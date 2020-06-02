Временный спад и новые схемы: банки рассказали о мошенничествах

Количество попыток обмануть банковских клиентов с помощью социальной инженерии (манипулирование поведением человека с использованием социальных и психологических навыков) в мае этого года снизилось, однако мошенники продолжают придумывать новые схемы, рассказали «Газете.Ru» в российских банках.

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В мае по сравнению с апрелем число попыток мошенничества по отношению к клиентам Сбербанка уменьшилось на 6%, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе.

«На текущий момент рано подводить итоги по маю, однако по предварительным оценкам наметилась положительная динамика — столкнувшихся с мошенничеством клиентов обращается на 17% меньше, чем в начале года», — ответили «Газете.Ru» в ВТБ.

Такой спад носит сезонный характер и связан с майскими праздниками, уточнили в Сбербанке. В кредитной организации не видят оснований полагать, что долгосрочный тренд на рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии сменился спадом.

«Активность мошенников может несколько снизиться в летний период отпусков, когда россияне отправятся на отдых. Но с конца августа – начала сентября число мошеннических схем может увеличиться», — предупреждает партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов. По его словам, наиболее распространенные летом способы обмана все так же будут связаны с кражей информации о банковских картах, но к ним еще добавятся смс-рассылки со ссылками, ведущими на фейковые сайты.

Население знает, что государство оказывает гражданам финансовую помощь, производит выплаты семьям с детьми, говорит специалист по кибербезопасности:

«Соответственно, мошенники будут воровать (либо покупать готовые) телефонные базы и методично звонить абонентам, представляясь сотрудниками крупных банков или даже госорганов. Все, что нужно жертве – ввести данные банковской карты, перейдя по ссылке в смс от «специалиста». Как только данные становятся известны злоумышленникам, они похищают доступные остатки средств на карте», — рассказывает «Газете.Ru» Мясоедов о популярной схеме.

Эксперт также предупреждает о схеме, когда мошенники просят человека оформить на себя кредит в режиме онлайн — якобы это подтвердит данные клиента банка, а средства ему потом вернутся, но, естественно, человек остается с огромным долгом.

«По мере того, как люди будут узнавать о способах обмана, мошенники будут придумывать новые их виды, вводя население в заблуждение», — уверен Мясоедов.

В Сбербанке за последние два месяца зафиксировали появление десятков новых мошеннических схем, большинство из которых имеют прямое или косвенное отношение к теме коронавируса, рассказали в пресс-службе. В числе наиболее актуальных – схемы, связанные с сайтами объявлений и фейковыми службами доставки.

«Например, на сайте объявлений выставляются товары по цене ниже, чем у остальных. При обращении покупателя «продавец» сообщает, что живёт в другом городе, и нужно оформить доставку. Для оформления покупки нужно пройти по ссылке, которую он пересылает клиенту, — описали в Сбербанке распространенную схему обмана. — Проходя по ссылке, человек попадает на поддельный сайт одной из компаний по доставке, на которой ему предлагают оплатить товар и доставку с банковской карты. Он оплачивает товар, но ничего не получает взамен: в реальности он перевёл деньги на карту мошенника».

Даже получив деньги, злоумышленники могут убеждать, что произошла ошибка операции и деньги будут возвращены, предупреждают в Сбербанке. Затем они отправляют другую ссылку, с формой возврата, и ситуация повторяется, только под другим видом. Таким образом, покупатель обманывается дважды.

«Существует еще один вариант этой схемы – «сбой на сайте». Мошенник утверждает, что покупку нельзя оплатить на сайте площадки из-за технического сбоя, и присылает ссылку якобы от службы поддержки», — рассказали в кредитной организации. О подобной схеме рассказал и директор «Интеллектуального Резерва» Павел Мясоедов.

Директор службы информационной безопасности Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Миклухо заявил РИА «Новости», что активность мошенников, которые пытаются обмануть клиентов банка, в мае по сравнению с апрелем снизилась на 40%.

При этом, по оценкам эксперта, в апреле количество обращений клиентов, столкнувшихся со звонками мошенников, увеличилось примерно на треть. Он отметил, что рост активности мошенников связан с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции – для людей это серьезное изменение повседневной жизни, многие испытали определенный стресс из-за ряда ограничений, и мошенники пытались воспользоваться этой ситуацией.

«В мае во многих регионах началось смягчение коронавирусных ограничений, люди постепенно выходили на работу, возвращались к привычному образу жизни и стали менее уязвимы к атакам мошенников», — цитирует РИА «Новости» Дмитрия Миклухо.

Заместитель директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев рассказал «Газете.Ru» о самом распространенном методе мошенничества. Это социальная инженерия, с помощью которой мошенники побуждают клиентов переводить денежные средства и/или выясняют у клиента реквизиты банковских карт и счетов. При осуществлении звонка клиенту мошенники представляются работниками государственных органов, рассылают sms/e-mail сообщения со ссылками. Эксперт приводит в пример актуальные сегодня ссылки на прохождение опросов и выплату компенсаций, предоставление отсрочки по выплате кредитов, получение пособий, оплату штрафов, покупку товаров и услуг по сниженным ценам, оказание псевдомедицинских услуг (лекарства и тесты на коронавирус) и прочее, объясняет Илья Сулоев.



Руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев отмечает, что в банке не наблюдают роста активности в области социальной инженерии, однако говорить о том, что мошенники отказались от этого подхода, еще рано.

«Cоциальная инженерия остается самым действенным инструментом злоумышленников. К сожалению, еще очень многие готовы назвать данные карты, пароль от интернет-банка или код из смс, когда слышат, что им представляются сотрудниками банка», — говорит «Газете.Ru» эксперт, добавляя, что главный инструмент в борьбе с социальной инженерией — это бдительность и соблюдение цифровой гигиены.

Во вторник, 2 июня, Роспотребнаодзор выпустил памятку о мошеннических действиях в условиях пандемии COVID-19. Ведомство напомнило, что на фоне пандемии активизировались различного рода мошенники, решившие воспользоваться страхами потребителей. Роспотребнадзор также обращает внимание на социальную инженерию и напоминает о том, что опасно переходить по неизвестным ссылкам и вводить свои персональные данные.

«Для обмана потребителей используются разные новые аспекты возникшей ситуации: оплата якобы выписанного штрафа, обязательное проведение платного анализа или особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы», — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, в памятке говорится о том, что недобросовестные граждане и юридические лица стали нередко предлагать на условиях предоплаты «уникальные» товары, призванные защищать от заражения и бороться с коронавирусом — это могут быть особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и прочее. Также известны случаи, когда мошенники пытались проникнуть в квартиру с целью совершения кражи под новыми предлогами: визит врача, социального работника, сотрудника компании, проводящей санитарную обработку помещений, предупреждает Роспотребнадзор.