Бочка наполняется: Нефть пробила $40 за баррель

Впервые с 6-го марта, когда стало известно о разрыве сделки ОПЕК+, цена августовских фьючерсов на североморскую марку Brent выросла до $40 за баррель (+1,14%). Это произошло по состоянию на 03.44 мск, по данным, на утро баррель европейской нефти котируется на границе $40 с трендом на повышение. Стоимость нефти бренда WTI с отгрузкой в июле также поднялась — на высшей отметке она добралась до уровня $37,81 за баррель, это на 2,7% превосходит результат на закрытии предыдущих торгов.

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Нефтяные аналитики полагают, что нефтедобывающие страны ведомые Саудовской Аравией и Россией придут к новой договоренности по сокращению добычи, что станет ответом на кризис в нефтяной и газовой промышленности. По данным агентства Bloomberg, ОПЕК может продлить нынешнее соглашение о снижении добычи.

Помимо этих новостей на цены положительным образом влияет восстановление автомобильного движения в крупнейших странах потребителях нефти.

Радикальное снижение дорожного трафика из-за введения карантинных мер по COVID-19 спровоцировало перепроизводство в отрасли. В результате в апреле цены на нефть достигали отрицательных значений.

Кроме того, ожидается, что Саудовская Аравия в рамках соглашения ОПЕК+ снизит в текущем месяце поставки нефти в некоторые регионы Азии. Примерно в два раза отгрузка арабской нефти должна сократиться в США и Европу, сообщает Bloomberg ссылаясь на инсайдерскую информацию.

«Saudi Aramco сократила законтрактованные на июнь отгрузки по крайней мере для 12 азиатских клиентов», – приводит агентство слова неназванного собеседника.

В то же время многие трейдерские компании Юго-Восточной Азии констатируют, что сокращение поставок арабской нефти уже составляет 20-30%, о поставках в старых объемах говорят только три региональных покупателя. Наиболее значительно пострадали от сокращения добычи покупатели в Китае и Индии.

Источник агентства Bloomberg полагает, что Эр-Рияд намерен повысить цены на большинство сортов нефти, поставляемой в США и Евросоюз. При этом сокращение отгрузки в эти регионы будет значительнее, чем в Азию.

Изначально онлайн-заседание нефтедобывающих стран ОПЕК+ должно было пройти 9 июня, но затем было принято решение перенести его на ближайший четверг – 4 июня. В ходе переговоров будут затронуты перспективы дальнейшего продления сделки по сокращению добычи черного золота. Коалиция ОПЕК+ может сохранить нынешний вариант сделки вплоть до 1 сентября, это, по мнению ряда экспертов, приведет к дальнейшему росту цен на фоне постепенного восстановления автомобильного движения в странах, скованных коронавирусным карантином.

Впрочем, есть риск, что высокая волатильность цен на углеводороды сохранится.

Некоторые аналитики убеждены, что Россия и ряд других нефтедобывающих стран будут наращивать сбыт нефти, несмотря на договоренности. С начала марта 2020 года Саудовская Аравия и Россия вели активную ценовую войну – добыча черного золота росла, несмотря на тотальный обвал спроса. И лишь новый раунд переговоров в апреле привел к соглашению между коалицией нефтедобывающих стран о заморозке добычи.

Рост нефтяных котировок положительно сказался на укреплении российской валюты. По данным Московской биржи, курс американского доллара расчетами «завтра», по информации на 20:50 мск, упал на 34 копейки и составил 68,78 рубля, курс евро — на 15 копеек, до уровня 76,8 рубля.

Рубль в течение всего вчерашнего дня показывал уверенный рост по отношению к доллару и евро, что во многом объясняется сохраняющимся спросом инвесторов на рублевые активы. В итоге курс рубля вернулся к уровню 6 марта, когда и началась его девальвация из-за выхода России из сделки ОПЕК+.

Рубль уверенно идет к нижней планке коридора 67-72 за доллар, все больше голосов раздается в пользу дальнейшего роста нашей валюты, но есть и те, кто считает, что пора покупать американский доллар, отмечает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

«Я, например, пока не вижу никаких рисков для российского рубля. Мировые рынки полны оптимизма, в Charles Schwab даже заявили о начале нового бычьего рынка. В общем, ничто пока не мешает рублю дойти до уровня 67», - считает Богданов.

По словам аналитика, скорее всего, укрепление рубля может продолжиться до решения Банка России по ключевой ставке. Если ЦБ радикально снизит ставку, например, сразу на 100 б.п., то это должно остановить укрепление рубля. Хотя намеки на дальнейшее снижение, сделают эту паузу краткосрочной, считает Богданов.