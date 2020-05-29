Идея ограничить аборты: какие риски у борьбы за «право на жизнь»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за ограничение продажи в аптеках абортируемых препаратов и предложила ввести систему финансирования лечебных заведений, которая будет зависеть от количества проведенных абортов. Об этом сообщается в докладе детского омбудсмена за 2019 год, размещенном на официальном сайте Кузнецовой. В пятницу, 29 мая, он был направлен президенту РФ.

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Омбудсмен считает, что система защиты права ребенка на жизнь нуждается в дополнительных законодательных мерах, таких как повышение уровня социальной поддержки семей с детьми и расширение льгот не только для государственного, но и для частного сектора оказания услуг.

«В частности, можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объём выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов», — отмечается в докладе. По мнению Кузнецовой, клиника должна быть заинтересована в сохранении ребёнка, а не в оказании услуги по искусственному прерыванию беременности. Соответствующие предложения направлены в Федеральное Собрание Российской Федерации.

Опрошенные «Газетой.Ru» акушеры-гинекологи предупреждают, что

такая инициатива не только не принесет ожидаемых результатов, но и приведет к росту осложнений и смертности среди женщин.

«Логично, что под тем или иным предлогом клиники будут отказывать в проведении абортов. В итоге барышни будут обращаться в подпольные клиники и в конце концов пытаться устроить аборт самостоятельно. Такое в истории уже было, за запретами последовал резкий и многократный рост женской смертности», — говорит акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков.

«Врачи будут под любым предлогом отказывать в прерывании беременности, так как медицинское учреждение должно себя обеспечивать», — соглашается гинеколог-эндокринолог, главный врач Клиники доктора Назимовой Евгения Назимова.

Она также добавляет, что опыт не только нашей страны, но и зарубежья знает много попыток запретов, ограничений прерывания беременности, увеличений требований для его совершения, и каждый раз это приводило к росту криминального производства абортов.

«Женщине откажут в больнице, и хорошо если она обратится в частную клинику. В противном случае она пойдет и купит таблетки для медикаментозного аборта на черном рынке, прочитает на форуме как их пить, а потом многочисленные осложнения, рост смертности», — предупреждает Евгения Назимова.

Доктора подчеркивают, что единственный способ снизить количество абортов — не запретить их делать, а дать всем необходимую информацию о контрацепции, поскольку, как отмечает Евгения Назимова, чаще всего незапланированная беременность является недостатком соответствующих знаний.

«Я сам не делаю аборты и не поддерживаю это дело, но я также против того, чтобы ограничивать людей выборе их судьбы. Женщина должна иметь право решать, хочет ли она сейчас становиться матерью или строить карьеру. Это глупость, и это неправильно. Средства, которые уходят на борьбу с абортами, рациональнее направить на просвещение в вопросах здорового образа жизни и методов контрацепции», — соглашается Владимир Сусряков.

Примечательно, что по статистике меньше всего абортов делается в Москве и Дагестане. Это подтверждают данные Росстата за 2018 год. Больше всего абортов за этот период было сделано в Еврейской автономной области (на 1 тыс. женщин — 36,6 аборта), Республике Тыва (34,5) и Сахалинской области (32,2). Всего в 2018 году было зафиксировано 567,1 тыс. абортов.

Что касается предложения Анны Кузнецовой «ограничить продажи в аптеках абортируемых препаратов», врачи и участники рынка теряются в догадках, о чем может идти речь в этой формулировке.

По словам Евгении Назимовой, препараты для медикаментозного аборта доступны только клиникам, которые их совершают. В аптеке купить их нельзя. «Найти их можно разве что нелегальном рынке, однако как ограничить продажу того, что и так запрещено — вопрос интересный», — говорит главврач Клиники доктора Назимовой.

Об этом же говорит и генеральный директор аптек «Неофарм» и «Столички» Евгений Нифантьев:

«Аптеки продают только то, что им разрешено по закону, а именно противозачаточные средства и средства экстренной контрацепции — и то, и другое отпускается только по рецепту врача», — объясняет Нифантьев «Газете.Ru».

Как подсчитали для «Газеты.Ru» аналитики DSM Group в 2019 году продажи препаратов для экстренной контрацепции с действующим веществом Левонгестрел (содержится в таких средствах как Постинор, Эскапел, Модэлль) в аптеках и так сократились. В реальном выражении их было продано на 3,9% меньше по сравнению с предыдущим годом, а в денежном - на 1,6%, до 822,5 млн рублей. В 2015-2019 годах продажи снижались за исключением 2018 года, когда прирост составил 1%. С начала 2020 года спрос на препараты для экстренной контрацепции упал на 20,8% в реальном и 9,1% в денежном выражении.