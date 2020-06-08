Забить хранилища: Китай побил рекорд по ввозу нефти

В мае Китай ввез почти 48 млн тонн нефти — об этом сообщило агентство Bloomberg. Это почти 11,5 млн баррелей в день, то есть по сути больше, чем добывают все российские нефтепромышленники. По условиям сделки ОПЕК+ сейчас Россия может добывать не более 8,5 млн баррелей в день.

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В беседе с «Газетой.Ru» аналитики выразили мнение, что тем самым Китай воспользовался возможностью закупить нефть по бросовым ценам.

«Для рациональных импортеров нефти — а Китай, безусловно, таким является — было бы просто недальновидно не наращивать резервы нефти, пока цены находятся на столь низком уровне», — сказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рассчитывать на то, что после этого Китай перестанет импортировать крупные объемы нефти, не приходится. Ведь экономика страны постепенно восстанавливается: об этом говорит хотя бы то, что многие государства сейчас отменяют ограничения на авиасообщение и по сути ждут наплыва китайских туристов — одних из самых платежеспособных в мире, отметила Мильчакова. Если не к концу 2020 года, то уже в первом полугодии 2021 года туристическая отрасль восстановится, полагает собеседница издания.

Это значит, что спрос на авиатопливо впредь будет только расти и к осени этого года баррель Brent подорожает до $50, уверена аналитик. Уже сейчас на лондонской межконтинентальной бирже «бочка» стоит $41.

На случай новой волны

Марсель Салихов из Высшей школы экономики (ВШЭ) сомневается в правдивости этой статистики китайского импорта нефти, потому что в целом она расходится с другими экспертными оценками.

«Разброс оценок между тем, что сообщают Международное энергетическое агентство (МЭА) и Управление энергетической информацией США, и внутренними китайскими данными составляет примерно 2 млн баррелей. Собственно, китайские данные показывают, что в первом квартале этого года практически не произошло никакого сокращения спроса», — рассказал «Газете.Ru» эксперт.

Это значит, что

в целом Китай мог воспользоваться ситуацией на мировом нефтяном рынке, чтобы закупить необходимые ресурсы дешевле, чем они стоили в «доковидную» эпоху.

А значит, ни о каком реальном экономическом возрождении речь не идет. Даже несмотря на то, что данные по крупным городам в Китае утверждают, что все возвращается к прежним показателям — в плане той же мобильности населения — все это не сигнализирует о восстановлении экономических процессов в целом. Ведь с точки зрения промышленности сопоставимых надежных оценок пока нет, указывает ученый.

«Скорее всего, действительно, Китай решил воспользоваться низкими ценами и увеличивал последние месяцы стратегические резервы, которые у него есть», — предположил Салихов.

Высказанная экспертом мысль по поводу наполнения стратегических резервов по сути сигнализирует о том, что для реального восстановления спроса на нефть в мире нет серьезных причин и страны вроде Китая на деле просто запасаются энергоресурсами на случай новой волны эпидемии коронавируса.

«Судя по другим странам, по той же России, у нас ситуация сложная. Потребление упало и восстанавливается достаточно медленно, — рассуждает Салихов. — В Европе примерно похожая картина. Поэтому сейчас по сути наступает действие вторичных эффектов, если мы оцениваем всю ситуацию с пандемией».

Вторичные эффекты, по его словам, связаны с ростом безработицы, закрытием любого рода бизнесов, что в итоге приведет к снижению экономической активности в мире в целом.

«Сейчас на рынках царит чересчур большой оптимизм, который не подкрепляется в достаточной степени фундаментальными факторами», — отмечает эксперт.

Но учитывая спекулятивный фактор, черное золото в ближайшие месяцы может вырасти в цене — хотя бы на фоне новостей о рекордном спросе в Китае. А потом они упадут в процессе коррекции. По мнению Марселя Салихова из ВШЭ, к концу года нефть все равно подешевеет до $30-35 за баррель Brent.

Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари» не разделяет этот прогноз и считает, что летом цены на Brent будут держаться в районе $40-45, а к осени восстановятся до $50. Но это произойдет, только если не случится второй волны пандемии.