«За рабский труд»: в Госдуме предложили платить МРОТ домохозяйкам

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым внесли законопроект о пособиях для домохозяек в размере МРОТ, пишет РИА Новости.

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В случае одобрения, новый закон вступит в силу с 1 января 2021 года. По словам Нилова, эта инициатива обусловлена «несложной социально-экономической логикой».

«Не нужно недооценивать их востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе – вне зависимости от любой короны», – цитирует политика РИА Новости.

Идею ввести такую меру поддержки граждан, которые тратят все свое время на домашнее хозяйство, еще в начале февраля озвучил лидер фракции Владимир Жириновский,

назвав этот труд «рабским, и в воскресенье, и в праздник, и в собственный день рождения» (цитата по Радио Sputnik).

В законопроекте указано, что под домашним хозяйством подразумеваются уборка дома, готовка, уход за детьми и родителями в возрасте, а также инвалидами с детства первой группы, и остальные домашние дела.

Предполагается, что претендовать на такую выплату сможет только один из членов семьи, но только в том случае, если среднедушевой доход в семье не превышает двукратного МРОТ в регионе.

Порядок начисления таких выплат будет определяться Минтрудом, а соответствующее заявление граждане смогут подавать через органы соцзащиты или МФЦ.

По задумке выплаты будут начисляться только если семья проживает совместно.

«Чтобы пособия женщинам платить за домашний труд вплоть до того времени, пока она живет вместе с мужем и детьми, в том числе и взрослыми. Вот одна семья. Это огромная нагрузка. Если дети поженились, вышли замуж, уже муж умер или ушел к другой – все, пособие прекращается», – говорил Жириновский в феврале (цитата по Радио Sputnik).

Необходимость введения таких выплат Ярослав Нилов объяснил тем, что хотя сейчас и есть другие меры поддержки, обусловленные пандемией коронавируса, они, как и сам вирус, носят временный характер, а значит, когда-то будут отменены. А сами домохозяйства – никуда не денутся.

Если законопроект будет одобрен в нижней палате парламента, ему еще предстоит пройти одобрение сенаторами Совета Федерации, а там не все согласны с необходимостью внедрения такой меры поддержки.

Еще в феврале, когда впервые стало известно о подготовке такого законопроекта депутатами ЛДПР, первый замглавы комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский заявил РИА Новости, что

сенаторы вряд ли поддержат эту правовую норму.

Тогда парламентарий сказал, что дополнительный уход за пожилыми родственниками и отпуска в связи с рождением детей в плане выплаты пособий уже предусмотрены законодательством и нацпроектом «Демография». В связи с этим, по мнению Рязанского, «просто предложение платить пособие за домашний труд вряд ли пройдет», – цитировало Рязанского РИА Новости.

Сейчас в рамках новых мер по поддержке граждан действует новый механизм – выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. С 1 июня каждая семья, в которой есть такие дети, может обратиться за единовременной выплатой 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Кроме того, малообеспеченные семьи могут обратиться за выплатой дополнительно 5,5 тысячи рублей (в среднем по России), если в них есть дети в возрасте от 3 до 7 лет. Эти деньги будут начисляться с января этого года, то есть, если на тот момент в семье уже был ребенок в указанном возрасте, то деньги начислят за все пять прошедших месяцев.