаемости сумма трат в магазинах снизится. Реальные доходы населения снижаются, ситуация с пандемией остается неопределенной. Эти факторы будут сдерживать стремительное восстановление торгового сегмента», — объясняет Татьяна Дивина.



Партнер Colliers International Анна Никандрова отмечает, что после снятия ограничительных мер в торговых центрах не открылись буквально считанные единицы магазинов, причем многие арендаторы открываются, даже не имея финальных согласованных коммерческих условий на новый период, и начинают работать.

«Многие МСП из тех, кто еще не открылся, либо не успели мобилизовать свой персонал, отправленный в отпуска на период карантина, либо не успели выполнить все требования Роспотребнадзора», — уточняет эксперт.

В Colliers International предполагают, что основная часть ротации произойдет ближе к концу лета, когда сети проанализируют результаты работы в новых условиях и будут принимать решение, какие магазины сохранять, а какие оптимизировать.

«Тем не менее следует отметить, что успешные востребованные торговые комплексы к концу года восстановят свои докризисные позиции и подойдут к этому периоду с нулевой вакансией», — отмечает Анна Никандрова, добавляя, что у таких объектов есть лист ожидания и образующиеся вакантные площади будут быстро заполнены более жизнеспособными арендаторами. Что касается более слабых ТЦ, то здесь управляющим компаниям придется менять стратегию развития с учетом новой реальности, чтобы вернуть объект на прежние позиции, считает эксперт.