«Работают нелегально»: занятым могут вернуть индексацию пенсий

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

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Данный законопроект предусматривает возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года.

«Осуществить с 1 июля 2020 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), установленных по состоянию на 30 июня 2020 года, гражданам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию», — отмечается в документе.

При этом стоимость одного пенсионного коэффициента предлагается установить в размере 93 рублей. Значение фиксированной выплаты к страховой пенсии предложено в размере 5686 рублей 25 копеек.

«Пенсионеры работают «нелегально» (без оформления документов, по чужим документам, на половину ставки), чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета. Соответственно происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства»,

— говорится в проекте закона.

Кроме того, по словам авторов документа, данная ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов и сказывается на настроениях населения:

«Следует также отметить негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом инициатива сопровождается отрицательным отзывом кабмина, который не поддержал поправки, не найдя в них достаточных обоснований и источников расходов. Отмечается, что для реализации законопроекта потребуются дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2020 году в объеме 184,25 миллиарда рублей, однако источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств в поправках не определены, как того требует Бюджетный кодекс. По этой причине правительством проект не поддерживается.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось. По оценкам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы еще больше — 368 млрд рублей, а такими средствами для подобных целей государство не располагает.

Кабмин также отметил, что индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсациями инфляционных издержек. Для работающих пенсионеров данные издержки могут покрываться за счет заработной платы, которую они получают, уверены авторы отзыва, по оценке которых обоснований для возвращения индексации этой категории недостаточно.

Ранее стало известно, что накопительные пенсии в России будут увеличены на 9,13% с 1 августа. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Такие изменения стали результатом инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, после чего доходы втрое превысили инфляцию.

Уточняется, что перерасчет произойдет автоматически, и увеличение накопительных пенсий распространится на 80 тыс. граждан. Средний размер накопительной пенсии в России на данный момент составляет 956 рублей в месяц.

Кроме того, повышения получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, получающие деньги в виде срочной пенсионной выплаты, а не накопительной. Такая пенсия с августа вырастет на 7,99% — ее получают 32 тыс. пенсионеров. Сейчас средний размер срочной пенсии участников программы софинансирования составляет 1705 рублей в месяц.