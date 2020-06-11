Спасибо за помощь: волонтерам заплатят за попечительство

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает «Парламентская газета».

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Под эту выплату попадают сотрудники соцучеждений НКО, волонтеры и все остальные граждане, забравшие под опеку таких людей из специальных учреждений: детских домов, интернатов, домов инвалидов и домов престарелых.

В соответствии с постановлением, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным,

размер выплат для таких неравнодушных людей составит 12 130 руб. Причем получить такую выплату можно за каждого человека, которого опекал волонтер.

Реестры граждан, которым положена такая выплата, формируется отдельно для периодов с апреля по май и на июнь. Единственное ограничение — период опеки для волонтера должен составлять не менее одной недели в течение календарного месяца.

Подать соответствующее заявление нужно до 1 октября этого года. Это можно сделать лично или удаленно: через госуслуги (там уже появилась специальная услуга в разделе «Пенсия, пособия и льготы»), МФЦ или Пенсионный фонд (ПФР).

Обращения будут рассматриваться в течение пяти дней, и в случае положительного решения деньги перечислят в течение трех дней.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о введении выплаты в таком же размере для домохозяек по всей стране. В документе указывалось, что под домашним хозяйством подразумеваются уборка дома, готовка, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и другие домашние дела.

Предполагалось, что выплата будет производиться, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратного регионального МРОТ. Тогда один из членов семьи сможет получить еще один МРОТ в поддержку.

Депутат от фракции Ярослав Нилов пояснил тогда, что сейчас в стране действуют программы поддержки населения, но после окончания пандемии они исчезнут вместе с вирусом. А поддерживать домохозяйства нужно постоянно.

«Не нужно недооценивать их востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе – вне зависимости от любой короны», – цитировало политика РИА Новости.

«Если дети поженились, вышли замуж, уже муж умер или ушел к другой – все, пособие прекращается», – уточнял в начале года параметры отмены выплат таких пособий Владимир Жириновский (цитата по «Радио Sputnik»).

Эта идея пришлась по вкусу далеко не всем. Еще в феврале этого года, когда стало известно о подготовке такого законопроекта в ЛДПР, первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал РИА «Новости», что шансов найти поддержку среди сенаторов у этой правовой нормы практически нет.

Рязанский подчеркнул, что выплаты пособий за дополнительный уход за пожилыми родственниками и отпуска при рождении детей уже предусмотрены законодательством и нацпроектом «Демография». Так что «просто предложение платить пособие за домашний труд вряд ли пройдет», – пояснил он.

Сразу после внесения законопроекта в нижнюю палату парламента на него обратили внимание в правительстве страны. Отзыв также был негативным. Кабмин уточнил, что для внедрения таких выплат потребуются средства из федерального бюджета, а в законопроекте не указаны источники и порядок исполнения соответствующих обязательств.

Вдобавок, приведенные в законопроекте формулировки показались членам правительства размытыми в части определения домашнего хозяйства: кабмин считает, что это «приведет к проблемам в правоприменительной практике».