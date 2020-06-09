От создателей «Ё-мобиля»: каким будет новый электробайк

Создатели проекта Punch — Александр Астапов, экс-главред журнала «Мото», а ныне арт-директор Д/К «Турбоэра», и белорусский инженер Андрей Гинзбург, бывший главный конструктор «Ё-мобиля», громкого автомобильного проекта миллиардера Михаила Прохорова.

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«По сути это наша коллаборация с Андреем Гинзбургом, к этой идее мы шли долго каждый по-своему пути. И в декабре прошлого года ускорились, включая все эти задержки из-за коронавируса, выкатили опытный образец фактически за пять месяцев. Уже под него будем искать инвестиции», — объяснил «Газете.Ru» Астапов.

Punch — это полноценный мотоцикл, но вместо двигателя внутреннего сгорания у него электромотор мощностью 11 либо 15 кВт, дополненный двумя блоками литий-ионных батареей.

Заявленный запас хода — 80-90 километров на одной зарядке, а ограничение максимальной скорости — 120 км/ч. Причем для того, чтобы зарядить электромотоцикл необязательно искать для него розетку, достаточно забрать с собой один из съемных аккумуляторов (или сразу оба) весом по 11 кг — и подзарядить их в помещении от электросети.

Непосредственно за НИОКР и воплощение в жизнь электромотоцикла ответственна минская инжиниринговая и производственная компания «Кейджи Импэкс» Андрея Гинзбурга. Несмотря на созвучность нового проекта с электрической концепцией «Ё-мобиля», все решения у мотоцикла совершенно новые, отмечает он.

«Наша компания проектировала техническую часть полностью, все наши решения заложены: электроника, вся конструкция мотоцикла, программное обеспечение, за исключением некоторых покупных деталей, — рассказал «Газете.Ru» Гинзбург. — Здесь абсолютно новое поколение привода,

основная его особенность в том, что он низковольтный, что облегчает его обслуживание в обычных мастерских, без риска быть пораженным электрическим током».

При относительно небольшом весе (120 кг), Punch отличается компактными габаритами, большим клиренсом и удлиненным ходом подвески. Создатели отмечают, что все рассчитано на агрессивный пилотаж по реальному городу «днем с его пробками, бордюрами и тротуарами — и сохранение удовольствия от небыстрой езды по пустым улицам ночью».

По словам Астапова, он долго продумывал концепцию: поведенческие модели, стиль потребления, просчет клиента, целевые показатели, технические характеристики и цену. Главный ориентир — поколение Z, которому к старту проекта (в 2022-2023 году) будет примерно по 20-25 лет.

«Эта формула самой перспективной для электромототехники в Европе ниши известна не только нам. Вопрос — кто сможет попасть в нерв с концепцией и дизайном. Мы с Андреем убеждены (и это не вера, а знание по результатам исследований) что наша идея пока лучшая», — считает Астапов.

Гинзбург сообщил что, пока Punch ориентирован на европейский рынок, для российского и белорусского рынка этот продукт пока что будет не такой привлекательный с учетом ярко выраженной сезонности и неизбежно высокой цены (от 6,8 тыс. евро), хотя в сравнении с конкурентами Punch стоит дешевле.

Предполагается, что

весь инженерный процесс и производство некоторых комплектующих будут запущены в Белоруссии и России, а основная сборка будет налажена в одной из стран Евросоюза.

Этот момент принципиальный, считает Астапов.

«Сборку нужно делать на территории ЕС только потому, что аппарат с клеймом Made in Russia в Европе не особо примут. Мы ведем переговоры, у одних получаются лучшие условия в Венгрии, у других — в Сан-Марино, но сборка как раз не проблема — кольцевой конвейер, складское помещение и 10 человек на конвейер», — отмечает Астапов.

Эксперты оценили положительно перспективы электрического мотоциклетного проекта, ориентированного на Евросоюз.

«Однозначна это хорошее начинание, по этому пути идут многие компании, в том числе BMW, KTM и Piaggio. Цена в 6,8 хорошая, если мотоцикл в итоге будет, к примеру, чем-то вроде эквивалента 250-кубового эндуро», — полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Если будет налажено производство полного цикла с учетом всех процессов на начальном уровне, потребуются инвестиции примерно в 10-12 млн евро, прикинул Бургазлиев.

«Европейский рынок при нормальном позиционировании доложен переварить цену этого электробайка. Но рассчитывать на съемные аккумуляторы, как на козырь не стоит — они довольно тяжелые для регулярной переноски.

Проще, конечно, было бы обеспечить быструю зарядку что-то типа суперчарджера или сеть станций обмена аккумуляторами, но это дорогое удовольствие»,

— пояснил Бургазлиев.

Перспективы продаж в России у мотоциклов Punch невысоки, считает он. Всему виной холодный климат и невысокая платежеспособность россиян. Компания сможет предложить со временем более дешевый продукт для России, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«В России на самом деле электрические средства мобильности очень хорошо пошли. Главное дать вменяемую цену - и клиент найдется», — считает эксперт.