Робот накажет: таксистам прописали «Большого брата»

Сервис «Яндекс.Такси» подготовил проект ГОСТа «Аппаратно-программные средства для колесных транспортных средств», с которым ознакомилась «Газета.Ru». Как сказано в документе, специальные аппаратно-программные средства «обеспечивают мониторинг поведения и прогнозирования намерений водителя и пассажира». На данный момент ни одно подобное устройство не входит в состав встроенных (бортовых) систем помощи водителю.

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Отмечается, что этот стандарт является первым в комплексе стандартов «по применению технологий искусственного интеллекта на транспорте». Он последовательно развивает серию национальных стандартов «Средства мониторинга и прогнозирования поведения людей». В качестве цели появления этого стандарта разработчики указывают «повышение доверия к технологиям искусственного интеллекта, развития интеллектуальных систем без средств физического воздействия на водителя, а также повышение уровня безопасности на транспорте».

Под аппаратно-программными средствами понимается камера фото- видеофиксации.

Она обеспечивает достоверную оценку состояния водителя (отвлеченность, сонливость, микросон), действия водителя, связанные с использованием мобильных средств, курением, приемом пищи во время управления транспортным средством и с использованием ремня безопасности.

«Дополнительно аппаратно-программные средства позволяют предупреждать социально-опасные действия как пассажира, так и пассажира в отношении водителя», — говорится в документе.

В ГОСТе прописывается и метод установки камеры в салоне автомобилей категории М и N, использующихся для перевозки пассажиров и грузов. Так, устройство монтируется с учетом расстояния объектива и лица водителя в диапазоне от 60 до 120 см, ниже горизонтальной плоскости на уровне глаз водителя под углом не более 20 градусов.

Программа устройства включают следующий набор функций:

идентификация водителя с помощью облачного сервиса, обнаружения лица в кадре, распознавание сонливости и микросна, фиксирование отвлечения внимания,

запись происходящего по ходу движения машины и непосредственно в области мониторинга, оповещение водителя о зафиксированных событиях, сохранение и передача информации в облачный сервис по защищенным каналам связи, определение параметров и направления движения машины, начало видеозаписи после нажатия кнопки или речевой команды.

О необходимости внедрения системы контроля усталости водителей гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко рассказывал еще в ноябре прошлого года. По его словам, пилотные проекты по оснащению автобусов такими камерами запущены в ряде регионов России.

Разработанная специалистами «Яндекса» программа искусственного интеллекта с помощью камеры отслеживает 68 точек на лице шофера и направление его взгляда. Если машина замечает признаки усталости и сонливости, или понимает, что он отвлекается, в салоне автомобиля раздается звуковой сигнал.

Причем сам аппаратный комплекс компания намерена внедрить в приложение для водителей «Таксометр». Если программа будет фиксировать постоянные нарушения у тех или иных водителей, то им закроют доступ к заказам, ранее сообщали в «Яндексе».

ГОСТ, разработанный «Яндекс.Такси», пока что носит информационный характер, поскольку это первая редакция проекта. Обязательным он может стать после утверждения Росстандартом, если какой-нибудь регион включит его в местный закон о такси, отмечает автоюрист Сергей Ифанов.

«Сейчас в России как-то лихо взялись за цифровизацию всего и вся. Могу привести конкретный пример как это работает, а точнее не работает. Четыре года назад в Москве все новые маршрутки напичкали тахографами, «глонассами» и камерами, а водителей обложили штрафами. Потом все это потихоньку сошло на нет, ибо человек — это не компьютер. Или меняйте его на робота или не мешайте работать», — пояснил «Газете.Ru» Ифанов.

Безопасность в сфере такси одна из больших проблем в сфере городского транспорта, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, в сфере такси необходимы подобные устройства, но при условии, что они будут корректно работать.

«Аварий с участием таксистов очень много, порядок в этой сфере, безусловно, нужно наводить. Тем не менее важно, чтобы подобные решения не были сырыми, как это иногда случается», — рассказал «Газете.Ru» Моржаретто.

В компании «Яндекс.Такси» не успели оперативно прокомментировать необходимость разработки этого ГОСТа. Ростандарт также не смог оперативно сообщить о ходе работы по этому стандарту.