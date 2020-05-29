Особый порядок: Минтруд предложил новые правила увольнения

Министерство труда и соцзащиты составило проект постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году», регулирующий взаимодействие работодателя и работников в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителя Минтруда и источник, близкий к правительству.

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В постановлении правительству предлагается воспользоваться временным правом ввести особое регулирование трудовых отношений в период пандемии. Кабмин сможет временно установить такие правила после утверждения пакета мера по поддержке бизнеса и граждан. К настоящему моменту Госдума рассмотрела закон в трех чтениях, он ждет одобрения Совета Федерации и президента.

По Трудовому кодексу РФ работодатель с целью оптимизации персонала может ввести простой, сократить штат или численность сотрудников, а также перевести сотрудников на неполный рабочий день. Проект постановления предлагает запретить увольнять сотрудников или отправлять в простой по инициативе работодателя в том случае, если на деятельность компании негативно повлияли ограничения, направленные на предотвращение пандемии — в том числе даже если деятельность предприятия полностью приостановлена.

«Прекращение трудовых отношении с работником, на которого распространяются ограничительные мероприятия, осуществляется по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон»,

— отмечается в документе.

При этом в проекте постановления не прописан запрет на принятие решения по сокращению штата или численности персонала. Однако предлагается установить, что если такое решение все же принимается и срок уведомления сотрудников истекает в период карантина, увольнение должно производиться только после завершения ограничительных мер. По Трудовому кодексу работодатель должен предупредить сотрудников о предстоящем увольнении, если оно обусловлено сокращением штата или ликвидацией организации, не менее чем за два месяца.

Срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора или режима работы Минтруд предлагает сократить с двух месяцев до двух недель, в случае если его необходимость вызвана карантинными ограничениями.

Кроме того, в проекте постановления предлагается наделить работодателя правом переводить работника на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без его согласия на срок до трех месяцев, в то время как по действующему трудовому законодательству такой перевод возможен только на один месяц.

О новом графике рабочего времени «для рассредоточения работников в помещениях» Минтруд предлагает уведомлять не позднее чем за семь календарных дней до вступления нового режиме в действие, говорится в проекте постановления.

Отступающий от кодекса трудовой режим ведомство намерено распространить только на 2020 год. Профсоюзы и эксперты поправки Минтруда раскритиковали, увидев в них риски демонтажа трудового законодательства.

«Это сокращение прав трудящихся, вызванное обстоятельствами внешнего характера, но направленное на то, чтобы облегчить участь работодателя», — заявил РБК проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, отметив, что основная масса увольнений происходит через принуждение работника уйти, либо по соглашению сторон, либо по собственной инициативе.

Проект постановления правительства, разработанный Минтрудом, «грубо нарушает иерархию источников права, основанную на Конституции и Трудовом кодексе», делится своим мнением с РБК заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА имени О.Е.Кутафина Никита Лютов. Он считает, что документ представляет собой попытку «ради революционной целесообразности» актами правительства регулировать то, что подлежит регулированию на законодательном уровне. «При этом власть избегает введения чрезвычайного положения», — напоминает эксперт.