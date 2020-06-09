Массовые задержки: почему посылки застревают на границе России

Логистические компании начали сталкиваются с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за рубежа. К задержкам привели новые правила ФТС, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на информацию служб доставки.

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Клиенты начали получать от служб доставок оповещения о задержках международных заказов, в некоторых случаях посылки не могут получить с 18 мая, следует из комментариев на официальной странице компании Boxberry «ВКонтакте».

«Ряд заказов из зарубежных интернет-магазинов задерживается на таможне... партия с заказом была выбрана домодедовской таможней для дополнительной документальной проверки согласно приказам ФТС № 1060 и 112», — говорится в имеющихся у РБК письмах пользователям. Среди онлайн-магазинов, посылки из которых задерживаются, в частности, указаны сайты ASOS, MyProtein и Look Fantastic.

Директор Boxberry International Марат Артуганов объяснил РБК, что из-за новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения ведомство начало дольше обычного обрабатывать международные посылки на таможне.

Тот факт, что первые проблемы начались именно 18 мая, подтвердил изданию директор департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов. Он уточнил, что по причине информационно-технического сбоя у ФТС могут быть задержки в доставке из зарубежных онлайн-магазинов около пяти дней, и это коснется около 90% от всех посылок, доставляемых DPD из-за рубежа.

Директор по маркетингу курьерской службы доставки СДЭК Ольга Сгибнева, в свою очередь, отмечает, что задержки не превышают одного-двух дней, а в российском офисе DHL Express сообщили, что массовых проблем на таможне не наблюдают.

Знакомый с ситуацией источник в «Почте России» сообщил «Газете.Ru», что хоть и отправка посылок из России в США продолжается, паузы нет, но доставка существенно осложнена и замедлена в связи с пандемией коронавируса и ограничениями авиационного сообщения.

«Росавиация с 27 марта остановила регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении. Поскольку коммерческие перевозки между Россией и США осуществляются, в основном, пассажирскими бортами, возможности перевозки грузов и почты сократились в десятки раз, что повлияло на всех логистических операторов»,

— объяснил он, добавив, что аналогичная ситуация происходит по всему миру, поскольку причины — глобальные.

По мнению Марата Артуганова из Boxberry International, ситуация осложняется приказом Федеральной таможенной службы №112, который вступил в силу в феврале, но фактически действовать начал только в мае. Он накладывает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов. Теперь одна декларация должна содержать информацию о товарах не более чем из 100 посылок, в то время как ранее можно было указывать и обрабатывать до 500 отправлений.

«Например, на таможню поступает партия из 10 тыс. заказов. В старом варианте инспектору нужно оформить 20 реестров (реестр равен накладной), чтобы выпустить эти посылки. В новом — уже 100 отдельных реестров. Таким образом, он потратит в пять раз больше времени на выпуск партии»,

— приводит РБК пример Артуганов.

Директор Boxberry International также отметил, что контроль со стороны таможни в отношении всех экспресс-перевозчиков при этом ужесточился, и число назначаемых досмотров увеличилось десятикратно, добавляя, что на такое количество досмотров у таможен просто не хватает инспекторов.

Кроме того, ситуацию усугубляет некорректный обмен данными информационной системы ФТС с базой МВД: по этой причине растет количество запросов сканов паспортных данных, что также сказывается на сроках таможенного оформления, объясняет Артуганов. Проблемы с проверкой паспортных данных клиентов наблюдают и в компании СДЭК, сообщает издание.