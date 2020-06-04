Утомленные карантином: на что готовы тратить россияне

Почти половина россиян (47%) испытывают тревожное состояние на фоне пандемии и уверены, что худшее еще впереди. В соответствии с таким настроем они демонстрируют нетипичное потребительское поведение. Это следует из мониторинга потребительских настроений «Российские потребители — новая реальность», подготовленного BCG и «Ромир» (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

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Уровень тревожности потребителей в России немного сократился по итогам мая, тем не менее 62% опрошенных считают, что мир находится в серьезной опасности из-за пандемии, еще 75% сказали, что стараются избегать мест массового скопления людей. И самое главное — 62% респондентов заявили об изменении своих повседневных потребительских привычек.

Люди привыкают к новой норме поведения, в том числе к социальному дистанцированию, как основе безопасности. Теперь россияне опасаются лично обращаться в медицинские учреждения, даже при проявлении симптомов COVID-19.

Более 40% респондентов попробует проконсультироваться по телефону, а 17% сообщили, что предпочтут самолечение, лишь бы не ходить в поликлинику.

Исследование показало, что россияне утомлены карантином и мечтают вернуться к обычной жизни, и уже в ближайшие месяцы намерены постепенно возвращать свои расходы на обычный уровень.

Поесть и отправиться в путь

По мере снятия ограничений более половины опрошенных планируют вернуться к докризисному уровню трат в таких категориях, как продукты питания, одежда и обувь, а также косметика.

Наиболее радикально уровень тревожности снизился относительно путешествий, развлечений и походов в ресторан (на 7-10%). Среди наиболее востребованных потребительских предпочтений, на которые также не жалко денег — домашний интернет, безрецептурные препараты, платное ТВ.

Спрос на потребительские кредиты если восстановится, то, в первую очередь, на автомобили — в этом сегменте свою заинтересованность обозначили 23% респондентов.

Если говорить о категориях населения, на которые стоит ориентироваться продавцам товаров и услуг, то впервые за долгое время «наиболее перспективными с точки зрения увеличения потребления сейчас выступают люди от 45 до 60 лет».

Они всегда демонстрировали значительную склонность накапливать и пополнять «подушку безопасности», поэтому эта возрастная категория может позволить себе восстановить потребление по окончании карантина, отмечает партнер в Московском офисе BCG Максим Бахтин.

«Интересно наблюдать микс новых и докризисных привычек. Так, после снятия карантина люди хотят продолжить готовить дома, больше проводить время с семьей, а также гулять, заниматься спортом, отмечает управляющий директор и партнер BCG Иван Котов.

К новым трендам — покупкам через онлайн-каналы, онлайн-шопингу быстро привыкли. Электронная торговля лидирует среди всех прочих каналов. При этом спрос в традиционных каналах снижается, особенно, в торговых центрах. «Даже после снятия ограничений риск заражения вирусом и неуверенность потребителей в стабильности своих доходов скорее всего продолжит негативно влиять на офлайн-торговлю», — прогнозирует управляющий директор и партнер BCG Иван Котов.

«Кризис, с которым мы столкнулись, аналогов не имеет: это не просто экономический или социальный кризис, но кризис цивилизационный, кризис смысловой.

Происходит переоценка ценностей и привычных паттернов потребления, которые складывались у нескольких поколений годами, а сейчас наблюдаются как никогда быстрые трансформации», — считает президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милёхин.

Живучие и адаптивные москвичи

Социолог считает, что «россияне чрезвычайно адаптивны». «Мы пережили в трех поколениях такое количество потрясений, а за последние 20 лет какие только кризисы не переживали, что и с этим наши потребители и бизнес-структуры определенно справятся, несмотря на явную апатию в потребительских настроениях, связанную с усталостью от ограничительных мер», — говорит Милехин.

Как показало исследование BCG и «Ромира», в 90% категорий продуктов и услуг сейчас наблюдается снижение потребительского спроса. А те немногие категории, где идет или восстанавливается потребительский рост, связаны с режимом поддержания самоизоляции, либо с опасениями по поводу здоровья.

В целом потребительские тренды во многом формируются на ожиданиях падения собственных доходов и повышения цен, отмечается в исследовании.

При этом жители Москвы ожидают, что для них ограничительные меры продлятся дольше, поэтому и тратить на «самоизоляционные» категории товаров планируют больше, чем остальные россияне.

Кроме того, они более негативно (по сравнению с российскими регионами) оценивают перспективы тех отраслей экономики и соответственно категорий товаров, в которых уже идет спад.

В опросе участвовало 1 200 респондентов из различных социальных групп по всей России. Замеры поведения потребителей проводились на горизонте шести месяцев. Были проанализированы данные о потребительских расходах в 45 товарных категориях, включая товары длительного пользования, транспорт, туризм, здравоохранение.

Проблема не в деньгах, и в их количестве

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в основном согласны с тем, что российские потребители теперь живут в новой реальности. «Основные факторы, влияющие сейчас на потребление — это сокращение доходов и неопределенность в отношении будущего. По нашему макропрогнозу на 2020 год, реальные доходы населения даже при самом благоприятном сценарии упадут на 10%, а в худшем случае снижение может дойти до масштабов, сопоставимых с тем, что творилось в 90-е годы прошлого века», — говорит ведущий эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Большинство россиян действительно склонны весьма негативно оценивать свои будущие доходы и половина респондентов указали, что ожидают ухудшения своего материального положения, показало исследование Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП). При этом самые негативные оценки дают экономически активные и обеспеченные граждане, отмечает ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

Но ключевой вопрос сейчас для потребителей вовсе не в доходах, не в отложенном спросе, а в том, что ждет страну впереди. А с этим как раз самая большая проблема, отмечают эксперты ИНСАП.

«По результатам наших онлайн-опросов, где в выборку, как правило, попадают жители крупных городов, среди которых больше людей с высшим образованием, имеющих высокий социальный и материальный статус, пессимистичных ожиданий больше, чем в целом по стране — 69% респондентов считают, что их материальное положение в будущем станет хуже», — говорит Рогозин.

По социологическим исследованиям видно, что у людей сейчас формируется негативное представление о будущем. «Конструируется образ реальности, который, как известно, может формировать саму реальность. Поэтому в ближайшем будущем, даже при отмене строгих карантинных мер, будет наблюдаться падение спроса, затоваривание складских помещений, падение выручки от реализации по основным группам потребительских товаров», — прогнозирует Рогозин.

Он признает, что ухудшение потребительских настроений россиян связано и с объективными причинами. Никто не отменял тяжелых последствий самоизоляции для экономики, но «негативные ожидания резонируют и усугубляют экономическую ситуацию».