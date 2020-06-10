Аппетит к риску: как россияне уходят на фондовый рынок

В среду утром глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отчитываясь перед депутатами Госдумы о результатах работы Банка России за прошлый год, назвала 2019-й «годом розничного инвестора». В своем докладе она сообщила, что к концу первого квартала этого года более двух миллионов россиян завели себе инвестсчета (ИИС).

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Среди непрофессиональных инвесторов такие счета во многом популярны благодаря тому, что, по нынешнему законодательству, их владельцы могут возвращать НДФЛ, даже если не вкладывали деньги со счета в фондовые активы.

«Надо сказать, что когда в этом году на рынке был период волатильности, частные инвесторы стали значимым фактором поддержки национального фондового рынка», – рассказала глава ЦБ.

Одна из главных причин такого тренда – поступательное снижение ключевой ставки Банка России, вслед за которой вниз идут и проценты по банковским депозитам: в третьей декаде мая максимальный процент по рублевым вкладам в 10 банках, привлекающих их наибольший объем, составил 5,04%. Хотя еще в первой декаде того же месяца он составлял 5,51%.

И хотя Эльвира Набиуллина подчеркнула, что банковские вклады останутся надежным способом сохранить свои деньги, поскольку по-прежнему превышают показатель инфляции, дальнейшее снижение ставок вынудит россиян, ищущих более высокой доходности, отправиться на фондовую биржу.

В том, что ставки будут снижаться и дальше, сомневаться не приходится. На встрече с депутатами Госдумы Набиуллина упомянула, что низкая инфляция (3% в мае) позволяет продолжать снижать ключевую ставку более решительными темпами. Причем регулятор будет делать это даже несмотря на внешние риски, такие как падение нефтяных цен, оказавшие проинфляционный эффект.

«Пониженный спрос в ближайшее время будет оказывать дополнительное дезинфляционное влияние, поэтому у нас есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки», – заявила глава ЦБ.

При этом снижение будет очень решительным, уверены многие аналитики. Так, в Газпромбанке считают, что на предстоящем заседании (19 июня) ЦБ снизит ее сразу на 100 б.п. – до 4,5%. Этот прогноз на днях опубликовал портал «Финам».

Аналитики Sberbank Investment Research в своем недавнем комментарии агентству «Прайм» рассказали о более консервативном прогнозе – по их мнению в июне ЦБ снизит ставку до 5%, но к концу года она все равно будет еще ниже – 4%.

Фактически это означает, что если в конце 2020-го инфляция в стране будет соответствовать нынешнему таргету ЦБ в 4%, проценты по вкладам в банках могут оказаться и ниже текущей инфляции.

И хочется, и колется

Вложения в фондовый рынок действительно могут принести гораздо более высокую доходность, чем банковский депозит. Но в то же время, риск остаться ни с чем там гораздо более велик – хотя бы потому, что банковские вклады населения страхуются через АСВ, а инвестиционные счета – нет.

Причем теряют свои деньги на бирже зачастую не только новички, но и профессиональные инвесторы. И этот момент тоже особенно отметила глава ЦБ на встрече с депутатами.

«Люди хотят, чтобы им были доступны все инструменты, но при потере средств они забывают, что действовали на свой страх и риск и рассчитывают на возмещение убытков. Мы это видели и на примере профессиональных участников рынка, когда цены на нефтяные фьючерсы ушли в отрицательную зону», – пояснила Эльвира Набиуллина.

Вероятнее всего, глава регулятора говорила об истории, когда в ходе торгов 20 апреля Мосбиржа принудительно остановила операции в положительной зоне, когда котировки фьючерсов WTI ушли в отрицательную. Тогда издание «Коммерсантъ» писало, что по предварительным оценкам из-за того, что трейдеры не смогли избавиться от фьючерсов, их суммарные убытки составили около четверти миллиарда рублей.

В связи с этим Набиуллина напомнила, что на рассмотрении Госдумы остается законопроект о защите неквалифицированных инвесторов, принятый в первом чтении еще в прошлом году.

«Завтра у нас финальная дискуссия с рынком. Будем переходить на принятие закона. Надеюсь, что в июне мы уже представим документ во втором и третьем чтении. По крайней мере, в весеннюю сессию мы его точно примем», – ответил Набиуллиной председатель комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Данный законопроект предполагает введение «имущественного ценза» для инвесторов – в зависимости от того, как они справятся с тестированием, им ограничат возможности для приобретения рисковых активов. По данным «Российской газеты», самым массовым сегментом станут «особо защищаемые инвесторы», располагающие суммами до 400 тысяч рублей.

Они смогут вкладываться только в валюту, драгоценные металлы, а так же надежные ценные бумаги российских компаний, облигации с высоким кредитным рейтингом и не ограниченные в обороте инвестиционные паи. Если же такой инвестор провалит тестирование, то ему установят лимит на рисковые операции – 50 тысяч рублей в год.