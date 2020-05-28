Оптимизация работы: Datsun уйдет с российского рынка

В России будет прекращена сборка Datsun от японского автомобильного концерна Nissan, который решил свернуть ряд зарубежных производств. Об этом стало известно из программы трансформации и устойчивого роста компании до 2023 года.

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Таким образом компания снижает количество представленных брендов в своем портфеле. «Мы сосредоточимся на производстве основных моделей. К концу 2023 г. мы полностью прекратим производство старых моделей и грузовиков. Мы также прекратим производство Datsun в России. Тем самым снизим количество моделей в нашем портфеле с 69 до менее чем 55», — отметили в Nissan.

«В рамках четырехлетнего плана Nissan примет решительные меры для трансформации своего бизнеса путем оптимизации неприбыльных операций и избыточных объектов наряду со структурными реформами», — говорится в документе.

Отмечается, что помимо прекращения сборки Datsun в России, Nissan планирует «выйти» из Южной Кореи и оптимизировать операции на рынках в АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Основные действия Nissan в ближайшие годы будут направлены на рынки Японии, Китая, Северной Америки. При этом компания рассчитывает поддерживать на должном уровне бизнес в Южной Америке и в Европе.

При этом в целом будущее Datsun на мировом рынке никак не изменится, речь идет только о производстве в России. Комментируя уход бренда с российского рынка, в представительстве Nissan «Интерфаксу» рассказали, что производство автомобилей под брендом Datsun в России завершится к концу текущего года. Тем не менее поставки дилерам сразу не прекратятся, они будут продолжены до марта 2021 года. Автомобиль также не исчезнет из розничной продажи — машины будут продаваться до последнего автомобиля со склада.

Таким образом производитель хочет укрепить бренды Nissan и Infiniti, консолидируя все ресурсы. У компании есть намерение расширить модельный ряд в сегментах кроссоверов и внедорожников. Именно эти модели автомобилей, как передает «Интерфакс», пользуются особой популярностью среди российских покупателей.

В то же время план Nissan направлен на достижение устойчивой 6%-ной доли на мировом рынке к концу 2023 г. «План преобразований направлен на обеспечение устойчивого роста, а не чрезмерного расширения продаж. Теперь мы сконцентрируемся на нашей основной компетенции и повышении качества нашего бизнеса, сохраняя при этом финансовую дисциплину и концентрируясь на чистой прибыли на единицу продукции для достижения прибыльности», — приводит пресс-служба концерна слова CEO компании Макото Учиду.

Datsun является одним из самых старых автомобильных брендов Японии. В 2012 году альянс Renault–Nissan возродил его. В России бренд официально появился лишь в 2014 году и был представлен на Московском международном автосалоне (ММАС). На рынке России автомобили под этим брендом представлены в двух моделях: седан on-DO и хэтчбек mi-DO.

Двигатели автомобилей Datsun представлены 1,6-литровыми моторами производства АвтоВАЗа. Их мощность 87 и 106 лошадиных сил. В линейке машины имеют пятиступенчатую механическую коробку передач либо с четырехдиапазонную автоматическую трансмиссию японской фирмы Jatco. Автомобили под брендом Datsun стоят от 516 тыс. рублей. Они представлены не только на российском рынке, но и на рынках Белоруссии, Казахстана, Индии, Непала и Малайзии.

Сама компания Nissan Motor является одним из крупнейших производителей автомобилей в Японии. Компания, основанная в 1933 году, входит в состав альянса Renault — Nissan — Mitsubishi. Фирма производит автомобили под такими брендами, как Nissan, Infiniti и Datsun.

При этом итоги первого полугодия 2019/2020 финансового года показывают, что чистая прибыль Nissan, которая приходится на акционеров, упала в 3,7 раза по сравнению с уровнем прошлого года. Прибыль составила порядка 600 млн долларов. Уменьшилась и выручка компании почти на 10%.