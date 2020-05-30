После пандемии: названы профессии с повышением заработка

После окончания пандемии коронавируса повышения зарплат стоит ожидать PR- и SMM-специалистам, а также продюсерам и контент-менеджерам, так как бизнесу необходимо будет улучшать свой сервис, отмечают эксперты Института прогрессивного образования. Результаты исследования были опубликованы RT.

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По данным специалистов, работникам перечисленных профессий стоит ожидать прибавки к зарплате также потому, что бизнесу в кризисный период после окончания распространения коронавируса необходимо будет выгодно выделяться на фоне конкурентов и увеличивать число своих постоянных клиентов.

Помимо этих специалистов зарплаты увеличатся, согласно исследованию, и у IT-специалистов, аналитиков больших данных и онлайн-маркетологов.

Кроме того, увеличения заработной платы могут ожидать и антикризисные менеджеры, консультанты по финансам и управленцы в сфере логистики, а также специалисты по тайм-менеджменту, которые будут необходимы в период, когда жизнь будет возвращаться в нормальное русло.

По мнению экспертов Института прогрессивного образования, оклад может вырасти и у медиков, а также специалистов естественно-научного цикла, психологов и психотерапевтов. В то же время предполагается, что зарплаты вырастут у опытных онлайн-педагогов, репетиторов и виртуальных гидов.

При этом работники аграрного сектора также могут рассчитывать, по мнению исследователей, на повышение уровня оплаты труда. В число таких специалистов вошли агрономы, лаборанты, операторы машинного доения, зоотехники, ветеринары.

В начале мая Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии будут наиболее востребованы после окончания пандемии и снятия всех мер, которые были ранее предприняты для борьбы с распространением инфекции. Так, в краткосрочной перспективе после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу особенно востребованными станут антикризисные консультанты. Они, по словам экспертов, смогут помочь продвинуть предприятия, которые оказались в критическом положении.

Актуальными станут и услуги консультантов по личным финансам. Кроме того, востребованными станут программисты, SMM и контент-менеджеры. Исследователи объясняют повышение спроса на их услуги тем, что многие компания перешли на электронные платформы, передает RT.

Кроме того, будут востребованы в первое время и консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, а также курьеры вместе с водителями и диспетчерами доставки, так как при помощи сотрудников этих специальностей устанавливается связь между клиентами и компаниями.

В этот список, как и в предыдущий по повышению зарплаты, вошли и эксперты в сфере тайм-менеджмента, которые помогут организовать эффективную работу сотрудников в онлайн-режиме на постоянной основе, научив их правильно распределять время. Для самих работников, которые организовали рабочее место у себя дома, могут потребоваться услуги дизайнеров интерьера.

Специалисты также уверены, что за арендованными помещениями и офисами теперь будут следить не несколько сторожей, а операторы охранных систем.

«Потребуются совершенно новые профессии, которые будут образовываться на стыке традиционных. Например, юриспруденции и пиару придется слиться с цифровыми навыками, медицине — с инженерией, агрокультуре — с робототехникой. Это повлечет фундаментальные перемены не просто в сфере занятости, но и в системе школьного, среднеспециального и высшего образования России», — уверена директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

В исследовании также обращалось внимание, что актуальными будут услуги сиделок, соцработников, онлайн-врачей общей практики, которые помогут людям заботиться о своем здоровье и о состоянии близких. Помимо них востребованными станут психологи из-за того, что люди долгое время находились, в основном, дома. По мнению экспертов, после пандемии люди будут особенно нуждаться в услугах специалистов по сантехнике, сборке мебели.