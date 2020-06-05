Промежуточный итог: чего ждать от встречи ОПЕК+

Секретариат ОПЕК+ запланировал министерскую встречу стран-участниц нефтяного картеля на 6 июня, сообщил ТАСС, сославшись на участвующий в переговорах источник. В ходе заседания представители этих государств обсудят дальнейшую судьбу квот на добычу нефти, которые позволяют ей постепенно расти в цене.

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На фоне новостей о дате проведения встречи нефтяные котировки немного оживились. В частности, августовский фьючерс на североморскую Brent на бирже ICE подорожал до $40,2 (по данным на 8:49 по Москве). Американская WTI с момента открытия торгов тоже подорожала – до $37,7 (плюс $0,1).

Вероятнее всего, основным мотивом предстоящих переговоров станет продление существующих условий сделки: в начале апреля страны-участницы картеля договорились сократить объем добычи нефти в мае-июне суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки. Пролонгировать эти условия планируется еще на 1-2 месяца.

Ранее стало известно, что встреча должна была состояться 4 июня, но из-за жесткой позиции России и Саудовской Аравии сделать этого не получилось.

К тому моменту стало известно, что Ирак, Нигерия и Казахстан не смогли полностью выполнить взятые на себя обязательства, а Москва и Эр-Рияд заявили, что дальнейшие переговоры могут быть проведены только после того, как страны, нарушившие соглашение, предоставят твердые гарантии приверженности его условиям.

В частности, Ирак, обязавшийся сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки, по данным агентства Bloomberg, смог снизить ее только наполовину. При этом Багдад признал, что действительно не смог выполнить условия сделки, поскольку часть нефтедобычи страны сконцентрирована в Курдистане – у Ирака фактически нет доступа к расположенным там мощностям.

В Ираке пообещали, что приведут объемы нефтедобычи к оговоренному уровню в июле. Учитывая, что после этого страны договорились о дате новых переговоров, проблемы с отклонением показателей нефтедобычи от установленных квот, по всей видимости, были решены и с остальными странами.

Сделка сработала

По словам министра энергетики России Александра Новака,

сделка ОПЕК+ на текущих условиях позволила избежать одной из ключевых угроз нефтяному рынку – переполнения мировых нефтехранилищ.

Министр добавил, что благодаря сокращению нефтедобычи в мире уже в июле дефицит нефти составит от 3 до 5 млн баррелей в сутки.

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты с уверенностью заявили, что пролонгации сделки ОПЕК+ на текущих условиях ничего не угрожает.

«Как показывает практика последних пяти лет, все соглашения в мировом нефтяном бизнесе, в которых изначально проявляется интерес Саудовской Аравии и РФ, завершаются подписанием соответствующих договоров. Даже провал переговоров в рамках ОПЕК+ в апреле в итоге завершился подписанием такого договора», – сказал аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

Глава люксембургского офиса консалтинговой группы «KRK Group» Никита Рябинин тоже не сомневается в продлении сделки, поскольку ее срыв, по мнению эксперта, восстановит риск переполнения мировых нефтехранилищ.

Для России пролонгация сделки ОПЕК+ будет выгодна, говорила замдиректора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Вкупе с восстановлением мирового спроса на нефть это позволит нефтяным котировкам приблизиться к отметке $50 за баррель к концу года. А значит,

пессимистичные прогнозы по поводу дефицита российского бюджета не сбудутся, и он составит порядка 4-5 трлн рублей, а не 5,6 трлн.

Один из главных факторов, способных помешать восстановлению спроса на нефть на мировом рынке – рост напряженности в отношениях между США и Китаем, уверена Наталья Мильчакова. Если страны вернутся к полномасштабной торговой войне, это негативно скажется на темпах роста мировой экономики в целом, а значит – и на потребности в энергоносителях.