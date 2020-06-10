Не время: россияне отказываются от покупки машины

Проведенные в самоизоляции апрель и май, а также девальвация рубля внесли коррективы в планы россиян по смене собственного автомобиля. Большинство автомобилистов отложили покупку новой машины, говорится в исследовании «Росгосстрах-Банка». Всего было опрошено более одной тысячи человек в возрасте свыше 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек и миллионниках.

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Так, почти треть респондентов (29%) ответили, что решили перенести обновление автомобиля на 2-3 месяца, 23% респондентов — на полгода, и 21% — на следующий год. 27% и вовсе решили отказаться от покупки автомобиля.

Таким образом, 48% автомобилистов, намеревавшихся купить машину до пандемии, отказались от этой задумки в 2020 году,

а 52% граждан все же готовы пойти на такие траты до 1 января.

Респондентов также просили ответить на дополнительный вопрос о причине переноса покупки. Некоторые граждане отмечали в анкете сразу несколько факторов. Так, большинство сообщило, что предпочло бы подождать окончания пандемии (52% опрошенных), еще 32% хотят скопить побольше денег на новый автомобиль. Отдельная категория (22%) граждан пока опасается брать автокредит в условиях экономического кризиса, причем женщины испытывают больше опасений по поводу оформления банковского займа.

Еще 15% автомобилистов неспешно присматривают другую машину, 14% ждут акций производителей на понравившиеся модели, а 13% отложили покупку из-за проблем с работой, еще столько же пока пытаются продать текущий автомобиль.

В этом году спрос на автомобили хоть и пострадал, но коронавирус снова вернул граждан к мысли, что личный автомобиль — это преимущество, считает член правления, директор по развитию розничного бизнеса «Росгосстрах-Банка» Марина Дембицкая.

«С одной стороны, пандемия коронавируса пошатнула благосостояние россиян, а с другой — дала понять, что владение собственным автомобилем — это вопрос личной безопасности и свободы передвижений», — пояснила «Газете.Ru» Дембицкая.

По ее словам, существенным плюсом можно считать то, что впереди лето и осень, периоды отпусков, но в сложившихся обстоятельствах россияне вряд ли смогут покинуть страну на время отдыха, поэтому ставка будет сделана в том числе на внутренний туризм и автопутешествия.

Люди устали сидеть дома за два месяца и сейчас ощущается отложенный спрос, констатирует генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

«Результаты июня превзойдут показатели продаж в апреле и мае вместе взятых, но все равно будут примерно на 30% ниже июня 2019 года.

Отложенного спроса двух месяцев (апрель-май) хватит на следующие 2-3 месяца. В июне-июле мы ожидаем активные продажи, но в августе спрос начнет сокращаться и рынок пойдет на спад», — ожидает Петрунин.

По итогам года в «АвтоСпецЦентре» при позитивном раскладе ожидают общий результат продаж новых автомобилей по рынку на 30% ниже прошлого года.

Ситуация осложняется тем, что не в полную силу работает один из главных инструментов продаж — автокредиты. Если в I квартале доля покупки автомобилей с помощью автокредитования составляла 55%, то в апреле-мае она упала до 40%.

«Многие банки оказались неготовыми к дистанционной работе, несмотря на то что в целом тема цифровизации и онлайна в последние годы является одной из самых приоритетных в банковской сфере, — продолжил Петрунин. — Замедлился срок рассмотрения заявок, по многим из них решения принимаются не скоррингом (статистическая оценка клиента банком — «Газета.Ru» ), а сотрудниками банка. Сейчас количество заявок на кредиты растет, однако уровень одобрения пока остается низким».

Правительство России выделило на поддержку автомобильного спроса около 25 млрд руб., но существенно переломить ситуацию это не поможет, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. В связи со снятием режима самоизоляции эксперт пересмотрел свой прогноз по рынку. При условии, что в дальнейшем карантин больше не будет вводиться, а программы правительства дадут эффект, Бургазлиев прогнозирует, что

российский рынок сократится на 50% до 830 тыс. (под данным регистрации в ГИБДД) автомобилей относительно 2019 года.

В положительном сценарии, когда помимо прочего еще укрепится и стоимость нефти наряду с курсом рубля, авторынок упадет лишь на 27% до 1,2 млн проданных машин. А при негативном развитии ситуации, когда режим самоизоляции снова возобновится, а курс рубля и стоимость нефти покажут отрицательную динамику, Бургазлиев ожидает падение продаж на 60-70% до 650-500 тыс. автомобилей.

«Самое главное, что мы совсем ничего не знаем о реальных сбережениях граждан, очень многое будет зависеть именно от этого фактора», — заключил он.