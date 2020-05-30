«Трамп был в ярости»: Меркель защитила «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение главы Белого дома Дональда Трампа принять участие в саммите G7, которым президент США стремится символизировать возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

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По словам высокопоставленного американского чиновника, лидеры двух стран не сошлись в ряде принципиальных международных вопросов, в том числе — в отношении экспортного газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря «Северный поток — 2».

Чиновники, осведомленные о трансатлантических дискуссиях, сказали, что Трамп был в ярости из-за нежелания Меркель присутствовать на саммите, он позвонил президенту Франции Эммануилу Макрону и выражал негодование, пишет американское издание Politico.

На этой неделе посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести очередные санкции против «Северного потока — 2».

«Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым», — сообщил Гренелл газете Handelsblatt.

Он также рассказал о наблюдении за суднами-трубоукладчиками, которые планируют достроить газопровод. Это «Академик Черский» и «Фортуна». США ожидают, что Россия в итоге сможет завершить строительство газопровода.

Но в США уверены, что смогут если не предотвратить достройку трубопровода, то хотя бы помешать вводу его в эксплуатацию.

Какими именно могут быть санкции, неизвестно. Скорее всего, будут введены ограничения против фирм, которые будут обслуживать трубопровод. Возможно также, что США примут санкции против покупателей российского газа.

В ответ на это оператор СП-2 — компания Nord Stream 2 AG и его партнеры считают, что угроза санкциями является незаконной дискриминацией.

«Любая такая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний», — указал пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

По его словам, Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию «отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата».

Газопровод «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Газопровод тянется от российского побережья через Балтийское море до Германии.

Против реализации проекта выступают Соединенные Штаты, Украина и ряд европейских стран. США хотят «защитить Европу» от «российского давления», которое якобы может усилиться, если газопровод начнет функционировать. Однако это не единственная цель американской стороны — власти США хотят продвинуть свой сжиженный природный газ (СПГ) на европейский рынок.

Для этого Вашингтон с января прошлого года ввел санкции в отношении иностранных партнеров России, которые участвовали в строительстве газопровода. В частности, американские власти требовали, чтобы эти компании прекратили работу в рамках этого проекта.

Практически сразу о своем выходе заявила швейцарская компания Allseas, которая вывела свои судна из зоны строительства, из-за чего работа была приостановлена.

Однако действия США лишь притормозили темпы реализации «Северного потока — 2». По словам российского президента Владимира Путина, Россия способна самостоятельно закончить строительство газопровода. Он отметил, что «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года или в первом квартале следующего года.

Глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге Клаус Эрнст заявлял, что «Северный поток — 2» важен для европейских государств и наложенные на него санкции США требуют ответных действий.

Эрнст указывал, что СП-2 необходим среди прочего потому, что проект позволит поставлять дополнительные объемы газа в Европу. По его мнению, американские санкции, наложенные на компании, вовлеченные в реализацию этого проекта, являются неприемлемыми и требуют решительной реакции со стороны Европы.

Среди потенциальных ответных шагов немецкий политик называл наложение контрсанкций на американский газ, добываемый компаниями США посредством гидроразрыва пласта.

«Экономические отношения с Россией следует развивать, потому что спустя пять лет после «событий на Украине и в Крыму» легитимность западных санкций «вызывает серьезные сомнения», — пояснял Эрнст.

По его словам, Германии нужен российский газ, потому что Берлин постепенно отказывается от ядерной энергетики и угля. Сырье, поставляемое, например, из США, не может рассматриваться в данном случае как альтернатива, потому что «оно очень дорого и менее экологично», детализировал немецкий политик.