Сочи как заграница: насколько подорожает отдых в России

Сохранение ограничений для выезда российских граждан за рубеж на отдых приведет к росту цен на внутренних направлениях на треть, считает вице-президент АТОР Александр Курносов. По его словам, рост стоимости за размещение на курортах России обусловлен не потребностью компенсировать упущенную прибыль, а увеличением спроса у россиян на отечественные курорты ввиду отсутствия альтернативы.

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«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены, — цитируют «Известия» заявление Курносова. — По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%».

Вице-президент АТОР сообщил, что в этом году не стоит ожидать какого-либо движения на рынке въездного туризма в Россию. Для иностранцев страна даст зеленый свет не скоро, а самый активный туристический сезон в РФ длится с мая по сентябрь.

Докладывая в минувший понедельник о ситуации в туристической отрасли на заседании правительства, вице-премьер Дмитрий Чернышенко в свою очередь доложил о том, что уже подготовлена дорожная карта оперативного запуска этого турсезона и поддержка отрасли. По его словам более чем в 40 регионах ситуация по коронавирусу благоприятная и позволяет открывать отели.

В 25 субъектах федерации гостиницы уже работают.

«В целом подход такой, что июнь, мы предполагаем, уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок», — рассказал Чернышенко.

К 15 июня все губернаторы вместе с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом должны подготовить план возобновления работы туристической инфраструктуры в своих регионах, пояснил вице-премьер.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что по-прежнему сохраняются проблемы отечественной курортной отрасли — это старая инфраструктура и невысокий уровень сервиса по высоким ценам. Ранее правительство сняло ограничение для выезда за рубеж для россиян отправляющихся на учебу, работу или за медицинской помощью. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович пообещала проследить, чтобы ограничения на выезды за рубеж основывались на фактических данных.

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию», — отметил премьер Мишустин.

Пандемия коронавируса и карантин нанесли мощный урон отечественному туризму. За апрель и май падение выручки в этом сегменте экономики составило 95-100%. По данным Ростуризма, отрасль не досчиталась 1,5 трлн рублей.

По разным оценкам, вместе со смежными отраслями более 7 млн человек могут потерять работу.

Для того чтобы избежать столь серьезных последствий в план по восстановления экономики включено несколько мер, касающихся туризма. В их числе льготный порядок возврата кредитов ранее предоставленных туркомпаниям, увеличение господдержки внутренних и въездных туроператоров, сообщил Мишустин. Премьер выразил надежду, что многие россияне захотят путешествовать по родной стране.

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь полагает, что резкое сокращение рынка приведет к росту доли монополистов.



В тоже время активного наплыва туристов пока что нет отмечает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

«В России на сегодняшний день для санаторного лечения открыты уже четыре региона: Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан и Алтай. Спрос растет постепенно, ведь необходимо просчитать всю логистику и оценить риски, если инфекция поднимет голову в том или ином регионе», — рассказал эксперт.

В марте Российская Федерация временно ввела ограничение на въезд иностранцев, а также выезд большинства граждан России за границу. На такие меры государство было вынужденно пойти из-за резкого распространения COVID-19 на территории страны. Однако из-за снижения темпов пандемии правительство приняло решение снять запрет для определенного круга лиц, они смогут выезжать за пределы РФ.