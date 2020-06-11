Без границ: как маркировка стимулирует торговлю в ЕАЭС

Маркируем вместе

Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, заключенное 2 февраля 2018 года в городе Алматы, вступило в силу 29 марта 2019 года. На сегодняшний день для всех стран союза действительна единая маркировка по одной товарной группе «изделия из натурального меха», в то время как в самих государствах-членах маркировка товаров используется весьма активно.

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Лидером по внедрению прослеживаемости товаров остается Россия. Сейчас это табак, обувь, лекарства (для этих трех групп с 1 июля маркировка будет обязательна), фотоаппараты, шины, парфюмерная продукция, товары легкой промышленности.

Проводятся эксперименты по молочной продукции и бутилированной воде. На заседании Совета ЕЭК, состоявшемся 8 августа 2019 года, было принято решение о маркировке на всей территории ЕАЭС обувных товаров, а на заседании Совета ЕЭК состоявшемся 18 ноября 2019 были приняты решения о маркировке на всей территории ЕАЭС фотокамер, шин, духов и товаров легкой промышленности. Данные решения Совета ЕЭК определяют для всех стран ЕАЭС формат кодов маркировки, состав данных описывающих товар и порядок обмена сведениями при трансграничном перемещении товаров, при этом государства-члены Евразийского экономического союза имеют право самостоятельно определить дату введения и порядок маркировки товаров на своей территории.

Так, министр финансов Армении Атом Джанджугазян 8 июня заявил, что страна рассмотрит возможность перехода на электронную маркировку импортируемых товаров. На данный момент в Армении действует обязательная маркировка ряда товаров, импортируемых в страну. В основном, она распространяется на воды и соки, алкогольные и слабоалкогольные напитки (пиво, коктейли).

«Возможно, мы обсудим возможность сформирования электронной системы, которая, однако, не будет означать, что это приведет к снижению расходов, просто она может быть более удобной для предпринимателей с точки зрения маркировки продукции», — цитирует Джанджугазяна агентство АРКА.

В Белоруссии оператор национальной системы маркировки товаров РУП «Белбланкавыд» с февраля 2020 года получает коды маркировки обувных товаров российского образца от «Оператор-ЦРПТ» (Центра развития перспективных технологий, который решением правительства РФ назначен оператором национальной системы маркировки).

«Необходимо выстроить прозрачную жесткую систему ответственности для всех участников процедур выпуска продукции в обращение и контроля на едином рынке. Решению этих задач будут способствовать создание единой цифровой платформы технического регулирования и инфраструктуры качества ЕАЭС, цифровой среды разработки стандартов, переход на электронные формы разрешительных документов, а также установление механизма арбитражной оценки для решения спорных вопросов», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале января, обращаясь к главам государств-членов ЕАЭС.

Министр экономики Кыргызстана Санжар Муканбетов в конце февраля также напомнил о необходимости маркировки товаров для передвижения внутри стран Евразийского экономического союза. По его словам, логистически Кыргызстан, как страна, находится на передовом рубеже входа потока товаров в ЕАЭС.

«Одной из главных целей внедрения проекта маркировки товаров средствами идентификации является унификация процессов маркировки, что, в свою очередь, является главным условием в выстраивании единого безбарьерного рынка наших стран. Ведь некоторые из наших стран уже имели опыт национальных систем маркировки, таких как Vero code в Армении и контрольные марки в Беларуси, которые не имели никакого соприкосновения между собой», — сообщили «Газете.Ru» в торговом блоке ЕЭК.

Сейчас же, как рассказал представитель торгового блока ЕЭК, у всех один вектор развития в области маркировки, что при этом не означает обязательности единовременного введения маркировки во всех странах.

«Мы последовательно идем к формированию общих рынков, но различия в технологической, нормативно-правовой и организационной готовности не позволяют на сегодняшний день равномерно распространять маркировку. Сегодня в каких-то аспектах одни обгоняют других, что обусловлено в том числе направленностью национальной политики в отдельных отраслях. В конечном счете, все действуют в рамках общего соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в союзе — по мере готовности своих национальных инфраструктур», — пояснили в торговом блоке ЕЭК.

Контрафактные войны

Таможенные службы государств-членов союза регулярно проводят мониторинг процесса перемещения товаров. Согласно официальным данным, цифры по взаимному экспорту и импорту стран участниц ЕАЭС с третьими странами сильно разняться. Например, так называемая «зеркальная статистика» по товарам легкой промышленности, по информации Минпромторга России, в последние годы показывала, что объем неучтенного импорта из Китая по отдельным странам союза доходил до 80-90%.

Такой дисбаланс может говорить о масштабах незаконного перетока товаров внутри союза, ведь, безусловно, большая часть неучтенных товаров действительно ввозится для целей последующей реализации на территории России как основного потребителя, говорит руководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости товаров АКОРТ Анна Орлова.

Проблему с перемещением незаконной продукции через границы стран-союзниц отмечает и директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Александр Мироненко.

«По данным компании Nielsen за 3-й квартал 2019 года, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – первый по величине источник поступления в Россию табачной продукции, нелегально реализуемой без уплаты акциза и других налогов в российский бюджет. На страны ЕАЭС в целом приходится более половины нелегального объема - 55,4%», — поделился он статистикой с «Газетой.Ru».

По имеющимся аналитическим данным, на которые ссылается директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев, в настоящее время доля нелегальных сигарет на российском рынке составляет более 15% и растет от года к году.

«Больше половины объема нелегального табака в России составляет поток из стран ЕАЭС, в частности, более трети от всего объема – из Белоруссии. Особо остро стоит проблема торговли нелегальными сигаретами в приграничных регионах России. Так, например, в Ростове-на-Дону каждая вторая пачка сигарет нелегальная, в Брянске доля нелегальных сигарет превышает 42% от всего табачного рынка, в Рубцовске Алтайского края – 58%. По экспертным оценкам, ущерб для федерального бюджета в результате притока нелегальных сигарет из стран ЕАЭС превышает 50 млрд рублей в год», — подчеркнул Груздев.

В фармацевтической отрасли ситуация обстоит лучше, но некоторые проблемы имеются и здесь. «По нашим наблюдениям, перемещение оригинальных препаратов «Рош» между странами ЕАЭС занимает всего 5-10% от совокупного объема выявляемого контрафакта. Важно понимать, что направление перемещения зависит от целого ряда причин. Это может быть дефектура препарата в одной стране при его избытке в другой или существенная разница в ценах», — говорит руководитель отдела регистрации и обеспечения качества лекарственных препаратов АО «Рош-Москва» Наталия Назарова.

Закодированная помощь

Единая маркировка для государств-членов ЕАЭС, по мнению участников рынка, позволила бы не только эффективнее бороться с перетоком контрафакта и подделок, но также облегчить бизнесу выход на рынки других стран и избавить его от ряда логистических проблем.

«Мы считаем, что внедрение обязательной маркировки, наряду с другими мерами, должно в итоге повлиять на снижение объемов нелегальной торговли. Эффективность будет зависеть от обеспечения прослеживаемости, главное условие которой – переход на электронный документооборот в транзакциях со своими поставщиками и клиентами всех участников оборота без исключения – дистрибьюторов, компаний крупной, средней, мелкой оптовой торговли, федеральных и региональных розничных сетей, а также несетевой розницы», — говорит директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Александр Мироненко.

Однако пока не все так гладко — согласно оценкам компании, до четверти торговых компаний в стране пока еще не готовы к такому переходу. Это серьезный повод для беспокойства, и «Филип Моррис Интернэшнл» намерена продолжать информационную работу со всеми участниками товаропроводящей цепи. «Мы также надеемся, что необходимые шаги будут сделаны со стороны государства для обеспечения 100% готовности в части информационных систем и форм отчетности», — говорит Мироненко.

Руководитель отдела регистрации и обеспечения качества лекарственных препаратов АО «Рош-Москва» Наталия Назарова отмечает, что система маркировки призвана, в первую очередь, обеспечить прозрачность всего пути препарата от производителя до конечного потребителя. «При этом возможность перемещения между странами ЕАЭС потенциально позволяет нивелировать недостатки планирования потребности и тем самым снизить риски формирования долгосрочной дефектуры жизненно необходимых лекарств в отдельных странах», — считает она.

Глава рабочей группы по маркировке и прослеживаемости товаров АКОРТ Анна Орлова согласна с представителями бизнеса. По ее словам, система маркировки является действенным методом контроля и позволит бороться не только с локальными очагами распространения нелегальной продукции в странах союза, но и выявлять каналы поставки такой продукции.

«Однако для полноты функционирования важно, помимо активного внедрения маркировки, создавать единое окно обмена данными между странами-участницами союза. С созданием ЕАЭС были ликвидированы таможенные и экономические барьеры, а информационные барьеры остаются до сих пор. Во всех государствах действуют различные информационные системы, в которых накапливаются большие объемы полезной информации. Обмен информацией между государствами позволит выявлять схемы и источники поступления на союзный рынок нелегальной продукции и пресекать каналы поставки», — уверена Орлова.

Эксперт отмечает, что в последнее время стремительно развиваются информационные системы, многие отрасли промышленности переходят на цифровые технологии. В России помимо маркировки введены онлайн-кассы, активно развивается электронный документооборот. «Считаем, что в совокупности все эти меры в перспективе благоприятно скажутся на обелении товарооборота, выравнивании конкурентных условий и, соответственно, облегчат доступ добросовестных участников оборота на рынки ЕАЭС», — резюмирует Анна Орлова.