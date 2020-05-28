Лег на крыло: Boeing возобновил выпуск 737 MAX

Выпуск самолетов 737 MAX налажен на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, сообщается в официальном пресс-релизе авиакомпания Boeing. В заявлении отмечается, что пока текущие объемы сборки относительно маленькие в связи с тем, что для начала производства этой модели после серии авиакатастроф потребовалось ее модернизировать. Кроме того, необходимо было внедрить более десятка нововведений для поддержки безопасной работы из-за коронавирусной инфекции.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух тяжелых авиакатастроф, произошедших с небольшим интервалом во времени.

Первая произошла в Индонезии 29 октября 2018 года. Авиалайнер крупнейших индонезийских авиалиний Lion Air совершал перелет по маршруту «Джакарта-Панкалпинанг». На борту судна в тот момент находились 181 пассажир и 8 членов экипажа.

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Внутренний перелет должен был продлиться не более одного часа. Перед тем как занять эшелон в своем направлении, самолет поднимался на запад и удерживал северо-восточное направление. Бортовые самописцы показали, что после достижения максимальной высоты (около 1,5 тыс. метров) лайнер внезапно сделал несколько скачков высоты. Через 13 минут после взлета машина исчезла с экранов радаров неподалеку от побережья Явы.

Лайнер рухнул в Яванское море. Механики аэропорта Джакарты сообщили, что самолет был исправен. Спустя месяц после расследования причин катастрофы и анализа записей «черных ящиков» авиакомпания Boeing вынуждена была признать, что причиной катастрофы стали ошибочные данные в системе предупреждения сваливания (MCAS). Отмечалось, что эти ошибки на 737 MAX могут спровоцировать резкий уход самолета в пике. Все эксплуатанты авиалайнера получили соответствующее предупреждение.

Тем не менее, уже через несколько месяцев произошла аналогичная катастрофа в небе над Эфиопией.

10 марта прошлого года Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines совершал рейс по маршруту «Аддис-Абеба-Найроби», на борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Уже через минуту после взлета командир воздушного судна сообщил о проблемах с управлением, но полет продолжился. Через три минуты пилот принял решение отменить рейс и запросил экстренную посадку в аэропорту Аддис-Абебы.

Авиадиспетчеры стали готовить взлетную полосу к аварийной посадке, отдав указание другим снижающимся самолетам уйти на второй круг. Однако уже через три минуты воздушная машина исчезла с радаров при том, что она шла на высоте 2700 метров. Согласно данным отслеживания полета, высота и скорость движения Boeing 737 MAX резко колебались. Самолет упал неподалеку от города Дэбрэ-Зейт, удалившись от аэропорта вылета всего на 50 километров.

На месте крушения спасатели обнаружили кратер глубиной 9 метров.

Никто не выжил. Свидетели крушения сообщили, что видели след белого дыма, тянущегося за авиалайнером, и слышали до падения странные звуки, исходившие от самолета. После этой катастрофы эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX приостановили.

Руководство Boeing признало, что в обоих случая виноват сбой в работе системы маневрирования, поскольку она в автоматическом режиме корректирует положение самолета в воздухе. Впоследствии выяснилось, что Федеральное авиационное управление не проводило независимых тестов MCAS в момент сертификации модели.

В марте 2019 года Boeing выступила с заявлением о модернизации программного обеспечения 737 MAX. В компании, в частности, заявили, что система MCAS «прошла сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и два испытательных полета». В конце прошлого года должны были состояться первые полеты после аварий, однако Boeing выявила новые уязвимости в ПО и вылеты снова приостановили. Одна из новых неисправностей была связана с работой системных мониторов.

Эти аварии привели к колоссальным репутационным и финансовым потерям Boeing. Сообщество пилотов сообщило, что к нормам безопасности Boeing доверие упало до «рекордно низкого уровня». Общая сумма затрат и потерь на рынке акций авиакомпании составили $636 млн — рекордный финансовый урон за последние 23 года для Boeing.