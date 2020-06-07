15 стран: когда возобновятся полеты за границу

В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. По его словам, накануне в Росавиации состоялось совещание, в ходе которого и было принято решение выдвинуть такое предложение.

Реклама

«Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно», — отметил собеседник агентства, знакомый с содержанием совещания по вопросу восстановления авиасообщения с иностранными государствами.

Он уточнил, что для бизнес-авиации планируется открыть полеты почти во все страны.

Совещание было инициировано в связи с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина о восстановлении авиасообщения с иностранными государствами и формировании сценария развития отрасли, а также о мерах поддержки авиакомпаний исходя из каждого предлагаемого сценария, подчеркнул источник ТАСС. По его словам, на совещании присутствовали представители крупнейших авиакомпаний.

Как отметил источник «Интерфакса», первыми могут возобновиться полеты со странами Евразийского экономического союза и СНГ. «Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними», — пояснил собеседник агентства.

По информации источника принадлежащего Григорию Березкину РБК в крупной авиакомпании, в число стран, с которыми могут открыть границы на первом этапе, входят государства Европы, включая Турцию, а также Китай и Южная Корея. Это объясняется тем, что ситуация с коронавирусом там стабилизировалась и страны сами предлагают открывать границы.

В конце марта на фоне пандемии коронавируса Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые и почтовые рейсы.

Первый шаг был сделан 1 февраля, когда РФ ограничила полеты в Китай, откуда начал распространяться вирус. За ним последовали Южная Корея, Иран и ряд других стран. Уже в марте новый очаг инфекции появился в Европе, поэтому ограничения ввели на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию. Несколько дней спустя запрет на перелеты распространили практически на всю Европу. В итоге 23 марта ограничения охватили 95 стран, а уже 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

Помимо того, серьезное давление на перевозки оказал режим самоизоляции, введенный в большинстве российских регионов. Все эти факторы привели к тому, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился на 91,8% и составил чуть более 770 тыс. пассажиров.

Глава Минтранса России Евгений Дитрих в середине мая заявил, что ведомство надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня текущего года, а международных, с учетом ряда условий, с июля.

«С точки зрения настроения людей, которое мы сейчас наблюдаем, мы видим, что люди в долгой самоизоляции и очень устали. В этой ситуации многие из них очень хотят двигаться, и мы должны предоставить им наши безопасные перевозки. Для начала — в июне по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны», — говорил министр в ходе выездной проверки работы столичных железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов в субботу.

По его словам, если будет получено соответствующее разрешение от правительства, ведомство хотело бы открыть международные линии в этом летнем сезоне, чтобы «дать людям возможность погреться у теплого моря, набраться витамина Д, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы».

Министр подчеркнул, что в первую очередь решения по зарубежным рейсам будут зависеть от того, какая обстановка будет складываться в тех странах, куда планируется возобновить авиасообщение. Будут также учитываться разрешение от санитарно-эпидемиологических властей, решения правительства и оперативного штаба, заключил Дитрих.