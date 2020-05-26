Кризис повлиял: сколько россиян готовы уклоняться от налогов

Доля россиян, допускающих в ряде случаев уклонение от налогов, из-за кризиса выросла до 45%, свидетельствуют результаты исследования Центра Стратегических Разработок (ЦСР) «Налоги глазами россиян».

45% участников исследования на вопрос «Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?» ответили, что считают допустимым иногда не уплачивать налоги, в то время как еще в декабре 2019 года такой ответ в рамках подобного исследования давали 35% опрошенных.

По версии ЦСР, рост доли оправдывающих уход от налогов связан с падением доходов населения и негативным настроем по отношению к своему финансовому положению в ближайшем будущем. Более 60% граждан заявили о снижении доходов в мае по сравнению с февралем, из которых 43% рассказали о падении доходов более чем на 15%, отмечается в исследовании. При этом около 53% респондентов считают высоким риск снижения зарплаты в будущем, и две трети беспокоятся, что им не будет хватать денег на привычный образ жизни.

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По данным пресс-службы сервиса «Работа.ру», примерно столько же — более половины трудоустроенных жителей России говорит о снижении доходов из-за пандемии и связанных с ней ограничительных мер. Так, 58% пользователей сервиса отмечают, что с началом карантина работодатели понизили их зарплаты.

«Денег сейчас не хватает многим: существенная доля россиян потеряла в текущих доходах или утратила уверенность в хотя бы относительном завтрашнем благополучии», — соглашается ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Пётр Пушкарёв. Однако по мнению собеседника «Газеты.Ru», основные причины задуматься о различных схемах минимизации налогов заключаются не в нехватке денег:

«Все дело в созревшем у людей за время пандемии понимании: когда тебе станет трудно, помощи от государства ждать бесполезно. <…> Вот и возникает у многих людей желание побольше утаить, потому что знают: сам себе заначку не сделаешь, никакое государство за счёт твоих налогов тебе никогда не поможет», — говорит Пушкарёв об утрате населением доверия к государству.

«Поднимать доверие граждан — долгая работа, длинный путь, на который в России государство ещё даже не ступило, а напротив, сделало несколько больших шагов назад», — считает эксперт.

Действия властей в период пандемии действительно вселили неуверенность в граждан. Данные нового опроса ЦСР показали, что 57% россиян не знают, на какие цели расходуются поступившие в бюджетную систему РФ налоговые платежи, в то время как еще в декабре ответивших так же было 38%.

Люди перестанут относиться к налогам как к чему-то обременительному в том случае, если будут видеть, сколько конкретно денег и куда они платят, считает генеральный директор центра поддержки и развития предпринимательства Like Центр Василий Алексеев.

«Тогда придет понимание, как распоряжаются его пенсионными накоплениями, страховыми, налогами и прочим. Тогда появится доверие. Сейчас огромный процент граждан допускает уклонение от налогов только по причине того, что они не доверяют государству как органу, распределяющему в дальнейшем эти деньги», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Такого же мнения придерживается и профессор кафедры Банковского дела университета «Синергия» Алексей Болонин. Он напоминает, что часть собранных налогов уходит на налоговое администрирование, цель которого — создать условия, при которых налогоплательщикам была бы более выгодна честная уплата налогов при качественной работе контролирующих органов. Граждане, как правило, учитывают лишь качество тех выгод или общественных благ, которые государство возвращает гражданам в виде услуг коллективного потребления, от чего напрямую зависит, как много людей будет платить налоги. Второе, что влияет на уплату налогов — величина налоговой нагрузки, дающая возможность развитию бизнеса без сокрытия истинной налоговой базы, отмечает эксперт.

«Если в государстве ни первого, ни второго нет, то остается преобладание косвенных налогов и жесткое карательное администрирование. Речь о доверии к государству как поставщику услуг коллективного использования здесь уже не идет, тем более в ситуации отсутствия помощи со стороны государства в сегодняшних условиях пандемии», — рассуждает Болонин, добавляя, что упор на косвенные налоги (налоги с продаж, налог с оборота) характерен для стран с невысокой эффективностью налоговой системы, поскольку «уйти» от них сложнее, чем от прямых (налоги на имущество, доход и прирост капитала).

Помимо прочего, граждане продолжают жаловаться на неудобство самой системы совершения платежей. По данным исследования ЦСР, 44% россиян не знают, как подать в налоговую инспекцию декларацию о доходах.

По мнению Василия Алексеева, стоит обратить внимание на то, что налоговая система сейчас не только несовершенна, но и неудобна, и по этой причине налоги платить тяжело.

«Совершить в банке любую операцию, например, оплату коммунальных услуг, гораздо проще, чем заплатить налоги. А должно быть наоборот. Если органы государственной власти хотят конкурировать и собирать налоги с жителей, они должны создать такую же простую систему. Чтобы заплатить налоги было так же просто, как оплатить мобильную связь. Это должно быть легко и понятно», — говорит Алексеев.

Согласно данным ЦСР, 56% респондентов положительно отнеслись к тому, чтобы получать все письма и налоговые уведомления от инспекций ФНС исключительно в электронной форме, еще 29% — нейтрально. Негативно отнеслись к такой перспективе или затруднились ответить лишь 15% опрошенных. В исследовании участвовали 1,6 тыс. россиян, анкетирование прошло в декабре 2019 года и в мае 2020 года, чтобы сравнить настроения граждан в «докризисное» и нынешнее время.