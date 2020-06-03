50 млн евро: Польша угрожает штрафом «Газпрому»

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (УОКП) инициировало новое расследование против «Газпрома». Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт регулятора, российской корпорации угрожают штрафом в 50 млн евро.

Причиной тому – отказ сотрудничать с Варшавой по делу о строительстве газопровода «Северный поток – 2».

Еще в 2018 году УОКП начало расследование в отношении «Газпрома» и его партнеров по строительству трубы через Балтийское море – австрийской OMV, германских Wintershall и Uniper, англо-голландской Shell и французской Engie – предъявив по итогам его обвинения в нарушении польского антимонопольного законодательства из-за финансирования проекта СП-2.

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Варшава полагает, что «Газпром» заключил финансовую сделку с вышеуказанными компаниями, что в итоге может «ограничить конкуренцию» на рынке.

В начале 2020 года УОКП попросил российскую газовую компанию передать документы по этому делу – копии контрактов, подписанных с европейскими партнерами.

«Газпром» несколько раз отказывался предоставлять документы. «Поэтому я возбудил дело против «Газпрома» о наложении штрафа за отказ в предоставлении информации во время разбирательства», – отметил руководитель УОКП Томаш Хрустный.

При этом, считает польский чиновник, у его ведомства есть «соответствующая доказательная база», и УОКП близится к финалу расследования.

28 апреля заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский заявил, что Варшава попытается арестовать активы газопровода «Северный поток – 2», если польская государственная газовая компания PGNiG не получит от российского «Газпрома» средства по итогам Стокгольмского арбитража.

«Юридические инструменты для взыскания с «Газпрома» у нас есть. <...> Прежде всего следует наложить арест на акции компаний «Северный поток» и «Северный поток — 2». Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода», – отметил замминистра.

По словам Ковальского, Польше также необходимо отказаться от любых уступок в отношении «Газпрома» при взыскании 6 млрд злотых, которые «причитаются» ей. В конце марта, напомним, польский энергетический концерн PGNiG также сообщил о получении решения арбитражного суда в Стокгольме по разбирательству с «Газпромом».

«Арбитражный суд <...> изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту, в том числе через его значительную и прямую связь с рыночными котировками природного газа на европейском энергетическом рынке», — заявили в Варшаве.

Для PGNiG применение измененной формулы ценообразования существенно улучшит условия ведения торговой деятельности из-за большей согласованности между индексацией цен, влияющих на стоимость импорта газа, и рыночной ценовой политикой продажи газа. «В соответствии с положениями Ямальского контракта и окончательного решения, новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть, с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены», — говорится в заявлении польской компании. Таким образом,

«Газпром», по утверждению PGNiG, должен вернуть разницу в цене, что составляет порядка $1,5 млрд за почти шесть лет (с 1 ноября 2014 по 29 февраля 2020 года).

Ямальский контракт был подписан сторонами в 1996 году, он предусматривает ежегодные поставки в Польшу в объеме до 10 млрд кубометров газа. Договор действителен до 2022 года, причем в 2012 году стоимость газа для Польши была снижена на 10%.

В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж по поводу очередного снижения стоимости, по ее мнению она «не соответствует ситуации на рынке». Польша не хочет продлевать Ямальский контракт и намерена обеспечивать свои потребности, во-первых, за счет сжиженного природного газа (СПГ), а во-вторых – с помощью газопровода Baltic Pipe, который должен связать польский берег с норвежским шельфом — через территорию Дании.